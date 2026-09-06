Afg‘onistonda 6 yoshli qiz 60 yoshli erkakka 200 ming rupiyaga berilgan

·49·Dunyo
Afg‘onistonda 6 yoshli qiz 60 yoshli erkakka 200 ming rupiyaga berilgan

Afg‘onistonning Hilmand viloyatida 6 yoshli qizning 60 yoshli erkakka 200 ming Pokiston rupiyasi evaziga nikohlab berilgani ma’lum qilindi. Bu haqda 8AM Media xabar berdi.

Xabarlarga ko‘ra, voqea Garmser tumanida sodir bo‘lgan. Hilmand viloyati Tolibon matbuot idorasi ma’lum qilishicha, qizning otasi oiladagi moliyaviy muammolar sabab farzandini 60 yoshli erkakka bergan va buning evaziga 200 ming Pokiston rupiyasi olgan. Rasmiy bayonotda otaning giyohvand moddalarga qaram ekani ham qayd etilgan.

Keyinchalik ushbu ish sudga yuborilgan. Tolibon rasmiylariga ko‘ra, sud ishni ko‘rib chiqib, 6 yoshli qizning nikohini bekor qilgan.

Bundan tashqari, Hilmandning Nad Ali tumanida 8 yoshli qiz 80 yoshli erkakka turmushga berilishi rejalashtirilgani haqida xabarlar tarqalgan. Mahalliy rasmiylar aralashuvi natijasida bu nikoh amalga oshishidan oldin to‘xtatilgani aytilmoqda.

Mazkur ikki holat Afg‘onistonda bolalar nikohi va majburiy turmushga berish muammosi saqlanib qolayotganini yana bir bor ko‘rsatdi. Xalqaro tashkilotlar va huquq himoyachilari mamlakatdagi qashshoqlik hamda qizlarning ta’lim olish imkoniyatlari cheklangani bolalar nikohi xavfini kuchaytirayotganidan xavotir bildirmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Vulqon otilishi Indoneziyaning asosiy aeroportida parvozlarning to‘xtatilishiga sabab bo‘ldiVulqon otilishi Indoneziyaning asosiy aeroportida parvozlarning to‘xtatilishiga sabab bo‘ldiBugun, 20:29Ukrainada Bosh prokuror ofisidan dollarlar solingan seyf topildiUkrainada Bosh prokuror ofisidan dollarlar solingan seyf topildiBugun, 19:57Tramp Hormuzga muqobil yangi neft yo‘llarini ma’lum qildi (video)Tramp Hormuzga muqobil yangi neft yo‘llarini ma’lum qildi (video)Bugun, 18:29Dubay shayxidan qochgan malika Hayya bintu al-Husayn hozir qayerda yashamoqda?Dubay shayxidan qochgan malika Hayya bintu al-Husayn hozir qayerda yashamoqda?Bugun, 17:51Tramp Putinning NATOga hujum qilish rejasi yo‘qligini aytdi (video)Tramp Putinning NATOga hujum qilish rejasi yo‘qligini aytdi (video)Bugun, 17:37Erdo‘g‘on onasi bilan bog‘liq ko‘z yoshga to‘la eng shaxsiy xotirasini so‘zlab berdiErdo‘g‘on onasi bilan bog‘liq ko‘z yoshga to‘la eng shaxsiy xotirasini so‘zlab berdiBugun, 17:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Loyga botgan qishloq bolalarining quvnoq o‘yini tarmoqlarni zabt etdi
Loyga botgan qishloq bolalarining quvnoq o‘yini tarmoqlarni zabt etdi
2,71 metrlik soch: bo‘yidan ham uzun sochi bilan tanilgan ayol yana e’tibor markazida
2,71 metrlik soch: bo‘yidan ham uzun sochi bilan tanilgan ayol yana e’tibor markazida
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi