Million dollarlik tuflilar egasi Imelda Markos qanday qilib hokimiyat tepasiga keldi?

·4·Madaniyat
Million dollarlik tuflilar egasi Imelda Markos qanday qilib hokimiyat tepasiga keldi?

Filippinning sobiq birinchi xonimi Imelda Markos mamlakat tarixida eng ko‘p muhokama qilingan shaxslardan biri bo‘lib qolmoqda. U bir tomondan mamlakatning xalqaro nufuzini oshirish, sog‘liqni saqlash, madaniyat va ta’lim sohalarini rivojlantirishdagi faoliyati bilan tanilsa, boshqa tomondan hashamatli hayot tarzi va katta xarajatlari bilan mashhur bo‘ldi.

Uni zamonasining eng ochko‘z va shafqatsiz hukmdorlaridan biri deb ataganlar ham bor. Imelda shaxsiy ehtiyojlari uchun millionlab mablag‘ sarflagan bir paytda, mamlakat aholisining katta qismi qashshoqlik va ochlikdan azob chekkani tanqidlarga sabab bo‘lgan. Shunga qaramay, uni chin dildan yaxshi ko‘rgan filippinliklar ham ko‘p edi.

Imelda Markos 1929 yil 2 iyul kuni Manilada tug‘ilgan. Rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, uning otasi advokat Visente Romualdes bo‘lgan, ajdodlari esa badavlat yer egalari qatoriga kirgan.

Biroq uning bolaligi haqida boshqa versiya ham mavjud. Jurnalist Karmen Pedrosa sobiq birinchi xonim haqida biografik kitob tayyorlab, Imeldaning qashshoqlikda o‘sgani va yoshligidan yo‘qchilikdan qutulishni orzu qilgani haqida ma’lumotlar keltirgan. Imelda kitob haqida eshitgach, o‘zi haqida noxush mish-mishlar tarqalishidan xavotirlanib, uning nashr etilishini taqiqlashga uringan.

Yosh Imelda estrada xonandasi bo‘lishni orzu qilgan va hatto Manilaning ko‘ngilochar maskanlarida sahnaga chiqqan. Biroq otasi qizining bu kasbni tanlashini qo‘llab-quvvatlamagan.

Uning hayoti 1954 yilda tubdan o‘zgardi. O‘sha yili Filippin Kongressi Vakillar palatasida mas’ul lavozimda ishlayotgan Ferdinand Markos bilan tanishdi. Juftlik munosabatlari juda tez rivojlanib, bor-yo‘g‘i 11 kunlik uchrashuvlardan so‘ng Ferdinand unga turmush qurishni taklif qildi. Imelda darhol rozi bo‘ldi.

Ferdinand Markos prezidentlik uchun kurashni boshlaganida, Imelda unga faol ko‘maklashdi. U mamlakat bo‘ylab safar qildi, rasmiy tadbirlarda qatnashdi, diplomatik tashriflarda ishtirok etdi va turmush o‘rtog‘ining siyosiy dasturi haqida intervyular berdi.

Imelda Marcos o‘ziga xos soch turmagi va zargarlik buyumlari bilan ochiq havoda turibdi.

Natijada 1965 yilda Ferdinand Markos Filippinning 10-prezidenti bo‘ldi. Bu esa Imeldaning siyosiy ta’sirini yanada oshirdi.

Sovuq urush davrida Filippinning birinchi xonimi prezident vakili sifatida SSSR, Xitoy, Chexoslovakiya, Ruminiya, Vengriya, Sharqiy Germaniya, Iroq, Kuba va Shimoliy Koreyaga tashrif buyurdi. U Leonid Brejnev, Kim Ir Sen, Mao Szedun, Saddam Husayn va Muammar Qaddafiy kabi siyosiy rahbarlar bilan uchrashuvlarda ishtirok etdi.

Imeldaning diplomatik faoliyati natijasida Tripolida Filippin hukumati va Moro milliy ozodlik frontining islomiy ayirmachilari o‘rtasidagi qarama-qarshilikka oid bir qator tinchlik bitimlari imzolandi. Tadqiqotchilarga ko‘ra, Filippinning xalqaro nufuzi Markoslar hukmronligi davridagidek yuqori darajaga undan oldin ham, keyin ham chiqmagan.

Biroq Imelda ichki siyosatga ham katta e’tibor qaratdi. Uning davrida madaniyat, ta’lim va sog‘liqni saqlash sohalari rivojlandi. Bir nechta yirik tibbiyot markazlari, ta’lim muassasalari va madaniy obyektlar, jumladan, Filippin madaniyat markazi tashkil etildi. Mamlakatdagi o‘nlab strategik obyektlarga Imelda va Ferdinand Markos nomi berildi.

Biroq birinchi xonimning hashamatli hayot tarzi ham jamoatchilik e’tiboridan chetda qolmadi. Imelda asosiy moda poytaxtlariga borib, qimmatbaho kiyim va poyabzallar uchun millionlab dollar sarflagan. Uning ulkan poyabzal kolleksiyasi esa keyinchalik Imelda Markos obrazining asosiy ramzlaridan biriga aylandi.

Markoslar oilasi AQSHda, xususan, Manhettenda bir nechta ko‘chmas mulk obyektlariga ham egalik qilgan. Imelda san’atga ham qiziqqan va uning shaxsiy kolleksiyasida Mikelanjelo Buonarroti, Sandro Bottichelli hamda Kanaletto asarlari bo‘lgan.

Aholining katta qismi qashshoqlikda yashayotgan bir paytda bunday dabdabali hayot tarzi jamoatchilikning tanqidiga sabab bo‘ldi. Ayrimlar Markoslar oilasining boyligi manbasini aniqlashga harakat qildi. Imelda esa oilaning boyligi prezidentlikdan oldin shakllanganini va uning bir qismi badavlat qarindoshlaridan meros bo‘lganini ta’kidladi.

Ferdinand Marcos oilasi bilan birga ommaviy tadbirda turibdi.

1980 yilda Ferdinand Markosning sog‘lig‘i yomonlashdi. U autoimmun kasallik — qizil yugurukdan aziyat chekardi. Shu davrda Imelda mamlakat ishlarini amalda o‘z qo‘liga olgani haqida mish-mishlar tarqaldi.

1986 yilgi saylovlarda Ferdinand Markos yana g‘alaba qozongani e’lon qilindi. Ammo uning raqiblari natijalarni tan olmadi. Korason Akino va kichik Beninyo Akino tarafdorlari tergov talab qilib, mamlakat bo‘ylab noroziliklarni kuchaytirdi.

Vaziyat keskinlashganiga qaramay, Ferdinand Markos harbiy kuch ishlatishdan voz kechdi va 1986 yilda mamlakatni tark etib, surgunga ketdi. Prezidentlik lavozimini Korason Akino egalladi va Markoslar oilasining davlat mablag‘laridan foydalanishi bo‘yicha tergov boshlandi.

1988 yilda Imelda va Ferdinand Markosga rasmiy ayblovlar e’lon qilindi. Biroq sobiq prezident sudgacha yashamadi va 1989 yilda buyrak yetishmovchiligi oqibatida vafot etdi.

Imelda esa siyosiy faoliyatini tiklashga harakat qildi. Qat’iyatli xarakteri tufayli filippinliklar unga “po‘lat kapalak” laqabini berishgan.

1990 yilda u protsessual qoidabuzarliklar tufayli barcha ayblovlar bo‘yicha oqlandi. Keyinchalik Filippinga qaytib, siyosiy faoliyatini davom ettirdi. 2010 yilda u Shimoliy Ilokos provinsiyasidan Vakillar palatasiga saylandi.

Biroq sud ishlari shu bilan tugamadi. 2018 yilda Imelda Markos korrupsiyaga oid yetti epizod bo‘yicha aybdor deb topilib, 11 yilgacha ozodlikdan mahrum etilishi xavfi ostida qoldi. U garov evaziga ozodlikda qoldi va qaror ustidan shikoyat qildi.

Ferdinand Marcos Jr. onasi Imelda va rafiqasi Liza bilan tadbirda turibdi.

Shunga qaramay, Markoslar oilasiga munosabat Filippin jamiyatida hanuz turlicha. Ayrim fuqarolar ularning hukmronlik yillarini mamlakatning rivojlanishi, xalqaro nufuzi oshishi va yirik loyihalar bilan bog‘laydi. Boshqalar esa bu davrni qashshoqlik, dabdaba, korrupsiya va hokimiyatning kuchli markazlashuvi bilan eslaydi.

Shu bois Imelda Markos nomi Filippin tarixida hamon eng ko‘p muhokama qilinadigan shaxslardan biri bo‘lib qolmoqda. Millionlab dollarlik xaridlari, mashhur poyabzal kolleksiyasi, diplomatik safarlari va siyosiy ta’siri uning “po‘lat kapalak” sifatida tarixda qolishiga sabab bo‘ldi.

Imelda MarkosFerdinand MarkosFilippin prezidentligiMarkos oilasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Dua Lipa hashamatli to‘yidan ilk rasmiy suratlarni ko‘rsatdiDua Lipa hashamatli to‘yidan ilk rasmiy suratlarni ko‘rsatdi20 iyun 23:04Umid Iskandarov 46 yoshni qarshi oldiUmid Iskandarov 46 yoshni qarshi oldiBugun 20:32«Sumerki» yulduzi Teylor Lotner ilk bor ota bo‘ldi«Sumerki» yulduzi Teylor Lotner ilk bor ota bo‘ldiBugun 16:14Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovni yig‘latgan video murojaat (video)Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovni yig‘latgan video murojaat (video)Bugun 14:39Aktrisa Huvaydoning "kelin izlash" haqidagi hajviyasi tarmoqlarni larzaga soldi (video)Aktrisa Huvaydoning "kelin izlash" haqidagi hajviyasi tarmoqlarni larzaga soldi (video)Bugun 11:58Dunyoning eng chiroyli erkagi kim va u nega qamoqqa tushgan?Dunyoning eng chiroyli erkagi kim va u nega qamoqqa tushgan?Kecha 21:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh
Zebo Raximova sayohatlari uchun pulni qayerdan topishi va nechta davlatga borganini aytdi
Zebo Raximova sayohatlari uchun pulni qayerdan topishi va nechta davlatga borganini aytdi