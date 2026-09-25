Xiaomi 18 Pro global versiyalari akkumulyatori kichikroq boʻladi

·8·Texno
Xiaomi 18 Pro global versiyalari akkumulyatori kichikroq boʻladi

Xiaomi kompaniyasi boʻllajak flagmanlari — Xiaomi 18 Pro hamda Xiaomi 18 Pro Max smartfonlarining xalqaro bozorga moʻljallangan versiyalarida kichikroq sigʻimli akkumulyatorlardan foydalanishni rejalashtirmoqda. ixbt.com nashrining xabar berishicha, ushbu oʻzgarishlar qurilmalarning ichki bozor uchun moʻljallangan modellari bilan solishtirganda sezilarli darajada farq qilishini koʻrsatadi va bu texnologiya ixlosmandlari orasida muhokamalarga sabab boʻlmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Taniqli insayder va tadqiqotchi Kacper Skrzypek HyperOS operatsion tizimi kodlarini oʻrganish chogʻida global va mahalliy modellar oʻrtasidagi batareya sigʻimidagi farqlarni aniqladi. Unga koʻra, Xitoy ichki bozori uchun chiqariladigan Xiaomi 18 Pro hamda 18 Pro Max mos ravishda 7000 va 8500 mА·ч sigʻimli ulkan batareyalar bilan jihozlanadi. Biroq xalqaro xaridorlar uchun taqdim etiladigan qurilmalar bundan biroz kamtarona energiya zaxirasiga ega boʻladi.

Global versiyalar qanday koʻrinishga ega boʻladi?

HyperOS kodlaridagi maʼlumotlarga tayanilsa, 2609BPN61G raqamli global Xiaomi 18 Pro modeli 6000 mА·ч li akkumulyatorni oladi. Smartfonlarning eng yuqori versiyasi boʻlgan Xiaomi 18 Pro Maxʼning xalqaro talqini (2611FPNFAG raqami bilan) esa 7050 mА·ч sigʻimli batareya bilan jihozlanishi kutilmoqda. Bu Xitoydagi 8500 mА·ч koʻrsatkichidan sezilarli darajada past hisoblanadi.

Shunga qaramay, global modellar tezkor quvvatlash imkoniyatlaridan mosuvo qilinmagan. Dastlabki maʼlumotlarga koʻra, xalqaro bozorga chiqariladigan qurilmalar 90–100 vattli simli quvvatlash quvvatini qoʻllab-quvvatlashda davom etadi. Bu esa foydalanuvchilarga batareya hajmi qisqargan boʻlsa-da, uni qisqa fursatda toʻldirish imkoniyatini taqdim etadi.

Xiaomi tajribasidagi odatiy amaliyot

Taʼkidlash joizki, Xiaomi uchun Xitoy va global bozor versiyalari oʻrtasida batareya hajmida farq qilish birinchi marta kuzatilmayotgani yoʻq. Avvalroq taqdim etilgan Xiaomi 17 modeli Xitoyda 7000 mА·ч batareya olgan boʻlsa, uning global versiyasi 6330 mА·ч sigʻim bilan cheklangandi. Xuddi shunday, Xiaomi 17 Ultra flagmani ham mamlakat tashqarisiga chiqqanda 6800 mА·ч oʻrniga 6000 mА·ч li akkumulyator bilan sotuvga chiqqan edi.

Hozircha Xiaomi rasmiylari ushbu siyosat sabablari boʻyicha aniq izoh bergani yoʻq. Mutaxassislarning fikricha, bunday qarorga xalqaro logistika va litiy-ion akkumulyatorlarini havo hamda quruqlikda tashish boʻyicha qatʼiy xalqaro xavfsizlik talablari sabab boʻlishi mumkin.

Kompaniya Xiaomi 18 seriyasining xalqaro bozorga chiqishini allaqachon tasdiqlagan boʻlsa-da, reliz sanasi, aniq narxlari va qaysi mamlakatlarda sotuvga chiqishi sir saqlanmoqda. Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar va global xaridorlar uchun ushbu flagmanlarning taqdimoti yaqin oylarda rasman eʼlon qilinishi kutilmoqda.

XiaomiXiaomi 18 ProSmartfonBatareyaTexnologiyalar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xiaomi 18 Pro smartfonining jonli suratlari rasmiy taqdimot oldidan oshkor etildiXiaomi 18 Pro smartfonining jonli suratlari rasmiy taqdimot oldidan oshkor etildi20 sentabr 22:27Xiaomi 18 Pro dizayni va asosiy oʻzgarishlari rasman eʼlon qilindiXiaomi 18 Pro dizayni va asosiy oʻzgarishlari rasman eʼlon qilindi15 sentabr 12:54Xiaomi kompaniyasi qizil rangli Transparent Special Edition modellarini taqdim etdiXiaomi kompaniyasi qizil rangli Transparent Special Edition modellarini taqdim etdiKecha 03:56Xiaomi 18 Pro va Pro Max premyerasi boʻlib oʻtmoqdaXiaomi 18 Pro va Pro Max premyerasi boʻlib oʻtmoqda23 sentabr 16:25Xiaomi 18 Pro va 18 Pro Max smartfonlari 23-sentabr kuni taqdim etiladiXiaomi 18 Pro va 18 Pro Max smartfonlari 23-sentabr kuni taqdim etiladi20 sentabr 16:55Xiaomi 18 Pro va Pro Max flagmanlari rasman namoyish etildiXiaomi 18 Pro va Pro Max flagmanlari rasman namoyish etildi20 sentabr 14:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdi
iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdi