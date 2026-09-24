Kannavarodan Eron qanday mag‘lub etilgani haqida bayonot — Osiyo kubogi rejasi tahlili

·50·Sport
Kannavarodan Eron qanday mag‘lub etilgani haqida bayonot — Osiyo kubogi rejasi tahlili
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Fabio Kannavaro Eron ustidan qozonilgan 3:1 hisobidagi g‘alabadan so‘ng, O‘zbekiston terma jamoasida yangi davr boshlanganini e’lon qildi.
  • Bosh murabbiy endilikda faqat tayyor va munosib futbolchilar maydonga tushishini, o‘tmishdagi xizmatlar uchun hech qanday imtiyoz bo‘lmasligini ta’kidladi.

Farg‘onadagi «Istiqlol» stadionida Eron milliy terma jamoasi ustidan qozonilgan shov-shuvli 3:1 hisobidagi g‘alabadan so‘ng, O‘zbekiston milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Fabio Kannavaro matbuot anjumanida ishtirok etdi. Italiyalik afsonaviy mutaxassis o‘yindan keyingi chiqishida shunchaki hissiyotlarga berilmasdan, jamoadagi ichki muhit, tarkib tanlovi va milliy jamoaga chaqiruv mezonlari bo‘yicha chinakam keskin va inqilobiy talablarni ilgari surdi. Tayyorgarlik uchun bor-yo‘g‘i 3 kun vaqt bo‘lganiga qaramay, shogirdlari taktik ko‘rsatmalarni aniq bajarganini va ular bilan faxrlanishini bildirgan Kannavaro, shu bilan birga xatolarni ham ayab o‘tirmadi: «Eron bizning xatolarimizdan to‘liq foydalana olmagan bo‘lishi mumkin, lekin boshqa grand raqiblar bunday sovg‘alarni aslo kechirmaydi!».

Bosh murabbiy Ne’matovning o‘yin oldidan olgan kutilmagan jarohati, Nazarovning ishonchli debyuti va eng muhimi — tarkibdagi eski qoliplarga chek qo‘yilishi haqida ochiq gapirdi: «Milliy jamoa eshiklari barcha uchun ochiq. Avval saralashdagi yordami yoki mehnati uchun bonus berib chaqirilgan bo‘lsa, endilikda hech qanday imtiyoz bo‘lmaydi! Kim tayyor va munosib bo‘lsa, o‘sha o‘ynaydi!». Ushbu bayonot Kannavaroning O‘zbekiston termasida qat’iy raqobat va temir intizomga asoslangan yangi davrni boshlaganini rasman e’lon qildi. Xo‘sh, italiyalik mutaxassis jamoa xatolarini nega bu qadar ochiq aytdi, 1 oylik tayyorgarlik Osiyo kubogi oldidan termamizni qanday o‘zgartiradi va «bonuslar bekor bo‘lishi» qaysi futbolchilarga ogohlantirish bo‘ldi?

«3 kunlik tayyorgarlik, bonuslarning bekor bo‘lishi va Nazarov mahorati»: Kannavaro bayonotining 5 ta asosiy nuqtasi

Fabio Kannavaroning matbuot anjumanida bildirgan eng muhim va strategik fikrlari:

  • «Bonuslar va imtiyozlar davri tugadi»: Avvalgi xizmatlari yoki nomi uchun tarkibdan joy olish amaliyoti to‘xtatildi; endilikda faqat ayni damda munosib va tayyor futbolchilar maydonga tushadi;

  • 3 kunlik tayyorgarlikdagi g‘alaba: Erondek nomdor raqib bilan uchrashuvga tayyorlanish uchun bor-yo‘g‘i uch kun bo‘lganiga qaramay, jamoaviy birdamlik hal qiluvchi omil bo‘ldi;

  • Ne’matovning jarohati va Nazarov tanlovi: Abduvohid Ne’matovning to‘satdan jarohat olishi rejalarni buzmadi; Elit OCHL bahslarida o‘zini ko‘rsatgan Vladimir Nazarovga to‘liq ishonch bildirildi;

  • Xatolar bo‘yicha keskin tanqid: Jarima maydoni yaqinida qoida buzmaslik so‘ralganiga qaramay, aynan shunday xato ortidan gol o‘tkazib yuborilgani murabbiyni jiddiy o‘yga soldi;

  • Osiyo kubogiga bir oylik lager: Kannavaro oldinda kutayotgan qit’a birinchiligiga to‘liq tayyor bo‘lish uchun bir oylik mashg‘ulotlar sikli eng yuqori talablar asosida o‘tishini e’lon qildi.

Kannavaro talablari: O‘zbekiston termasidagi eski tartib va yangi falsafa taqqosi

Milliy jamoa boshqaruvi va tanlov mezonlaridagi tub o‘zgarishlar tahlili:

Ko‘rsatkichlar va yo‘nalishlar

Avvalgi standart yondashuv

Fabio Kannavaro joriy etgan yangi tizim

Tarkibga tanlov mezoni

O‘tmishdagi xizmatlar va saralashdagi tajriba uchun bonuslar

«Hech qanday bonus yo‘q»: Faqat ayni vaqtda tayyor bo‘lganlar

Darvozabon muammosi va jarohatlar

Asosiy posbon safdan chiqsa, xavotir va muvozanat yo‘qolishi

Barchaga birdek ishonch: Nazarovning OCHL tajribasi ishga solindi

Xatolarga munosabat

G‘alaba fonida kamchiliklarni xaspo‘shlash

Qattiq tahlil: «Boshqa raqiblar bu xatolarni kechirmaydi»

Taktik intizom va vazifalar

Vaziyatga qarab moslashish, erkin xatolarga yo‘l qo‘yish

Jarima maydonchasi atrofida qoida buzishni qat’iy taqiqlash

Yig‘inlar va musobaqaga tayyorgarlik

Qisqa muddatli mashg‘ulotlar

Osiyo kubogi oldidan 1 oylik to‘liq va qattiq yig‘in rejimi

Jamoaviy psixologik ruh

Shaxsiy mahorat va individual yulduzlarga suyanish

«G‘alabami yo mag‘lubiyat — birdamlik» va temir jamoaviy ruh

Taktik va ekspertlik ekspertizasi: Nega Kannavaroning talablari terma jamoani yangi bosqichga olib chiqadi?

Xalqaro futbol tahlilchilari va mutaxassislarning xulosalari:

  • «Bonussiz raqobat» — professionalizm garovi: Ko‘plab terma jamoalarda nomdor futbolchilar formada bo‘lmasa ham o‘tmishdagi obro‘si hisobiga chaqiriladi va maydonga tushadi; Kannavaroning bu tizimni kesib tashlashi Superliga va xorijda to‘p surayotgan har bir o‘zbek futbolchisiga katta motivatsiya beradi: endi faqat haqiqiy mehnat va sport formasi gapiradi;

  • Nazarov misolida rotatsiya muvaffaqiyati: Asosiy posbon Ne’matovning kutilmaganda safdan chiqishi va Kannavaroning ikkilanmasdan Nazarovga ishonishi zaxira o‘rindig‘idagi har bir futbolchida o‘ziga bo‘lgan yuksak ishonchni shakllantiradi; klublardagi xalqaro o‘yinlar (Elit OCHL) murabbiylar shtabi diqqatida ekani tasdiqlandi;

  • «Eron kechirdi, boshqalar kechirmaydi» ogohlantirishi: 3:1 hisobidagi yorqin g‘alabaga qaramay, bosh murabbiyning kamchiliklarni ochiq tanqid qilishi — jamoada «yulduzlik kasali» va xotirjamlikka berilishning oldini oladi; Kannavaro himoyachi bo‘lgani uchun jarima maydonchasi atrofidagi har bir keraksiz folni katta xavf deb biladi;

  • Osiyo kubogi oldidan strategik poydevor: Oldinda kutilayotgan qit’a turniriga bir oylik tayyorgarlik Kannavaroga o‘z taktik sxemalarini (pressing, to‘psiz harakat, blok qo‘yish) futbolchilar qoniga sindirish uchun yetarli imkoniyat yaratadi.

Fabio Kannavaroning Eron bilan o‘yindan keyingi dadil bayonotlari O‘zbekiston milliy terma jamoasida faqat natija va sifat uchun ishlaydigan murosasiz tizim boshlanganini isbotladi.

Sizningcha, Fabio Kannavaroning «o‘tmishdagi xizmatlari uchun hech kimga bonus berilmaydi» degan qat’iy qarori milliy termamiz tarkibidagi raqobatni qanchalik kuchaytiradi? Italiyalik murabbiyning 3:1 hisobidagi g‘alabadan keyin ham kamchiliklarni ochiq aytganiga shaxsan qanday baho berasiz? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va terma jamoamizning yangi davriga bag‘ishlangan ushbu muhim tahlilni barcha futbol muxlislari bilan baham ko‘ring!

Fabio KannavaroO‘zbekiston milliy terma jamoasiIstiqlol stadioniOsiyo kubogi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shomurodovdan dubl: O‘zbekiston terma jamoasi Eronni 2:1 hisobida mag‘lub etmoqda (video)Shomurodovdan dubl: O‘zbekiston terma jamoasi Eronni 2:1 hisobida mag‘lub etmoqda (video)Bugun 20:38Shomurodovdan dubl, Norchayevdan gol: Farg‘onada Eron 3:1 hisobida tor-mor etildi (video)Shomurodovdan dubl, Norchayevdan gol: Farg‘onada Eron 3:1 hisobida tor-mor etildi (video)Bugun 21:07Milliy terma chorlovi: Fabio Kannavaro o‘zbek futbolidagi eski stereotiplarni sindirdiMilliy terma chorlovi: Fabio Kannavaro o‘zbek futbolidagi eski stereotiplarni sindirdiBugun 07:14Terma jamoamiz Farg‘onaga yetib bordi: Eron bilan bahs oldidan yulduzlarimiz iliq kutib olindiTerma jamoamiz Farg‘onaga yetib bordi: Eron bilan bahs oldidan yulduzlarimiz iliq kutib olindiKecha 18:15Kannavaro O‘zbekiston milliy jamoasi shtabiga italiyalik ikki top-mutaxassisni qo‘shdiKannavaro O‘zbekiston milliy jamoasi shtabiga italiyalik ikki top-mutaxassisni qo‘shdi21 sentabr 19:09O‘zbekiston futbolchilariga rossiyalik sobiq futbolchidan ochiq tavsiya...O‘zbekiston futbolchilariga rossiyalik sobiq futbolchidan ochiq tavsiya...30 iyun 06:30
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?