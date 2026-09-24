Shvetsiyada 24 mingdan ortiq kumush tangadan iborat ulkan xazina topildi

·1·Dunyo
Shvetsiyada 24 mingdan ortiq kumush tangadan iborat ulkan xazina topildi

Shvetsiyaning Syodertele munitsipalitetiga qarashli Myorkyo hududida vikinglar davri va ilk o‘rta asrlarga oid yirik xazina topildi. «Xyorningsxolm xazinasi» deb nomlangan topilma tarkibidan 24 ming 100 ga yaqin kumush tanga va 144 ta boshqa tarixiy buyum aniqlangan.

Xazina 2025 yil avgust oyida Xyorningsxolm 2:7 yer maydonida topilgan. Uning asosiy qismini kumush tangalar tashkil etadi. Shuningdek, topilmalar orasida kumush buyumlar, zarhal bezaklar va oz miqdordagi oltin buyumlar ham bor. Mutaxassislar xazinaning umumiy holatini yaxshi deb baholagan.

Topilmani aniqlagan shaxs bu haqda imkon qadar tez viloyat ma’muriyatiga xabar bergan. Shu sababli u qonunchilikda belgilangan talablarni bajargan hisoblanadi.

Shvetsiya Milliy meros kengashiga ko‘ra, «Xyorningsxolm xazinasi» mamlakat hududidan hozirgacha topilgan eng yirik tanga xazinasi hisoblanadi. Mutaxassislar topilma Shvetsiyaning dastlabki iqtisodiyoti, uzoq masofalardagi savdo va aloqalari hamda yozma manbalarda kam yoritilgan davrdagi jamiyat haqida yangi ma’lumotlar berishi mumkinligini ta’kidlamoqda.

Xazinaning yana bir e’tiborga molik jihati — unda kam uchraydigan yepiskop tangalarining ko‘pligidir. Bu tangalar o‘sha davrdagi diniy va iqtisodiy hayot haqida qo‘shimcha ma’lumot berishi mumkin.

Shvetsiya Milliy meros kengashi topilmani davlat tasarrufiga olishga qaror qilgan. Xazinani aniqlagan shaxsga 4 million Shvetsiya kronasi miqdorida tovon puli beriladi.

Kengash vakili Magnus Larssonning ta’kidlashicha, tovon miqdorini belgilashda xazinaning yuqori tarixiy-madaniy qiymati va topilmani aniqlagan shaxs uchun adolatli to‘lov belgilash zarurati hisobga olingan.

Y
Xyorningsxolm xazinasiShvetsiya Milliy meros kengashiMyorkyo hududiVikinglar davri
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Fuqaro 18,5 kg kumush xazina topib oldi: Daniya tarixidagi rekord ko‘rsatkichFuqaro 18,5 kg kumush xazina topib oldi: Daniya tarixidagi rekord ko‘rsatkich31 avgust 21:46Shvetsiyada saylovda chap muxolifat yetakchilikni qo‘lga oldi, o‘nglar esa taxtni boy bermoqdaShvetsiyada saylovda chap muxolifat yetakchilikni qo‘lga oldi, o‘nglar esa taxtni boy bermoqda14 sentabr 12:27"Oddiy tangalar" deb o‘ylagan 18 yoshli yigit aslida devor ichidan millionlab yevrolik oltin topdi"Oddiy tangalar" deb o‘ylagan 18 yoshli yigit aslida devor ichidan millionlab yevrolik oltin topdi17 sentabr 15:31Belgiyada kanalizatsiya qazish paytida kutilmagan xazina topildiBelgiyada kanalizatsiya qazish paytida kutilmagan xazina topildi23 avgust 12:1166 million yillik dinozavr suyagidan sirli modda topildi66 million yillik dinozavr suyagidan sirli modda topildi16 avgust 10:47Sadio Mane tug‘ilgan qishlog‘iga 20 million dollar sarmoya kiritmoqdaSadio Mane tug‘ilgan qishlog‘iga 20 million dollar sarmoya kiritmoqdaBugun 15:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota