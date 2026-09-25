Xiaomi 18 Pro global versiyalari akkumulyatori kichikroq boʻladi
Xiaomi kompaniyasi boʻllajak flagmanlari — Xiaomi 18 Pro hamda Xiaomi 18 Pro Max smartfonlarining xalqaro bozorga moʻljallangan versiyalarida kichikroq sigʻimli akkumulyatorlardan foydalanishni rejalashtirmoqda. ixbt.com nashrining xabar berishicha, ushbu oʻzgarishlar qurilmalarning ichki bozor uchun moʻljallangan modellari bilan solishtirganda sezilarli darajada farq qilishini koʻrsatadi va bu texnologiya ixlosmandlari orasida muhokamalarga sabab boʻlmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Taniqli insayder va tadqiqotchi Kacper Skrzypek HyperOS operatsion tizimi kodlarini oʻrganish chogʻida global va mahalliy modellar oʻrtasidagi batareya sigʻimidagi farqlarni aniqladi. Unga koʻra, Xitoy ichki bozori uchun chiqariladigan Xiaomi 18 Pro hamda 18 Pro Max mos ravishda 7000 va 8500 mА·ч sigʻimli ulkan batareyalar bilan jihozlanadi. Biroq xalqaro xaridorlar uchun taqdim etiladigan qurilmalar bundan biroz kamtarona energiya zaxirasiga ega boʻladi.
Global versiyalar qanday koʻrinishga ega boʻladi?HyperOS kodlaridagi maʼlumotlarga tayanilsa, 2609BPN61G raqamli global Xiaomi 18 Pro modeli 6000 mА·ч li akkumulyatorni oladi. Smartfonlarning eng yuqori versiyasi boʻlgan Xiaomi 18 Pro Maxʼning xalqaro talqini (2611FPNFAG raqami bilan) esa 7050 mА·ч sigʻimli batareya bilan jihozlanishi kutilmoqda. Bu Xitoydagi 8500 mА·ч koʻrsatkichidan sezilarli darajada past hisoblanadi.
Shunga qaramay, global modellar tezkor quvvatlash imkoniyatlaridan mosuvo qilinmagan. Dastlabki maʼlumotlarga koʻra, xalqaro bozorga chiqariladigan qurilmalar 90–100 vattli simli quvvatlash quvvatini qoʻllab-quvvatlashda davom etadi. Bu esa foydalanuvchilarga batareya hajmi qisqargan boʻlsa-da, uni qisqa fursatda toʻldirish imkoniyatini taqdim etadi.
Xiaomi tajribasidagi odatiy amaliyotTaʼkidlash joizki, Xiaomi uchun Xitoy va global bozor versiyalari oʻrtasida batareya hajmida farq qilish birinchi marta kuzatilmayotgani yoʻq. Avvalroq taqdim etilgan Xiaomi 17 modeli Xitoyda 7000 mА·ч batareya olgan boʻlsa, uning global versiyasi 6330 mА·ч sigʻim bilan cheklangandi. Xuddi shunday, Xiaomi 17 Ultra flagmani ham mamlakat tashqarisiga chiqqanda 6800 mА·ч oʻrniga 6000 mА·ч li akkumulyator bilan sotuvga chiqqan edi.
Hozircha Xiaomi rasmiylari ushbu siyosat sabablari boʻyicha aniq izoh bergani yoʻq. Mutaxassislarning fikricha, bunday qarorga xalqaro logistika va litiy-ion akkumulyatorlarini havo hamda quruqlikda tashish boʻyicha qatʼiy xalqaro xavfsizlik talablari sabab boʻlishi mumkin.
Kompaniya Xiaomi 18 seriyasining xalqaro bozorga chiqishini allaqachon tasdiqlagan boʻlsa-da, reliz sanasi, aniq narxlari va qaysi mamlakatlarda sotuvga chiqishi sir saqlanmoqda. Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar va global xaridorlar uchun ushbu flagmanlarning taqdimoti yaqin oylarda rasman eʼlon qilinishi kutilmoqda.
Izohlar 0
…