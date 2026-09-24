Tesla yangi Optimus Gen 3 robotining koʻrinishini oshkor qildi

·32·Texno
Tesla yangi Optimus Gen 3 robotining koʻrinishini oshkor qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Tesla kompaniyasi oʻzining Optimus Gen 3 insonnoma robotining yangi koʻrinishini mobil dastur kodidan topilgan 3D-modellar orqali oshkor qildi.
  • Yangi avlod robotning tashqi dizayni tubdan oʻzgartirilib, ochiq mexanik elementlar olib tashlanib, zamonaviy mat qora qoplamalar va yaxlit korpus dizayni joriy etilgan.
  • Qoʻl qismlari ham takomillashtirilgan boʻlib, barmoqlari va kaftlari 22 ta harakat erkinligi darajasiga ega boʻlishi kutilmoqda.

Tesla kompaniyasi oʻzining rasmiy taqdimotigacha boʻlgan rejalarni buzgan holda, insonnoma robotning soʻnggi avlodi — Optimus Gen 3 modellarini ehtiyotsizlik tufayli namoyish etib yubordi. Yangi qurilma tafsilotlari foydalanuvchilar uchun moʻljallangan mobil dastur kodidan topilgan boʻlib, u texnologiya olamida katta qiziqish uygʻotdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com nashrining xabar berishicha, Tesla kompaniyasining smartfonlar uchun moʻljallangan ilovasidan toʻgʻridan-toʻgʻri „gen3“ belgisi ostidagi 3D-modellar topilgan. Ushbu tasvirlarda yangi avlod robot oldingi Gen 2.5 prototipi bilan yonma-yon qoʻyilgan holda koʻrsatilgan. Bu esa mutaxassislarga ikki qurilma orasidagi farqlarni yaqqol taqqoslash imkonini berdi.

Tashqi dizayndagi sezilarli oʻzgarishlar

Chizmalarga koʻra, muhandislar robotning tashqi qiyofasini tubdan qayta ishlab chiqqan. Avvalgi versiyalarda koʻzga tashlanib turgan ochiq mexanik elementlar butunlay olib tashlangan. Buning oʻrniga Optimus Gen 3 zamonaviy mat qora qoplamalar va yanada yaxlit hamda botiq-qavariq oqimli korpus dizayniga ega boʻldi.

Shuningdek, korpus va oyoqlarning yuqori qismi tutashgan murakkab boʻgʻimlar endilikda maxsus egiluvchan himoya qismlari bilan yopilgan. Qoʻl qismlari ham sezilarli darajada takomillashtirilgani koʻrinib turibdi. Avvalroq Tesla kompaniyasi mazkur robot barmoqlari va kaftlari 22 ta harakat erkinligi darajasiga ega boʻlishini maʼlum qilgan edi.

Ishlab chiqarish va kelajak rejalari

Topilgan tasvirlar firmaning mobil ilovasi uchun toʻgʻridan-toʻgʻri tayyorlangan interfeys elementlariga oʻxshaydi, biroq kompaniya hali Optimus Gen 3 boʻyicha ommaviy rasmiy eʼlon bergani yoʻq. Eslatib oʻtamiz, bosh direktor Ilon Mask mart oyidayoq robotning uchinchi versiyasi allaqachon ishlayotgani, biroq qoʻshimcha mukammallashtirishga muhtojligini aytib oʻtgan edi.

Keyinchalik Mask Tesla raqobatchilar dizaynni nusxalab olishiga ulgurmasligi uchun uni ishlab chiqarish boshlanishiga yaqinroq vaqtdagina namoyish etish niyatida ekanini taʼkidlagandi. Ayni paytda esa kompaniya oʻz infratuzilmasini jadal tayyorlamoqda: Fremont shahridagi zavodda Optimus chiqarilishi uchun maxsus maydonlar boʻshatilmoqda, Tehronda esa buning uchun alohida zavod qad rostlamoqda.

TeslaOptimus Gen 3Ilon MaskRobototexnikaTexnologiyalar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sunʼiy intellekt va robototexnika: xavfsizlik sinovlari kutilmagan natija berdiSunʼiy intellekt va robototexnika: xavfsizlik sinovlari kutilmagan natija berdi20 sentabr 17:23Xiaomi rahbari humanoid robot bilan kutilmagan sparring oʻtkazdiXiaomi rahbari humanoid robot bilan kutilmagan sparring oʻtkazdi15 sentabr 15:54SpaceX aksiyalarining keskin tushishi Ilon Maskni 600 mlrd dollardan mahrum qildiSpaceX aksiyalarining keskin tushishi Ilon Maskni 600 mlrd dollardan mahrum qildi3 avgust 02:29Tesla Optimus robotlarini ommaviy ishlab chiqarish uchun butlovchi qismlar yetkazila boshlandiTesla Optimus robotlarini ommaviy ishlab chiqarish uchun butlovchi qismlar yetkazila boshlandi25 iyun 12:56Xiaomi yangi avlod insonnoma robotini namoyish etdiXiaomi yangi avlod insonnoma robotini namoyish etdi20 avgust 14:25Elon Musk Tesla choraklik hisobotlarida sunʼiy intellekt haqida koʻp gapirmoqdaElon Musk Tesla choraklik hisobotlarida sunʼiy intellekt haqida koʻp gapirmoqda4 avgust 20:20
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdi
iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdi