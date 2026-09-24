24/7 tungi hayot: Shavkat Mirziyoyev yangi gastronomik turizm ko‘chasini ko‘zdan kechirdi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Andijon shahrida 18 milliard so‘m mablag‘ evaziga 1,2 kilometrlik zamonaviy gastronomik turizm ko‘chasi ishga tushirildi.
- Ushbu ko‘chada 35 ta savdo va umumiy ovqatlanish obyektida 30 nafar tadbirkor 24/7 tartibida xizmat ko‘rsatib, kuniga 10 mingdan ortiq aholi hamda xorijiy sayyohlarni qabul qilish imkoniyatiga ega.
Andijon shahrining turizm va xizmat ko‘rsatish infratuzilmasida yana bir shov-shuvli loyiha ishga tushdi: shahar markazida tunu kun (24/7 tartibida) faoliyat yurituvchi, mislsiz jozibadorlikka ega zamonaviy gastronomik sayyohlik markazi barpo etildi. Prezident Shavkat Mirziyoyev Andijon viloyatiga tashrifi doirasida shaharning O‘rikzor mahallasida yangi tashkil qilingan ushbu gastronomik turizm ko‘chasi bilan shaxsan tanishdi. Mashrab va Sarikuy ko‘chalarini qamrab olgan, umumiy uzunligi 1,2 kilometr bo‘lgan ushbu yirik loyihaning qiymati 18 milliard so‘mni tashkil etadi. Ushbu mablag‘ning 8 milliard so‘mi davlat budjeti hisobidan yo‘l va muhandislik infratuzilmasiga ajratilgan bo‘lsa, 10 milliard so‘mi tashabbuskor mahalliy tadbirkorlar tomonidan to‘g‘ridan to‘g‘ri investitsiya sifatida kiritildi.
Natijada hududda piyodalar va velosipedchilar uchun xavfsiz keng yo‘laklar, musiqali favvoralar, selfi-hududlar, tungi yorqin illyuminatsiya tizimi, sport va bolalar ekomaydonchalari tashkil etildi. Eng muhimi, mazkur ko‘chadagi 35 ta savdo va umumiy ovqatlanish obyektida 30 nafar tadbirkor uzluksiz tungi xizmat ko‘rsatib, kuniga 10 mingdan ortiq aholi hamda xorijiy sayyohlarni qabul qilish quvvatiga ega bo‘ldi. Davlatimiz rahbari yangi ko‘cha bo‘ylab piyoda sayr qilib, tadbirkorlar va sayrga chiqqan shahar ahli bilan samimiy suhbat qurdi.
Xo‘sh, 18 milliard so‘mlik ushbu loyiha Andijonning tungi iqtisodiyotini qanday o‘zgartiradi, gastronomik ko‘chalar tadbirkorlarga qancha daromad keltiradi va nima sababdan bu tajriba barcha viloyat markazlariga tatbiq etilmoqda?
«1,2 km yo‘lak, 24/7 rejim va kuniga 10 ming sayyoh»: Gastronomik ko‘chaning 5 ta asosiy nuqtasi
Shavkat Mirziyoyev ko‘zdan kechirgan O‘rikzor mahallasidagi ko‘chadan eng muhim raqam va faktlar:
1,2 kilometrlik zamonaviy saylgoh: Mashrab va Sarikuy ko‘chalari to‘liq qayta ta’mirlanib, piyodalar, velosipedlar va oilaviy dam olish uchun moslashtirildi;
18 milliard so‘mlik davlat va xususiy sheriklik: Loyihaga budjetdan 8 mlrd so‘m va tadbirkorlar tomonidan 10 mlrd so‘mlik investitsiya jalb etildi;
24/7 uzluksiz tungi iqtisodiyot: Ko‘chadagi 35 ta savdo va servis nuqtasida 30 ta tadbirkorlik subyekti tunu kun faoliyat yuritmoqda;
100 ta yangi doimiy ish o‘rni: Xizmat ko‘rsatish sohasi kengayishi hisobiga mahalliy yoshlar va aholi uchun 100 ta yangi daromadli ish o‘rni ochildi;
Kunlik 10 ming mehmon sig‘imi: Infratuzilma kuniga 10 mingdan ziyod shahar aholisi va turistlarni qabul qilib, gastronomik shov-shuvga sabab bo‘lmoqda.
Shaharsozlik va turizm: Oddiy ko‘cha holati va yangi gastronomik saylgoh taqqosi
O‘rikzor mahallasida amalga oshirilgan muhandislik va servis yangilanishlari tahlili:
Ko‘rsatkichlar va parametrlar
Loyihagacha bo‘lgan holat
Yangi barpo etilgan gastronomik ko‘cha
Ish rejimi va tungi faollik
Soat 20:00 dan so‘ng hayot to‘xtardi
24/7 rejimida uzluksiz tungi servis va ovqatlanish
Harakatlanish qulayligi
Avtomashinalar tirbandligi, tor yo‘laklar
1,2 km piyodalar va xavfsiz veloyo‘laklar tizimi
Investitsiya hajmi va tarkibi
Kichik tarqoq savdo nuqtalari
18 mlrd so‘m (8 mlrd davlat + 10 mlrd xususiy biznes)
Jalb etilgan tadbirkorlar va obyektlar
Cheklangan yakka tartibdagi do‘konlar
35 ta savdo nuqtasi va 30 ta ixtisoslashgan biznes subyekti
Bandlik va ish o‘rinlari
Mavsumiy va kam sonli ishchilar
100 ta doimiy va yuqori xizmat ko‘rsatish ish o‘rni
Kunlik sayyohlar va mehmonlar oqimi
Kuniga bir necha yuz nafar yo‘lovchi
Kuniga 10 000 dan ortiq aholi va xorijiy sayyoh sig‘imi
Landshaft va madaniy muhit
Standart ko‘cha yoritkichlari
Favvoralar, selfi-zonalar, bolalar ekomaydonchalari, sport hududi
Urbanistika va iqtisodiy ekspertiza: Nega gastronomik ko‘chalar tungi iqtisodiyotni portlatmoqda?
Urbanistlar, turizm ekspertlari va moliyachilarning xulosalari:
«Tungi iqtisodiyot» fenomeni: Shaharlar iqtisodiyoti faqat kunduzgi ish soatlari bilan cheklanib qolmasligi kerak; 24/7 formatidagi ko‘chalar savdo va xizmat ko‘rsatish aylanmasini ikki barobarga oshirib, budjetga tushumlarni keskin ko‘paytiradi;
Piyodalar hududi va «ko‘cha savdosi» jozibasi: Mashinalar harakati cheklangan yoki piyodalar uchun moslashtirilgan ko‘chalarda odamlar ko‘proq vaqt o‘tkazadi va ko‘proq xarid qiladi; favvoralar, selfi-hududlar va bolalar ekomaydonchalari oilaviy dam olish madaniyatini yangi bosqichga ko‘taradi;
Davlat va biznesning ideal sherikligi: 18 milliard so‘mning 10 milliardi tadbirkorlar tomonidan kiritilgani — biznes davlat yaratib bergan infratuzilmaga (yoritish, yo‘lak, kommunikatsiya) ishonch bilan sarmoya tikayotganini ko‘rsatadi;
Andijon brendi va gastroturizm oqimi: Andijon oshxonasi, somsasi va milliy taomlari allaqachon respublika bo‘ylab mashhur; ushbu milliy boylikni zamonaviy ko‘cha formatida 24/7 taqdim etish qo‘shni vodiy viloyatlari, Toshkent hamda xorijdan keluvchi sayyohlar oqimini bir necha barobar oshiradi.
Shavkat Mirziyoyevning O‘rikzor mahallasidagi sayri va fuqarolar bilan samimiy muloqoti Andijon shahrida zamonaviy shaharsozlik hamda inson uchun qulay yashash muhitini yaratish islohotlarning asosiy mezoni ekanini yana bir bor namoyon etdi.
Sizningcha, Andijondagi ushbu 1,2 kilometrlik 24/7 gastronomik ko‘cha shaharning eng gavjum va mashhur sayyohlik markaziga aylana oladimi? Shaxsan siz bunday ko‘chalarda ko‘proq qaysi taomlar va xizmatlar bo‘lishini istardingiz? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va shahrimizdagi ushbu go‘zal o‘zgarishlarga bag‘ishlangan maqolani barcha andijonliklar hamda sayohat ixlosmandlari bilan baham ko‘ring!
Izohlar 0
…