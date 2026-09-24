Singapurda kitob o‘qiganlarga pul beriladi

·37·Dunyo
Singapurda kitob o‘qiganlarga pul beriladi

Singapurda aholini muntazam kitob o‘qishga undash maqsadida yangi dastur ishga tushirildi. ReadSG deb nomlangan tashabbus Singapur Milliy kutubxona kengashi (NLB) tomonidan 2026 yil 6 sentyabrda yo‘lga qo‘yilgan. Dastur doirasida fuqarolar kuniga kamida 15 daqiqa kitob o‘qib, buning uchun virtual tangalar to‘plashi mumkin. Bu haqda The Times ma’lum qildi.

ReadSG Challenge dasturida ishtirokchilar o‘qigan vaqtini hukumatning CrowdTask SG platformasida qayd etadi. Har bir 15 daqiqalik mutolaa uchun 20 ta virtual tanga beriladi. 1000 ta tanga to‘plagan ishtirokchi ularni 1 Singapur dollariga almashtirishi mumkin.

Tashkilotchilarning ta’kidlashicha, tashabbusning asosiy maqsadi odamlarni qisqa va tezkor raqamli kontentdan chalg‘itib, muntazam va diqqatni jamlagan holda kitob o‘qish odatini shakllantirishdir. NLB rahbari Melissa Tamning so‘zlariga ko‘ra, kuniga 15 daqiqalik mutolaa odatni shakllantirish uchun oddiy boshlang‘ich maqsad sifatida tanlangan.

ReadSG besh yilga mo‘ljallangan milliy harakat bo‘lib, avvalgi National Reading Movement dasturining o‘rnini egallagan. Tashkilotchilar qisqa videolar va ijtimoiy tarmoqlardagi tezkor kontent ommalashib borayotgan bir paytda aholida chuqurroq va muntazam mutolaa qilish ko‘nikmasini rivojlantirishni ko‘zlamoqda.

2024 yilda NLB tomonidan o‘tkazilgan tadqiqotga ko‘ra, Singapurdagi katta yoshli aholining 28 foizi haftasiga kitob o‘qigan. Yangilangan ReadSG dasturi esa kitobxonlikni kundalik odatga aylantirishga qaratilgan.

ReadSGNLBCrowdTask SGSingapur Milliy kutubxona kengashi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Har kuni 15 daqiqa kitob o‘qing va pul ishlang: Singapurda noodatiy tashabbus yo‘lga qo‘yildiHar kuni 15 daqiqa kitob o‘qing va pul ishlang: Singapurda noodatiy tashabbus yo‘lga qo‘yildi17 sentabr 15:27Kitob o‘qiganlarga pul beriladi: 15 daqiqa uchun mukofotKitob o‘qiganlarga pul beriladi: 15 daqiqa uchun mukofot19 sentabr 18:23Avstraliyada 150 yil avval olingan kitob yana kutubxonaga qaytdiAvstraliyada 150 yil avval olingan kitob yana kutubxonaga qaytdi2 avgust 12:55Singapurda bulling qilgan o‘quvchilarga qattiq jazo joriy etildiSingapurda bulling qilgan o‘quvchilarga qattiq jazo joriy etildi6 may 23:28Shvetsiyada 24 mingdan ortiq kumush tangadan iborat ulkan xazina topildiShvetsiyada 24 mingdan ortiq kumush tangadan iborat ulkan xazina topildiBugun 15:33Sadio Mane tug‘ilgan qishlog‘iga 20 million dollar sarmoya kiritmoqdaSadio Mane tug‘ilgan qishlog‘iga 20 million dollar sarmoya kiritmoqdaBugun 15:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota