Tyerri Anri Ispaniya termasining ustunligini eʼtirof etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Futbol afsonasi Tyerri Anri Ispaniya terma jamoasining jamoaviy oʻyin uslubi va taktik mahoratini yuqori baholadi.
- Uning fikricha, ispaniyaliklarning oʻziga xos oʻyin falsafasi ularni jahon futbolidagi eng qiyin raqibga aylantirgan.
- Ispaniya terma jamoasining asosiy kuchi yulduzli futbolchilarda emas, balki jamoaviy birdamlik va mukammal tizimda boʻlib, ular toʻp bilan ham, toʻpsiz ham oʻyinni toʻliq nazorat qiladi.
Fransiya futboli afsonasi Tyerri Anri Ispaniya terma jamoasining soʻnggi yillardagi tarixiy gʻalabalariga yuqori baho berib, ularning jamoaviy oʻyin uslubini taktik mahorat choʻqqisi deb atadi. As nashriga bergan intervyusida sobiq hujumchi ispaniyaliklarning oʻziga xos oʻyin falsafasi ularni jahon futbolidagi eng qiyin raqibga aylantirganini taʼkidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Anrining fikricha, Ispaniya terma jamoasining asosiy kuchi yulduzli futbolchilarda emas, balki jamoaviy birdamlik va mukammal tizimda. Uzoq yillar davomida ispaniyalik futbolchilarga qarshi maydonda kurashgan sobiq hujumchi ularning oʻyin uslubi, oʻziga xos identligi va qadriyatlari yakunda oʻz mevasini berganini qayd etdi.
Taktik mukammallik va himoyadagi ishonchlilikIspaniya terma jamoasi nafaqat yorqin hujumkor oʻyin va toʻp nazorati, balki mustahkam himoyasi bilan ham barchani hayratda qoldirdi. Turnir davomida maydonga tushgan La Roja oʻz darvozasidan atigi bitta gol oʻtkazib yubordi, bu gol chorak finalda Belgiyaga qarshi kechgan bahsda kiritilgandi.
Tyerri Anri raqiblar Ispaniyaning himoyadagi statistik koʻrsatkichlariga koʻpincha eʼtibor bermasligini taʼkidladi. Uning soʻzlariga koʻra, butun musobaqa davomida ispanlar darvozasiga atigi oʻntagacha zarba berilgan boʻlib, bu yuqori pressing va raqibni oʻz darvozasidan iloji boricha uzoqroqda ushlab turish evaziga erishilgan.
Maydondagi ikki tomonlama ustunlikFransiyalik sobiq futbolchi raqiblar Ispaniyaga qarshi oʻynashda qanday taktikadan foydalanish kerakligini koʻp gapirishini, biroq amalda toʻpsiz harakat qilish qanchalik ogʻir ekanini tan oldi. Anri Ispaniya jamoasi toʻp bilan ham, toʻpsiz ham oʻyinni toʻliq nazorat qilishini va ularni magʻlub etish ota jiddiy sinov ekanini aytdi.
Goal.com xabar berishicha, Ispaniya terma jamoasining Fransiya terma jamoasiga qarshi soʻnggi oʻyinlardagi ustunligi ham yaqqol sezilib turibdi. Xususan, Yevro-2024 yarim finalidagi 2:1 hisobidagi gʻalaba, Millatlar ligasining 2024/25 yilgi mavsumidagi 5:4 hisobli shiddatli uchrashuv hamda jahon chempionatidagi yarim final bahsi bunga yaqqol misol boʻla oladi.
Tyerri Anrining taʼkidlashicha, aynan ana shunday tizimli yondashuv va jamoaviy ruh Ispaniya termasiga nafaqat natija, balki muxlislar mehrini ham olib keldi. Sobiq hujumchi ularning oʻyinini tomosha qilish chinakam zavq ekanini va turnirdagi eng kuchli jamoa haqli ravishda gʻalaba qozonganini qoʻshimcha qildi.
Izohlar 0
…