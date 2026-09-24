Janluidji Donnarumma: JChdan qolish ogʻrigʻi haligacha ulkan

·45·Sport
Janluidji Donnarumma: JChdan qolish ogʻrigʻi haligacha ulkan
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Italiya terma jamoasi darvozaboni Janluidji Donnarumma 2026-yilgi jahon chempionatiga chiqa olmaganliklaridan keyingi chuqur ruhiy tushkunlikni his etayotganini bildirdi.
  • Goal.com xabariga ko'ra, to'rt karra jahon chempionlari uchun mundialdan chetda qolish og'riqli zarba bo'lgan va futbolchilar bu mavzuni hali ham o'zaro muhokama qilishdan qochishmoqda.

Italiya terma jamoasi darvozaboni Janluidji Donnarumma jamoa 2026-yilgi jahon chempionatiga chiqa olmaganidan keyingi chuqur ruhiy tushkunlik haqida gapirdi. Goal.com xabar berishicha, toʻrt karra jahon chempionlari uchun mundialdan chetda qolish ogʻriqli zarba boʻlgan va futbolchilar bu mavzuni hali ham oʻzaro muhokama qilishdan qochishmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Eslatib oʻtamiz, azzurrilar pley-off finalida Bosniya va Gersegovinaga qarshi kechgan oʻyinda penaltilar seriyasiga koʻra magʻlub boʻlgan edi. Alessandro Bastonining uchrashuv boshidayoq qizil kartochka olib, jamoani koʻpchilik boʻlib qoldirgani bu ogʻriqli magʻlubiyatning taʼsirini yanada kuchaytirdi. Natijada Italiya oʻz tarixida ketma-ket uchinchi marta jahon chempionatidan chetda qoldi.

Yaralarni davolash va Roberto Mansinining qaytishi

Sky Sport Italia nashriga bergan intervyusida Donnarumma jamoa ichida mazkur muvaffaqiyatsizlik nima sababdan yuz bergani haqida deyarli gaplashilmaganini tan oldi. «Haqiqat shuki, oʻrtamizda deyarli hech qanday muhokama boʻlmadi, chunki yarani qayta ochish uchun ogʻriq hali ham juda katta», – dedi darvozabon.

Luciano Spalletti va Gennaro Gattusoning isteʼfosidan soʻng Italiya terma jamoasiga bosh murabbiy sifatida Roberto Mansini qaytdi. Tajribali mutaxassis qoʻl ostida jamoa endi Millatlar ligasidagi bahslarga tayyorgarlik koʻrmoqda. Italiyaliklar A1 guruhida Belgiya, Fransiya hamda Vincenzo Montella boshchiligidagi Turkiya terma jamoalariga qarshi bahs olib borishadi.

Kelajakka nazar va yosh iqtidorlar

Donnarumma yangi murabbiy qoʻl ostida jamoa oʻyin uslubida ijobiy oʻzgarishlar boʻlishiga ishonch bildirdi. Uning soʻzlariga koʻra, futbolchilar maydonda faol, tajovuzkor va oʻyinni toʻliq nazorat qiladigan futbol namoyish etishni maqsad qilishgan. Yevro-2024 saboqlarini oʻzlashtirgan jamoa muxlislarning ishonchini qayta qozonish niyatida.

Ogʻir davrni boshdan kechirayotgan jamoaga yangi qon quyish maqsadida tarkibga yosh futbolchilar jalb etilmoqda. Xususan, Kalyari yarim himoyachisi Alessandro Romano darvozabonda katta taassurot qoldirgan. Donnarumm taʼkidlashicha, tajribali futbolchilar yoshlarga qiyin damlarda koʻmaklashib, terma jamoaning kelajagini barpo etishda asosiy tayanch boʻlishadi.

Janluidji DonnarummaItaliya terma jamoasiRoberto MansiniMillatlar ligasiJCh-2026
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Gianluigi Donnarumma Italiya termasini qutqarishga chaqirdiGianluigi Donnarumma Italiya termasini qutqarishga chaqirdi16 sentabr 18:59Samuele Inacio: Men Italiyani tanladim, chunki oʻzimni italyan deb hisoblaymanSamuele Inacio: Men Italiyani tanladim, chunki oʻzimni italyan deb hisoblayman23 sentabr 01:34Leonardo Bonuchchi Pep Gvardiola taklifini nima sababdan rad etganini aytdiLeonardo Bonuchchi Pep Gvardiola taklifini nima sababdan rad etganini aytdi19 sentabr 01:36«Manchester Siti»: Imperiyani saqlab qolish va Husanovning yangi «hukmdorlik» pozitsiyasi«Manchester Siti»: Imperiyani saqlab qolish va Husanovning yangi «hukmdorlik» pozitsiyasi31 iyul 11:37Italiya futbolida keskinlik: Malagò va Maldini o‘rtasidagi ziddiyatItaliya futbolida keskinlik: Malagò va Maldini o‘rtasidagi ziddiyat10 avgust 15:34«Siti» Sharqiy Osiyo turnesiga jo‘nab ketdi: Mareska debyuti va Husanov tarkibda!«Siti» Sharqiy Osiyo turnesiga jo‘nab ketdi: Mareska debyuti va Husanov tarkibda!29 iyul 10:16
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?