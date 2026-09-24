Janluidji Donnarumma: JChdan qolish ogʻrigʻi haligacha ulkan
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Italiya terma jamoasi darvozaboni Janluidji Donnarumma 2026-yilgi jahon chempionatiga chiqa olmaganliklaridan keyingi chuqur ruhiy tushkunlikni his etayotganini bildirdi.
- Goal.com xabariga ko'ra, to'rt karra jahon chempionlari uchun mundialdan chetda qolish og'riqli zarba bo'lgan va futbolchilar bu mavzuni hali ham o'zaro muhokama qilishdan qochishmoqda.
Italiya terma jamoasi darvozaboni Janluidji Donnarumma jamoa 2026-yilgi jahon chempionatiga chiqa olmaganidan keyingi chuqur ruhiy tushkunlik haqida gapirdi. Goal.com xabar berishicha, toʻrt karra jahon chempionlari uchun mundialdan chetda qolish ogʻriqli zarba boʻlgan va futbolchilar bu mavzuni hali ham oʻzaro muhokama qilishdan qochishmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Eslatib oʻtamiz, azzurrilar pley-off finalida Bosniya va Gersegovinaga qarshi kechgan oʻyinda penaltilar seriyasiga koʻra magʻlub boʻlgan edi. Alessandro Bastonining uchrashuv boshidayoq qizil kartochka olib, jamoani koʻpchilik boʻlib qoldirgani bu ogʻriqli magʻlubiyatning taʼsirini yanada kuchaytirdi. Natijada Italiya oʻz tarixida ketma-ket uchinchi marta jahon chempionatidan chetda qoldi.
Yaralarni davolash va Roberto Mansinining qaytishiSky Sport Italia nashriga bergan intervyusida Donnarumma jamoa ichida mazkur muvaffaqiyatsizlik nima sababdan yuz bergani haqida deyarli gaplashilmaganini tan oldi. «Haqiqat shuki, oʻrtamizda deyarli hech qanday muhokama boʻlmadi, chunki yarani qayta ochish uchun ogʻriq hali ham juda katta», – dedi darvozabon.
Luciano Spalletti va Gennaro Gattusoning isteʼfosidan soʻng Italiya terma jamoasiga bosh murabbiy sifatida Roberto Mansini qaytdi. Tajribali mutaxassis qoʻl ostida jamoa endi Millatlar ligasidagi bahslarga tayyorgarlik koʻrmoqda. Italiyaliklar A1 guruhida Belgiya, Fransiya hamda Vincenzo Montella boshchiligidagi Turkiya terma jamoalariga qarshi bahs olib borishadi.
Kelajakka nazar va yosh iqtidorlarDonnarumma yangi murabbiy qoʻl ostida jamoa oʻyin uslubida ijobiy oʻzgarishlar boʻlishiga ishonch bildirdi. Uning soʻzlariga koʻra, futbolchilar maydonda faol, tajovuzkor va oʻyinni toʻliq nazorat qiladigan futbol namoyish etishni maqsad qilishgan. Yevro-2024 saboqlarini oʻzlashtirgan jamoa muxlislarning ishonchini qayta qozonish niyatida.
Ogʻir davrni boshdan kechirayotgan jamoaga yangi qon quyish maqsadida tarkibga yosh futbolchilar jalb etilmoqda. Xususan, Kalyari yarim himoyachisi Alessandro Romano darvozabonda katta taassurot qoldirgan. Donnarumm taʼkidlashicha, tajribali futbolchilar yoshlarga qiyin damlarda koʻmaklashib, terma jamoaning kelajagini barpo etishda asosiy tayanch boʻlishadi.
Izohlar 0
…