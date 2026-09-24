Sadio Mane tug‘ilgan qishlog‘iga 20 million dollar sarmoya kiritmoqda

·18·Dunyo
Sadio Mane tug‘ilgan qishlog‘iga 20 million dollar sarmoya kiritmoqda

Senegallik futbolchi Sadio Mane tug‘ilib o‘sgan Bambali qishlog‘ida 20 million dollarga yaqin agrosanoat loyihasini amalga oshirmoqda. SM10 Agro deb nomlangan loyihaning tamal toshi 19 sentyabr kuni qo‘yilgan. Bu haqda Senegal milliy telekanali RTS xabar berdi.

11,7 milliard G‘arbiy Afrika CFA frankiga baholanayotgan loyiha taxminan 500 gektar maydonni egallaydi. Unda 78 mingga yaqin mango daraxti ekiladigan plantatsiya, mevalarni qayta ishlash korxonalari, shuningdek, qishloq xo‘jaligi bo‘yicha ta’lim va tadqiqot markazi tashkil etilishi rejalashtirilgan.

Korxonalarda mangodan pyure, quritilgan meva va mango yog‘i kabi mahsulotlar ishlab chiqarilishi ko‘zda tutilgan. Loyiha yiliga taxminan 8,5 ming tonna mangoni qayta ishlash quvvatiga ega bo‘lishi rejalashtirilgan.

Tashabbusning dastlabki bosqichida 1 mingdan ortiq to‘g‘ridan to‘g‘ri ish o‘rni yaratilishi, keyinchalik esa ish o‘rinlari soni 2,5 mingtagacha yetishi kutilmoqda.

Mane ushbu loyiha orqali Bambali va uning atrofidagi hududlarda qishloq xo‘jaligini rivojlantirish, mevalarni mahalliy sharoitda qayta ishlash hamda aholi, ayniqsa, yoshlar uchun yangi ish va ta’lim imkoniyatlarini yaratishni maqsad qilgan.

Sadio ManeSM10 AgroBambali qishlog‘imango plantatsiyasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSH Ukrainaga ulkan qurol paketini sotishni ma’qulladi — Osmon mudofaasida yangi bosqichAQSH Ukrainaga ulkan qurol paketini sotishni ma’qulladi — Osmon mudofaasida yangi bosqich19 sentabr 19:50Rossiya prezidenti maslahatchisi maxfiy hujjatlar tafsilotini ochiqladi!Rossiya prezidenti maslahatchisi maxfiy hujjatlar tafsilotini ochiqladi!26 avgust 23:42Ilon Mask dunyodagi ilk trillioner bo‘lishi mumkinIlon Mask dunyodagi ilk trillioner bo‘lishi mumkin4 iyun 17:35Nepalda 14 yil fildan qochgan oilani u baribir topib o‘ldirdiNepalda 14 yil fildan qochgan oilani u baribir topib o‘ldirdi6 iyul 22:30“Ilonlar malikasi”: 60 ming zaharli ilon bilan yashayotgan xitoylik qiz hikoyasi“Ilonlar malikasi”: 60 ming zaharli ilon bilan yashayotgan xitoylik qiz hikoyasi23 may 00:18Zaharli ilonlar malikasi: xitoylik qiz 60 mingdan ziyod ilon boqmoqdaZaharli ilonlar malikasi: xitoylik qiz 60 mingdan ziyod ilon boqmoqda25 aprel 15:09
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota