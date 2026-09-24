O‘zbekiston Osiyoning kuchli beshligiga kirib oldi: musobaqaning beshinchi kuni yakunlari
Yaponiyaning Aichi va Nagoya shaharlari mezbonlik qilayotgan XX yozgi Osiyo o‘yinlarining beshinchi bellashuvlar kuni O‘zbekiston sport delegatsiyasi uchun strategik burilish pallasi bo‘ldi. Musobaqa davomida ko‘rsatilgan yuksak natijalar va bir kunda qo‘lga kiritilgan ketma-ket g‘alabalar evaziga vakillarimiz umumjamoa medallar reytingida mutlaq 5-o‘ringa ko‘tarilib oldi! Delegatsiyamiz hisobida ayni paytda 6 ta oltin, 12 ta kumush va 8 ta bronza — jami 26 ta medal mavjud.
Medallar sifati va umumiy soni bo‘yicha kuchli raqobatchimiz bo‘lgan Eron Islom Respublikasini (6 oltin, 10 kumush, 4 bronza — jami 20 ta) kumush va bronzalar ustunligi bilan ortda qoldirgan vakillarimiz endilikda bevosita 4-o‘rinda borayotgan Qozog‘iston terma jamoasini (8 oltin, 8 kumush, 9 bronza — jami 25 ta) ta’qib etmoqda. Musobaqaning kuchli uchligidan esa mos ravishda Xitoy (80 ta oltin), mezbon Yaponiya (20 ta oltin) va Janubiy Koreya (10 ta oltin) terma jamoalari mustahkam o‘rin olgan. E’tiborlisi, umumiy medallar jamg‘armasi bo‘yicha O‘zbekiston 26 ta medal bilan qit’aning nafaqat kuchli beshligida, balki to‘rtinchi o‘rindagi Qozog‘istonni ham umumiy son bo‘yicha (26 ga 25) ortda qoldirib ulgurdi!
Xo‘sh, beshinchi kungi ushbu sakrash qanday ta’minlandi, oldinda turgan og‘ir va yengil yakkakurash turlari O‘zbekistonni 4-o‘ringa qanday olib chiqadi va kuchli 10 talikdagi kurash qaysi nuqtaga qarab ketmoqda?
«5-o‘rin, 26 ta medal va Eron ustidan ustunlik»: Beshinchi kun jadvalining 5 ta asosiy nuqtasi
«Aichi-Nagoya-2026» rasmiy medallar reytingidan eng muhim statistik faktlar:
Osiyoning TOP-5 elitasiga qaytish: O‘zbekiston termasi 6 oltin, 12 kumush va 8 bronza bilan rasman 5-pog‘onani band etdi;
Eron ortda qoldirildi: Oltinlar soni teng bo‘lsa-da (6 tadan), 12 ta kumush evaziga vakillarimiz prinsipial raqib Eronni 6-o‘ringa surib qo‘ydi;
Qozog‘iston bilan 4-o‘rin uchun keskin kurash: Qo‘shni Qozog‘istonda 8 ta oltin bor, ammo umumiy medallar sonida O‘zbekiston 26 ta ko‘rsatkich bilan ulardan ilgarilab ketdi (Qozog‘istonda 25 ta);
Kuchli uchlik gegemonligi: Xitoy (jami 130 ta), Yaponiya (91 ta) va Janubiy Koreya (50 ta) oliy shohsupalarni mustahkam nazorat qilmoqda;
Markaziy Osiyo davlatlari mavqei: Kuchli yigirmatalikdan O‘zbekiston (5-o‘rin) va Qozog‘istondan (4-o‘rin) tashqari Tojikiston ham 2 ta oltin bilan 13-o‘rindan joy oldi.
«Aichi-Nagoya-2026»: Beshinchi kun yakunlari bo‘yicha TOP-10 va Markaziy Osiyo jamoalari jadvali
Musobaqaning eng kuchli terma jamoalari qayd etgan medallar to‘liq statistikasi:
O‘rni JPGЕshyo 1
Davlat / Jamoa nomi
Oltin
Kumush
Bronza
Jami medallar
1
Xitoy (People's Republic of China)
80
30
20
130
2
Yaponiya (Japan)
20
34
37
91
3
Janubiy Koreya (Republic of Korea)
10
12
28
50
4
Qozog‘iston (Kazakhstan)
8
8
9
25
5
O‘zbekiston (Uzbekistan)
6
12
8
26
6
Eron (Islamic Republic of Iran)
6
10
4
20
7
Tailand (Thailand)
5
4
7
16
8
Gonkong (Hong Kong, China)
4
10
9
23
9
Shimoliy Koreya (DPR Korea)
3
3
3
9
10
Bahrayn (Bahrain)
3
2
0
5
...
...
...
...
...
...
=13
Tojikiston (Tajikistan)
2
1
1
4
Sport ekspertizasi va tahlil: Nega O‘zbekiston 4-o‘ringa chiqish uchun asosiy favorit?
Xalqaro sport sharhlovchilari va musobaqa tahlilchilarining xulosalari:
12 ta kumush medal — ulkan zaxira kuchi: O‘zbekiston jamg‘argan 12 ta kumush medal sportchilarimizning deyarli barcha yo‘nalishlarda finallargacha yetib borayotganini anglatadi; ushbu final tajribasi kelgusi kunlardagi boshqa dasturlarda oltinga aylanish ehtimolini keskin oshiradi;
Asosiy «medal konlari» hali oldinda: Musobaqaning ilk kunlarida eshkak eshish, o‘q otish va gimnastika o‘z vazifasini a’lo darajada bajardi; oldinda esa O‘zbekistonning mutlaq ustunligi kutilayotgan boks, erkin va yunon-rum kurashi, dzyudo, sambo hamda taekvondo bahslari turibdi; ushbu yo‘nalishlarda kutilayotgan oltinlar Qozog‘iston bilan oradagi 2 ta oltinlik farqni tezda yopib, 4-o‘rinni tortib olishga imkon beradi;
Eron bilan prinsipial poyga: Eron og‘ir atletika va kurash turlarida asosiy raqobatchimiz bo‘lsa-da, O‘zbekistonning suv sporti va yengil atletikada ham oltin ola boshlagani bizga raqibdan ko‘ra kengroq front bo‘ylab ochko jamg‘arish imtiyozini bermoqda;
Umumiy medallar bo‘yicha kuchli to‘rtlikda: Jami medallar soni bo‘yicha O‘zbekiston (26 ta) allaqachon Qozog‘istonni (25 ta) quvib o‘tdi; bu esa delegatsiyaning kompleks jihatdan musobaqaga yuqori tayyorgarlik bilan kelganini ko‘rsatadi.
«Aichi-Nagoya-2026» musobaqasining beshinchi kuni O‘zbekiston sport delegatsiyasining Osiyo gigantlari bilan bir safda ekanini yana bir bor amalda isbotladi.
Sizningcha, oldinda turgan kurash, boks va dzyudo bahslaridan so‘ng O‘zbekiston delegatsiyasi Qozog‘istonni ortda qoldirib, 4-o‘rinni egallay oladimi? Sportchilarimizning bugungi kungacha jamg‘argan 26 ta medali va 5-o‘riniga shaxsan qanday baho berasiz? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va terma jamoamizning shonli yurishiga bag‘ishlangan ushbu muhim tahlilni barcha sport ixlosmandlari bilan baham ko‘ring!
Izohlar 0
…