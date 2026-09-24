24/7 tungi hayot: Shavkat Mirziyoyev yangi gastronomik turizm ko‘chasini ko‘zdan kechirdi (video)

·46·O‘zbekiston
24/7 tungi hayot: Shavkat Mirziyoyev yangi gastronomik turizm ko‘chasini ko‘zdan kechirdi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Andijon shahrida 18 milliard so‘m mablag‘ evaziga 1,2 kilometrlik zamonaviy gastronomik turizm ko‘chasi ishga tushirildi.
  • Ushbu ko‘chada 35 ta savdo va umumiy ovqatlanish obyektida 30 nafar tadbirkor 24/7 tartibida xizmat ko‘rsatib, kuniga 10 mingdan ortiq aholi hamda xorijiy sayyohlarni qabul qilish imkoniyatiga ega.

Andijon shahrining turizm va xizmat ko‘rsatish infratuzilmasida yana bir shov-shuvli loyiha ishga tushdi: shahar markazida tunu kun (24/7 tartibida) faoliyat yurituvchi, mislsiz jozibadorlikka ega zamonaviy gastronomik sayyohlik markazi barpo etildi. Prezident Shavkat Mirziyoyev Andijon viloyatiga tashrifi doirasida shaharning O‘rikzor mahallasida yangi tashkil qilingan ushbu gastronomik turizm ko‘chasi bilan shaxsan tanishdi. Mashrab va Sarikuy ko‘chalarini qamrab olgan, umumiy uzunligi 1,2 kilometr bo‘lgan ushbu yirik loyihaning qiymati 18 milliard so‘mni tashkil etadi. Ushbu mablag‘ning 8 milliard so‘mi davlat budjeti hisobidan yo‘l va muhandislik infratuzilmasiga ajratilgan bo‘lsa, 10 milliard so‘mi tashabbuskor mahalliy tadbirkorlar tomonidan to‘g‘ridan to‘g‘ri investitsiya sifatida kiritildi.

24/7 tungi hayot: Shavkat Mirziyoyev yangi gastronomik turizm ko‘chasini ko‘zdan kechirdi (video)

Natijada hududda piyodalar va velosipedchilar uchun xavfsiz keng yo‘laklar, musiqali favvoralar, selfi-hududlar, tungi yorqin illyuminatsiya tizimi, sport va bolalar ekomaydonchalari tashkil etildi. Eng muhimi, mazkur ko‘chadagi 35 ta savdo va umumiy ovqatlanish obyektida 30 nafar tadbirkor uzluksiz tungi xizmat ko‘rsatib, kuniga 10 mingdan ortiq aholi hamda xorijiy sayyohlarni qabul qilish quvvatiga ega bo‘ldi. Davlatimiz rahbari yangi ko‘cha bo‘ylab piyoda sayr qilib, tadbirkorlar va sayrga chiqqan shahar ahli bilan samimiy suhbat qurdi.

Xo‘sh, 18 milliard so‘mlik ushbu loyiha Andijonning tungi iqtisodiyotini qanday o‘zgartiradi, gastronomik ko‘chalar tadbirkorlarga qancha daromad keltiradi va nima sababdan bu tajriba barcha viloyat markazlariga tatbiq etilmoqda?

24/7 tungi hayot: Shavkat Mirziyoyev yangi gastronomik turizm ko‘chasini ko‘zdan kechirdi (video)

«1,2 km yo‘lak, 24/7 rejim va kuniga 10 ming sayyoh»: Gastronomik ko‘chaning 5 ta asosiy nuqtasi

Shavkat Mirziyoyev ko‘zdan kechirgan O‘rikzor mahallasidagi ko‘chadan eng muhim raqam va faktlar:

  • 1,2 kilometrlik zamonaviy saylgoh: Mashrab va Sarikuy ko‘chalari to‘liq qayta ta’mirlanib, piyodalar, velosipedlar va oilaviy dam olish uchun moslashtirildi;

  • 18 milliard so‘mlik davlat va xususiy sheriklik: Loyihaga budjetdan 8 mlrd so‘m va tadbirkorlar tomonidan 10 mlrd so‘mlik investitsiya jalb etildi;

  • 24/7 uzluksiz tungi iqtisodiyot: Ko‘chadagi 35 ta savdo va servis nuqtasida 30 ta tadbirkorlik subyekti tunu kun faoliyat yuritmoqda;

  • 100 ta yangi doimiy ish o‘rni: Xizmat ko‘rsatish sohasi kengayishi hisobiga mahalliy yoshlar va aholi uchun 100 ta yangi daromadli ish o‘rni ochildi;

  • Kunlik 10 ming mehmon sig‘imi: Infratuzilma kuniga 10 mingdan ziyod shahar aholisi va turistlarni qabul qilib, gastronomik shov-shuvga sabab bo‘lmoqda.

24/7 tungi hayot: Shavkat Mirziyoyev yangi gastronomik turizm ko‘chasini ko‘zdan kechirdi (video)

Shaharsozlik va turizm: Oddiy ko‘cha holati va yangi gastronomik saylgoh taqqosi

O‘rikzor mahallasida amalga oshirilgan muhandislik va servis yangilanishlari tahlili:

Ko‘rsatkichlar va parametrlar

Loyihagacha bo‘lgan holat

Yangi barpo etilgan gastronomik ko‘cha

Ish rejimi va tungi faollik

Soat 20:00 dan so‘ng hayot to‘xtardi

24/7 rejimida uzluksiz tungi servis va ovqatlanish

Harakatlanish qulayligi

Avtomashinalar tirbandligi, tor yo‘laklar

1,2 km piyodalar va xavfsiz veloyo‘laklar tizimi

Investitsiya hajmi va tarkibi

Kichik tarqoq savdo nuqtalari

18 mlrd so‘m (8 mlrd davlat + 10 mlrd xususiy biznes)

Jalb etilgan tadbirkorlar va obyektlar

Cheklangan yakka tartibdagi do‘konlar

35 ta savdo nuqtasi va 30 ta ixtisoslashgan biznes subyekti

Bandlik va ish o‘rinlari

Mavsumiy va kam sonli ishchilar

100 ta doimiy va yuqori xizmat ko‘rsatish ish o‘rni

Kunlik sayyohlar va mehmonlar oqimi

Kuniga bir necha yuz nafar yo‘lovchi

Kuniga 10 000 dan ortiq aholi va xorijiy sayyoh sig‘imi

Landshaft va madaniy muhit

Standart ko‘cha yoritkichlari

Favvoralar, selfi-zonalar, bolalar ekomaydonchalari, sport hududi

24/7 tungi hayot: Shavkat Mirziyoyev yangi gastronomik turizm ko‘chasini ko‘zdan kechirdi (video)

Urbanistika va iqtisodiy ekspertiza: Nega gastronomik ko‘chalar tungi iqtisodiyotni portlatmoqda?

Urbanistlar, turizm ekspertlari va moliyachilarning xulosalari:

  • «Tungi iqtisodiyot» fenomeni: Shaharlar iqtisodiyoti faqat kunduzgi ish soatlari bilan cheklanib qolmasligi kerak; 24/7 formatidagi ko‘chalar savdo va xizmat ko‘rsatish aylanmasini ikki barobarga oshirib, budjetga tushumlarni keskin ko‘paytiradi;

  • Piyodalar hududi va «ko‘cha savdosi» jozibasi: Mashinalar harakati cheklangan yoki piyodalar uchun moslashtirilgan ko‘chalarda odamlar ko‘proq vaqt o‘tkazadi va ko‘proq xarid qiladi; favvoralar, selfi-hududlar va bolalar ekomaydonchalari oilaviy dam olish madaniyatini yangi bosqichga ko‘taradi;

  • Davlat va biznesning ideal sherikligi: 18 milliard so‘mning 10 milliardi tadbirkorlar tomonidan kiritilgani — biznes davlat yaratib bergan infratuzilmaga (yoritish, yo‘lak, kommunikatsiya) ishonch bilan sarmoya tikayotganini ko‘rsatadi;

  • Andijon brendi va gastroturizm oqimi: Andijon oshxonasi, somsasi va milliy taomlari allaqachon respublika bo‘ylab mashhur; ushbu milliy boylikni zamonaviy ko‘cha formatida 24/7 taqdim etish qo‘shni vodiy viloyatlari, Toshkent hamda xorijdan keluvchi sayyohlar oqimini bir necha barobar oshiradi.

24/7 tungi hayot: Shavkat Mirziyoyev yangi gastronomik turizm ko‘chasini ko‘zdan kechirdi (video)

Shavkat Mirziyoyevning O‘rikzor mahallasidagi sayri va fuqarolar bilan samimiy muloqoti Andijon shahrida zamonaviy shaharsozlik hamda inson uchun qulay yashash muhitini yaratish islohotlarning asosiy mezoni ekanini yana bir bor namoyon etdi.

Sizningcha, Andijondagi ushbu 1,2 kilometrlik 24/7 gastronomik ko‘cha shaharning eng gavjum va mashhur sayyohlik markaziga aylana oladimi? Shaxsan siz bunday ko‘chalarda ko‘proq qaysi taomlar va xizmatlar bo‘lishini istardingiz? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va shahrimizdagi ushbu go‘zal o‘zgarishlarga bag‘ishlangan maqolani barcha andijonliklar hamda sayohat ixlosmandlari bilan baham ko‘ring!

Andijon gastronomik ko‘chaShavkat MirziyoyevO‘rikzor mahalla24/7 tungi iqtisodiyot
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shavkat Mirziyoyev tungi Andijonda piyoda yurdi: yurakni to‘lqinlantiruvchi eksklyuziv kadrlarShavkat Mirziyoyev tungi Andijonda piyoda yurdi: yurakni to‘lqinlantiruvchi eksklyuziv kadrlarKecha 23:20Prezident Asakadagi 192 gektarlik yangi ekoturizm markaziga bordi — «Uzum bog‘i» mo‘jizasiPrezident Asakadagi 192 gektarlik yangi ekoturizm markaziga bordi — «Uzum bog‘i» mo‘jizasiBugun 13:31O‘zbekistonga sayyohlar oqimi 21 %dan ziyod o‘sdi: Eng ko‘p qaysi davlatlardan kelishmoqda?O‘zbekistonga sayyohlar oqimi 21 %dan ziyod o‘sdi: Eng ko‘p qaysi davlatlardan kelishmoqda?17 sentabr 17:01O‘zbekiston global sayyohlik oqimi bo‘yicha dunyoda yetakchi beshlikka kirdiO‘zbekiston global sayyohlik oqimi bo‘yicha dunyoda yetakchi beshlikka kirdi15 iyun 01:03Qo‘qon patiri endi himoyada: mashhur nonga yangi maqom berildiQo‘qon patiri endi himoyada: mashhur nonga yangi maqom berildi16 iyul 15:38Markaziy Osiyo turizmi dunyoda rekord o‘rnatdi: O‘zbekiston mintaqada yetakchiMarkaziy Osiyo turizmi dunyoda rekord o‘rnatdi: O‘zbekiston mintaqada yetakchi10 avgust 18:42
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?
O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi
Toshkent–Andijon yo‘nalishida yangi tezyurar poyezd qatnovi boshlandi: jadval va chipta narxlari
Toshkent–Andijon yo‘nalishida yangi tezyurar poyezd qatnovi boshlandi: jadval va chipta narxlari