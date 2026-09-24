Tyerri Anri Ispaniya termasining ustunligini eʼtirof etdi

·33·Sport
Tyerri Anri Ispaniya termasining ustunligini eʼtirof etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Futbol afsonasi Tyerri Anri Ispaniya terma jamoasining jamoaviy oʻyin uslubi va taktik mahoratini yuqori baholadi.
  • Uning fikricha, ispaniyaliklarning oʻziga xos oʻyin falsafasi ularni jahon futbolidagi eng qiyin raqibga aylantirgan.
  • Ispaniya terma jamoasining asosiy kuchi yulduzli futbolchilarda emas, balki jamoaviy birdamlik va mukammal tizimda boʻlib, ular toʻp bilan ham, toʻpsiz ham oʻyinni toʻliq nazorat qiladi.

Fransiya futboli afsonasi Tyerri Anri Ispaniya terma jamoasining soʻnggi yillardagi tarixiy gʻalabalariga yuqori baho berib, ularning jamoaviy oʻyin uslubini taktik mahorat choʻqqisi deb atadi. As nashriga bergan intervyusida sobiq hujumchi ispaniyaliklarning oʻziga xos oʻyin falsafasi ularni jahon futbolidagi eng qiyin raqibga aylantirganini taʼkidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Anrining fikricha, Ispaniya terma jamoasining asosiy kuchi yulduzli futbolchilarda emas, balki jamoaviy birdamlik va mukammal tizimda. Uzoq yillar davomida ispaniyalik futbolchilarga qarshi maydonda kurashgan sobiq hujumchi ularning oʻyin uslubi, oʻziga xos identligi va qadriyatlari yakunda oʻz mevasini berganini qayd etdi.

Taktik mukammallik va himoyadagi ishonchlilik

Ispaniya terma jamoasi nafaqat yorqin hujumkor oʻyin va toʻp nazorati, balki mustahkam himoyasi bilan ham barchani hayratda qoldirdi. Turnir davomida maydonga tushgan La Roja oʻz darvozasidan atigi bitta gol oʻtkazib yubordi, bu gol chorak finalda Belgiyaga qarshi kechgan bahsda kiritilgandi.

Tyerri Anri raqiblar Ispaniyaning himoyadagi statistik koʻrsatkichlariga koʻpincha eʼtibor bermasligini taʼkidladi. Uning soʻzlariga koʻra, butun musobaqa davomida ispanlar darvozasiga atigi oʻntagacha zarba berilgan boʻlib, bu yuqori pressing va raqibni oʻz darvozasidan iloji boricha uzoqroqda ushlab turish evaziga erishilgan.

Maydondagi ikki tomonlama ustunlik

Fransiyalik sobiq futbolchi raqiblar Ispaniyaga qarshi oʻynashda qanday taktikadan foydalanish kerakligini koʻp gapirishini, biroq amalda toʻpsiz harakat qilish qanchalik ogʻir ekanini tan oldi. Anri Ispaniya jamoasi toʻp bilan ham, toʻpsiz ham oʻyinni toʻliq nazorat qilishini va ularni magʻlub etish ota jiddiy sinov ekanini aytdi.

Goal.com xabar berishicha, Ispaniya terma jamoasining Fransiya terma jamoasiga qarshi soʻnggi oʻyinlardagi ustunligi ham yaqqol sezilib turibdi. Xususan, Yevro-2024 yarim finalidagi 2:1 hisobidagi gʻalaba, Millatlar ligasining 2024/25 yilgi mavsumidagi 5:4 hisobli shiddatli uchrashuv hamda jahon chempionatidagi yarim final bahsi bunga yaqqol misol boʻla oladi.

Tyerri Anrining taʼkidlashicha, aynan ana shunday tizimli yondashuv va jamoaviy ruh Ispaniya termasiga nafaqat natija, balki muxlislar mehrini ham olib keldi. Sobiq hujumchi ularning oʻyinini tomosha qilish chinakam zavq ekanini va turnirdagi eng kuchli jamoa haqli ravishda gʻalaba qozonganini qoʻshimcha qildi.

Tyerri AnriIspaniyaFutbolYevro-2024Jahon chempionati
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Italiya U-20 ayollar terma jamoasi sardori Ispaniyaga qarshi yarim final oldidan fikr bildirdiItaliya U-20 ayollar terma jamoasi sardori Ispaniyaga qarshi yarim final oldidan fikr bildirdi22 sentabr 23:37Lamin Yamal jahon chempionatidagi oʻyinidan nega norozi boʻlganini aytdiLamin Yamal jahon chempionatidagi oʻyinidan nega norozi boʻlganini aytdi14 sentabr 14:16Lionel Messi ter jamoadagi faoliyatini yakunladiLionel Messi ter jamoadagi faoliyatini yakunladi31 avgust 20:30Thierry Henry Ispaniya ustunligining sababini aytdi: Kylian Mbappe va Fransiya nega yutqazdi?Thierry Henry Ispaniya ustunligining sababini aytdi: Kylian Mbappe va Fransiya nega yutqazdi?16 iyul 00:10Argentina futbol assotsiatsiyasi jamoaga qarshi kampaniya uyushtirilganini maʼlum qildiArgentina futbol assotsiatsiyasi jamoaga qarshi kampaniya uyushtirilganini maʼlum qildi20 avgust 12:14Tyerri Anri Fransiya terma jamoasi kiyinish xonasiga kutilmagan tashrif buyurdiTyerri Anri Fransiya terma jamoasi kiyinish xonasiga kutilmagan tashrif buyurdi11 iyul 14:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?