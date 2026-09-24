Tesla yangi Optimus Gen 3 robotining koʻrinishini oshkor qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Tesla kompaniyasi oʻzining Optimus Gen 3 insonnoma robotining yangi koʻrinishini mobil dastur kodidan topilgan 3D-modellar orqali oshkor qildi.
- Yangi avlod robotning tashqi dizayni tubdan oʻzgartirilib, ochiq mexanik elementlar olib tashlanib, zamonaviy mat qora qoplamalar va yaxlit korpus dizayni joriy etilgan.
- Qoʻl qismlari ham takomillashtirilgan boʻlib, barmoqlari va kaftlari 22 ta harakat erkinligi darajasiga ega boʻlishi kutilmoqda.
Tesla kompaniyasi oʻzining rasmiy taqdimotigacha boʻlgan rejalarni buzgan holda, insonnoma robotning soʻnggi avlodi — Optimus Gen 3 modellarini ehtiyotsizlik tufayli namoyish etib yubordi. Yangi qurilma tafsilotlari foydalanuvchilar uchun moʻljallangan mobil dastur kodidan topilgan boʻlib, u texnologiya olamida katta qiziqish uygʻotdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com nashrining xabar berishicha, Tesla kompaniyasining smartfonlar uchun moʻljallangan ilovasidan toʻgʻridan-toʻgʻri „gen3“ belgisi ostidagi 3D-modellar topilgan. Ushbu tasvirlarda yangi avlod robot oldingi Gen 2.5 prototipi bilan yonma-yon qoʻyilgan holda koʻrsatilgan. Bu esa mutaxassislarga ikki qurilma orasidagi farqlarni yaqqol taqqoslash imkonini berdi.
Tashqi dizayndagi sezilarli oʻzgarishlarChizmalarga koʻra, muhandislar robotning tashqi qiyofasini tubdan qayta ishlab chiqqan. Avvalgi versiyalarda koʻzga tashlanib turgan ochiq mexanik elementlar butunlay olib tashlangan. Buning oʻrniga Optimus Gen 3 zamonaviy mat qora qoplamalar va yanada yaxlit hamda botiq-qavariq oqimli korpus dizayniga ega boʻldi.
Shuningdek, korpus va oyoqlarning yuqori qismi tutashgan murakkab boʻgʻimlar endilikda maxsus egiluvchan himoya qismlari bilan yopilgan. Qoʻl qismlari ham sezilarli darajada takomillashtirilgani koʻrinib turibdi. Avvalroq Tesla kompaniyasi mazkur robot barmoqlari va kaftlari 22 ta harakat erkinligi darajasiga ega boʻlishini maʼlum qilgan edi.
Ishlab chiqarish va kelajak rejalariTopilgan tasvirlar firmaning mobil ilovasi uchun toʻgʻridan-toʻgʻri tayyorlangan interfeys elementlariga oʻxshaydi, biroq kompaniya hali Optimus Gen 3 boʻyicha ommaviy rasmiy eʼlon bergani yoʻq. Eslatib oʻtamiz, bosh direktor Ilon Mask mart oyidayoq robotning uchinchi versiyasi allaqachon ishlayotgani, biroq qoʻshimcha mukammallashtirishga muhtojligini aytib oʻtgan edi.
Keyinchalik Mask Tesla raqobatchilar dizaynni nusxalab olishiga ulgurmasligi uchun uni ishlab chiqarish boshlanishiga yaqinroq vaqtdagina namoyish etish niyatida ekanini taʼkidlagandi. Ayni paytda esa kompaniya oʻz infratuzilmasini jadal tayyorlamoqda: Fremont shahridagi zavodda Optimus chiqarilishi uchun maxsus maydonlar boʻshatilmoqda, Tehronda esa buning uchun alohida zavod qad rostlamoqda.
Izohlar 0
…