Kannavarodan Eron qanday mag‘lub etilgani haqida bayonot — Osiyo kubogi rejasi tahlili
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Fabio Kannavaro Eron ustidan qozonilgan 3:1 hisobidagi g‘alabadan so‘ng, O‘zbekiston terma jamoasida yangi davr boshlanganini e’lon qildi.
- Bosh murabbiy endilikda faqat tayyor va munosib futbolchilar maydonga tushishini, o‘tmishdagi xizmatlar uchun hech qanday imtiyoz bo‘lmasligini ta’kidladi.
Farg‘onadagi «Istiqlol» stadionida Eron milliy terma jamoasi ustidan qozonilgan shov-shuvli 3:1 hisobidagi g‘alabadan so‘ng, O‘zbekiston milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Fabio Kannavaro matbuot anjumanida ishtirok etdi. Italiyalik afsonaviy mutaxassis o‘yindan keyingi chiqishida shunchaki hissiyotlarga berilmasdan, jamoadagi ichki muhit, tarkib tanlovi va milliy jamoaga chaqiruv mezonlari bo‘yicha chinakam keskin va inqilobiy talablarni ilgari surdi. Tayyorgarlik uchun bor-yo‘g‘i 3 kun vaqt bo‘lganiga qaramay, shogirdlari taktik ko‘rsatmalarni aniq bajarganini va ular bilan faxrlanishini bildirgan Kannavaro, shu bilan birga xatolarni ham ayab o‘tirmadi: «Eron bizning xatolarimizdan to‘liq foydalana olmagan bo‘lishi mumkin, lekin boshqa grand raqiblar bunday sovg‘alarni aslo kechirmaydi!».
Bosh murabbiy Ne’matovning o‘yin oldidan olgan kutilmagan jarohati, Nazarovning ishonchli debyuti va eng muhimi — tarkibdagi eski qoliplarga chek qo‘yilishi haqida ochiq gapirdi: «Milliy jamoa eshiklari barcha uchun ochiq. Avval saralashdagi yordami yoki mehnati uchun bonus berib chaqirilgan bo‘lsa, endilikda hech qanday imtiyoz bo‘lmaydi! Kim tayyor va munosib bo‘lsa, o‘sha o‘ynaydi!». Ushbu bayonot Kannavaroning O‘zbekiston termasida qat’iy raqobat va temir intizomga asoslangan yangi davrni boshlaganini rasman e’lon qildi. Xo‘sh, italiyalik mutaxassis jamoa xatolarini nega bu qadar ochiq aytdi, 1 oylik tayyorgarlik Osiyo kubogi oldidan termamizni qanday o‘zgartiradi va «bonuslar bekor bo‘lishi» qaysi futbolchilarga ogohlantirish bo‘ldi?
«3 kunlik tayyorgarlik, bonuslarning bekor bo‘lishi va Nazarov mahorati»: Kannavaro bayonotining 5 ta asosiy nuqtasi
Fabio Kannavaroning matbuot anjumanida bildirgan eng muhim va strategik fikrlari:
«Bonuslar va imtiyozlar davri tugadi»: Avvalgi xizmatlari yoki nomi uchun tarkibdan joy olish amaliyoti to‘xtatildi; endilikda faqat ayni damda munosib va tayyor futbolchilar maydonga tushadi;
3 kunlik tayyorgarlikdagi g‘alaba: Erondek nomdor raqib bilan uchrashuvga tayyorlanish uchun bor-yo‘g‘i uch kun bo‘lganiga qaramay, jamoaviy birdamlik hal qiluvchi omil bo‘ldi;
Ne’matovning jarohati va Nazarov tanlovi: Abduvohid Ne’matovning to‘satdan jarohat olishi rejalarni buzmadi; Elit OCHL bahslarida o‘zini ko‘rsatgan Vladimir Nazarovga to‘liq ishonch bildirildi;
Xatolar bo‘yicha keskin tanqid: Jarima maydoni yaqinida qoida buzmaslik so‘ralganiga qaramay, aynan shunday xato ortidan gol o‘tkazib yuborilgani murabbiyni jiddiy o‘yga soldi;
Osiyo kubogiga bir oylik lager: Kannavaro oldinda kutayotgan qit’a birinchiligiga to‘liq tayyor bo‘lish uchun bir oylik mashg‘ulotlar sikli eng yuqori talablar asosida o‘tishini e’lon qildi.
Kannavaro talablari: O‘zbekiston termasidagi eski tartib va yangi falsafa taqqosi
Milliy jamoa boshqaruvi va tanlov mezonlaridagi tub o‘zgarishlar tahlili:
Ko‘rsatkichlar va yo‘nalishlar
Avvalgi standart yondashuv
Fabio Kannavaro joriy etgan yangi tizim
Tarkibga tanlov mezoni
O‘tmishdagi xizmatlar va saralashdagi tajriba uchun bonuslar
«Hech qanday bonus yo‘q»: Faqat ayni vaqtda tayyor bo‘lganlar
Darvozabon muammosi va jarohatlar
Asosiy posbon safdan chiqsa, xavotir va muvozanat yo‘qolishi
Barchaga birdek ishonch: Nazarovning OCHL tajribasi ishga solindi
Xatolarga munosabat
G‘alaba fonida kamchiliklarni xaspo‘shlash
Qattiq tahlil: «Boshqa raqiblar bu xatolarni kechirmaydi»
Taktik intizom va vazifalar
Vaziyatga qarab moslashish, erkin xatolarga yo‘l qo‘yish
Jarima maydonchasi atrofida qoida buzishni qat’iy taqiqlash
Yig‘inlar va musobaqaga tayyorgarlik
Qisqa muddatli mashg‘ulotlar
Osiyo kubogi oldidan 1 oylik to‘liq va qattiq yig‘in rejimi
Jamoaviy psixologik ruh
Shaxsiy mahorat va individual yulduzlarga suyanish
«G‘alabami yo mag‘lubiyat — birdamlik» va temir jamoaviy ruh
Taktik va ekspertlik ekspertizasi: Nega Kannavaroning talablari terma jamoani yangi bosqichga olib chiqadi?
Xalqaro futbol tahlilchilari va mutaxassislarning xulosalari:
«Bonussiz raqobat» — professionalizm garovi: Ko‘plab terma jamoalarda nomdor futbolchilar formada bo‘lmasa ham o‘tmishdagi obro‘si hisobiga chaqiriladi va maydonga tushadi; Kannavaroning bu tizimni kesib tashlashi Superliga va xorijda to‘p surayotgan har bir o‘zbek futbolchisiga katta motivatsiya beradi: endi faqat haqiqiy mehnat va sport formasi gapiradi;
Nazarov misolida rotatsiya muvaffaqiyati: Asosiy posbon Ne’matovning kutilmaganda safdan chiqishi va Kannavaroning ikkilanmasdan Nazarovga ishonishi zaxira o‘rindig‘idagi har bir futbolchida o‘ziga bo‘lgan yuksak ishonchni shakllantiradi; klublardagi xalqaro o‘yinlar (Elit OCHL) murabbiylar shtabi diqqatida ekani tasdiqlandi;
«Eron kechirdi, boshqalar kechirmaydi» ogohlantirishi: 3:1 hisobidagi yorqin g‘alabaga qaramay, bosh murabbiyning kamchiliklarni ochiq tanqid qilishi — jamoada «yulduzlik kasali» va xotirjamlikka berilishning oldini oladi; Kannavaro himoyachi bo‘lgani uchun jarima maydonchasi atrofidagi har bir keraksiz folni katta xavf deb biladi;
Osiyo kubogi oldidan strategik poydevor: Oldinda kutilayotgan qit’a turniriga bir oylik tayyorgarlik Kannavaroga o‘z taktik sxemalarini (pressing, to‘psiz harakat, blok qo‘yish) futbolchilar qoniga sindirish uchun yetarli imkoniyat yaratadi.
Fabio Kannavaroning Eron bilan o‘yindan keyingi dadil bayonotlari O‘zbekiston milliy terma jamoasida faqat natija va sifat uchun ishlaydigan murosasiz tizim boshlanganini isbotladi.
Sizningcha, Fabio Kannavaroning «o‘tmishdagi xizmatlari uchun hech kimga bonus berilmaydi» degan qat’iy qarori milliy termamiz tarkibidagi raqobatni qanchalik kuchaytiradi? Italiyalik murabbiyning 3:1 hisobidagi g‘alabadan keyin ham kamchiliklarni ochiq aytganiga shaxsan qanday baho berasiz? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va terma jamoamizning yangi davriga bag‘ishlangan ushbu muhim tahlilni barcha futbol muxlislari bilan baham ko‘ring!
Izohlar 0
…