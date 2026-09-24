Qamoqda o‘tirganida "dunyoning eng kelishgan erkagi" deb topilgan aktyor

·69·Dunyo
Qamoqda o‘tirganida "dunyoning eng kelishgan erkagi" deb topilgan aktyor
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Myanmalik aktyor Paing Takhon 2021 yilda qamoqda bo‘lganida TC Candler tomonidan "dunyoning eng kelishgan erkagi" deb topildi va "100 Most Handsome Faces of 2021" reytingida birinchi o‘rinni egalladi.
  • U harbiy to‘ntarishga qarshi chiqqani uchun 2021 yil 8 aprelda hibsga olingan va 27 dekabrda uch yilga ozodlikdan mahrum etilgan.
  • Paing Takhon qamoqda deyarli 11 oy o‘tkazganidan so‘ng, 2022 yil 2 martda afv etilib, ozodlikka chiqarilgan.

Myanmalik aktyor, model va xonanda Paing Takhon 2021 yilda qamoqda bo‘lgan vaqtida TC Candler tomonidan dunyoning eng kelishgan erkagi deb topilgan. U “100 Most Handsome Faces of 2021” reytingida birinchi o‘rinni egallagan. Tashkilot uning suratiga “Free this man” (“Bu odamni ozod qiling”) degan chaqiriqni ham qo‘shgan. Bu haqda The Day ma’lum qildi.

Paing Takhon 1996 yil 17 sentyabrda Myanmaning Kawthaung shahrida tug‘ilgan. U olti farzandli oilaning to‘rtinchi farzandi. 18 yoshida Yangon shahriga ko‘chib, modellik sohasida faoliyat boshlagan. Keyinchalik aktyorlik va xonandalik bilan ham shug‘ullangan.

2017 yilda Paing Takhon “Midnight Traveller” filmida bosh rolni ijro etib, aktyor sifatida ham tanila boshlagan. Shu yillarda uning modellik faoliyati ham rivojlanib, Myanmadan tashqari, xususan, Tailandda ham muxlislari ko‘paygan.

U 2020 yilda TC Candler tomonidan tuzilgan “100 Most Handsome Faces” reytingida 10-o‘rinni egallagan. 2021 yil boshida esa sochini qirdirib, 10 kun davomida buddist monastirida rohib sifatida yashagan. Uning shu davrdagi suratlari ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalgan.

Biroq 2021 yil uning hayotida keskin burilish yasadi. 1 fevral kuni Myanmada harbiylar hokimiyatni egallaganidan so‘ng mamlakatda ommaviy norozilik namoyishlari boshlandi. Paing Takhon ham harbiy to‘ntarishga qarshi chiqib, namoyishlarda qatnashdi va ijtimoiy tarmoqlarda o‘z munosabatini bildirdi.

Tatuajli erkakning turli qiyofadagi uchta surati yonma-yon joylashgan.

2021 yil 8 aprel kuni u Yangon shahridagi onasining uyidan harbiylar tomonidan hibsga olindi. Keyinchalik uning ijtimoiy tarmoqdagi sahifalari ham o‘chirib tashlangan.

27 dekabr kuni sud Paing Takhonni Myanma Jinoyat kodeksining 505(a)-moddasi bo‘yicha uch yilga ozodlikdan mahrum qilish va og‘ir mehnatga jalb etish jazosi bilan hukm qilgan. U Insein qamoqxonasida saqlangan.

Oradan ko‘p vaqt o‘tmay, TC Candler 2021 yilgi reytingini e’lon qildi. Unda Paing Takhon 130 mingdan ortiq nomzod orasidan “100 Most Handsome Faces” ro‘yxatining birinchi pog‘onasidan joy oldi. Shu tariqa u mazkur e’tirofni aynan qamoqda bo‘lgan paytida qo‘lga kiritgan.

Paing Takhon qamoqda qariyb 11 oy bo‘lib, 2022 yil 2 mart kuni davlat tomonidan e’lon qilingan afv doirasida ozod qilingan.

Paing TakhonTC Candler100 Most Handsome FacesInsein qamoqxonasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Dunyoning eng chiroyli erkagi kim va u nega qamoqqa tushgan?Dunyoning eng chiroyli erkagi kim va u nega qamoqqa tushgan?Kecha 21:24Rus aktyorining Putinga virus murojaati va 2 soatdan keyingi kutilmagan «tavbasi»Rus aktyorining Putinga virus murojaati va 2 soatdan keyingi kutilmagan «tavbasi»30 iyul 23:14Uyida o‘lik holda topilgan aktyorning sevgilisi ko‘rsatmasini o‘zgartirdiUyida o‘lik holda topilgan aktyorning sevgilisi ko‘rsatmasini o‘zgartirdi10 sentabr 23:2975 yil qamoqda o‘tirgan AQSHlik mahbus 101 yoshida vafot etdi75 yil qamoqda o‘tirgan AQSHlik mahbus 101 yoshida vafot etdi22 avgust 17:50Istanbulda sirli fojia: Serhat Mustafa Qilich xonadonida jonsiz holda topildiIstanbulda sirli fojia: Serhat Mustafa Qilich xonadonida jonsiz holda topildi6 sentabr 10:20Noutbuk o‘g‘irlanishi mashhur aktyorni politsiyagacha yetakladiNoutbuk o‘g‘irlanishi mashhur aktyorni politsiyagacha yetakladi10 sentabr 15:34
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota