Toshkentda butilkalarni pulga topshirish imkonini beruvchi fendomatom paydo bo‘ldi

·27·Jamiyat
Toshkentda butilkalarni pulga topshirish imkonini beruvchi fendomatom paydo bo‘ldi

Toshkentda plastik, shisha va alyuminiy idishlarni topshirib, buning evaziga pul olish mumkin bo‘lgan ilk fendomatom taqdim etildi. Qurilma chiqindilarni alohida yig‘ish va qayta ishlashga yo‘naltirish uchun xizmat qiladi.

Ma’lumotlarga ko‘ra, fendomatomga plastik, shisha va alyuminiy butilkalarni topshirish mumkin. Har bir idish uchun 150 so‘mdan mukofot berilishi aytilmoqda.

Yig‘ilgan mablag‘ foydalanuvchining hisobiga o‘tkaziladi. Uni xayriya uchun yo‘naltirish imkoniyati ham mavjud.

Qurilmaning taqdimoti 23-sentyabr kuni Chilonzor tumanidagi Bunyodkor ko‘chasi, 7A-manzilda, Ekologiya milliy qo‘mitasi binosi oldida o‘tkazilgani xabar qilindi. Bunday qurilmalar aholining chiqindilarni saralab yig‘ishga qiziqishini oshirish va qayta ishlanadigan materiallarni oddiy axlatdan ajratishga xizmat qiladi.

FendomatomChilonzor tumaniEkologiya milliy qo‘mitasiQayta ishlash
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Alyuminiy narxi 20 foizga oshdi: Startaplar AI yordamida daromad qilmoqdaAlyuminiy narxi 20 foizga oshdi: Startaplar AI yordamida daromad qilmoqda21 may 21:56Olimlar olti kunda o'zini yo'q qiladigan plastik ixtiro qildiOlimlar olti kunda o'zini yo'q qiladigan plastik ixtiro qildi4 may 06:25IELTS topshirish narxi oshdi: endi qancha to‘lanadi?IELTS topshirish narxi oshdi: endi qancha to‘lanadi?3 sentabr 06:10Mahalla raisi fuqarolar nomidan 187 mln so‘mni o‘zlashtirgani aniqlandiMahalla raisi fuqarolar nomidan 187 mln so‘mni o‘zlashtirgani aniqlandi17 iyul 11:41Ipoteka subsidiyasi uchun arizalar 27 iyulda ochiladiIpoteka subsidiyasi uchun arizalar 27 iyulda ochiladi24 iyul 00:17«Oyoqqa skotchlangan $240 ming va soxta dollarlar»: Chegarada qozog‘istonliklar qo‘lga olindi«Oyoqqa skotchlangan $240 ming va soxta dollarlar»: Chegarada qozog‘istonliklar qo‘lga olindi11 sentabr 13:33
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq