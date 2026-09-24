Rossiyada O‘RVI, gripp va COVID-19 bilan kasallanish keskin oshdi

·49·Dunyo
Rossiyada O‘RVI, gripp va COVID-19 bilan kasallanish keskin oshdi

Rossiyada respirator infeksiyalar tarqalishi kuchaymoqda. 2026 yilning 38-haftasida O‘RVI, gripp va COVID-19 bilan kasallanishning 734 mingta holati qayd etilgan. Bu avvalgi haftaga nisbatan 33,8 foizga ko‘p.

Bu haqda Rossiya Iste’molchilar huquqlarini himoya qilish va inson farovonligi sohasini nazorat qilish federal xizmati — Rospotrebnadzor ma’lum qildi.

Idora ma’lumotlariga ko‘ra, mamlakatda respirator infeksiyalar tarqalishining intensivligi ortib bormoqda.

Bir hafta ichida 734 mingta holat qayd etildi.

Rospotrebnadzor ma’lumotlariga ko‘ra, joriy mavsumda gripp bilan kasallanishning eng yuqori ko‘rsatkichi Yangi yil bayramlari arafasida kuzatilishi kutilmoqda. Respirator infeksiyalar bo‘yicha vaziyat mutaxassislar kuzatuvida qolmoqda.

RossiyaRospotrebnadzorgrippCOVID-19
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rossiyada obunalarni bekor qilgandan so‘ng pul yechib olish taqiqlandiRossiyada obunalarni bekor qilgandan so‘ng pul yechib olish taqiqlandi11 may 20:25Tabassum ortidagi qopqon: Rossiyada migrantlarni pora bilan qo‘lga olishning yangi tuzog‘iTabassum ortidagi qopqon: Rossiyada migrantlarni pora bilan qo‘lga olishning yangi tuzog‘i18 sentabr 07:50AQSHda ikki xavfli infeksiya tarqalmoqda, o‘nlab odamlar shifoxonadaAQSHda ikki xavfli infeksiya tarqalmoqda, o‘nlab odamlar shifoxonada14 iyul 13:24Ebola epidemiyasi boshlanganidan beri Afrikadan tashqaridagi ilk kasallanish holati qayd etildiEbola epidemiyasi boshlanganidan beri Afrikadan tashqaridagi ilk kasallanish holati qayd etildi25 iyun 16:04Xitoyda kanalar orqali yuquvchi yangi xavfli virus aniqlandi...Xitoyda kanalar orqali yuquvchi yangi xavfli virus aniqlandi...10 sentabr 10:21«Napoli» 100 yoshda: Neapolni qamragan ulkan bayram tafsilotlari...«Napoli» 100 yoshda: Neapolni qamragan ulkan bayram tafsilotlari...2 avgust 09:11
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota