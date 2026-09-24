Lamin Yamal: „Oʻzim kabi oʻynaydigan futbolchilar juda kam“

·0·Sport
Lamin Yamal: „Oʻzim kabi oʻynaydigan futbolchilar juda kam“

Barselona va Ispaniya terma jamoasi yulduzi Lamin Yamal oʻzining noyob oʻyin uslubi va koʻrsatgan natijalari evaziga „Oltin toʻp“ mukofotiga munosib daʼvogar ekanini ochiq eʼlon qildi. Goal.com xabar berishicha, 19 yoshli qanot hujumchisi Yevropa futbolida muxlislarga haqiqiy zavq ulashadigan oʻyinchilar juda kamligini taʼkidlab, oʻzining shaxsiy ambitsiyalari va mavsumdagi ulkan muvaffaqiyatlariga toʻxtalib oʻtdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Hozirgi vaqtda xalqaro tanaffus davom etar ekan, dunyoning eng nufuzli individual sovrini atrofidagi muhokamalar qizgʻin pallaga kirdi. Ajoyib mavsumni oʻtkazgan Yamal asosiy favoritorlar qatoridan joy oldi. U oʻtgan mavsumda kataloniyaliklar safida La Liga va Ispaniya Superkubogini qoʻlga kiritdi, shuningdek, Ispaniya terma jamoasi bilan jahon chempionligini nishonladi.

Noyob uslub va butunlay oʻzgacha oʻyin felsefasi

TVE telekanaliga bergan intervyusida yosh iqtidor egasi oʻzining futbol olamidagi oʻrni haqida toʻxtalib oʻtdi. uning soʻzlariga koʻra, zamonaviy futbolda aynan muxlislarni hayratga soladigan va oʻyin davomida zavq bagʻishlaydigan futbolchilar sanoqlidir. Yamal bolaligida aynan shuning uchun Neymar uning kumiri boʻlganini va „Oltin toʻp“ aslida muxlislarga zavq ulashish hamda boshqalardan bir qadam oldinda turish ekanini qayd etdi.

Ushbu daʼvoni qoʻllab-quvvatlovchi omillardan biri bu uning maydondagi koʻrsatkichlaridir. Oʻtgan mavsumda Barselona safida 24 ta gol urib, 18 ta golli uzatmani amalga oshirgan futbolchi joriy mavsumda ham oʻzining sermahsul oʻyinini davom ettirmoqda. U joriy mavsumdagi dastlabki sakkizta uchrashuvning oʻzidayoq 8 ta golga mualliflik qilib, 6 ta golli uzatmani amalga oshirdi va jami 14 ta golli vaziyatda bevosita qatnashdi.

Tanqidlarga munosabat va London sahnasi

Yamal va Kilian Mbappe oʻzlarining „Oltin toʻp“ni yutish istagini ochiqchasiga bildirishgani uchun duch kelayotgan tanqidlarga ham munosabat bildirdi. Oʻsmir futbolchi oʻz fikrini yashirmasligini va bu boradagi bayonotlaridan sira afsuslanmasligini aytdi. uning fikricha, agar futbolchilar oʻz ambitsiyalari haqida ochiq gapirmasa, odamlar buning sababini soʻrashgan boʻlardi.

Mazkur nufuzli mukofot uchun ovoz berish jarayoni dushanba, 28-sentabr kuni oʻz yakuniga yetishi belgilangan. Shu bois, Yamal va uning jamoadoshlari oldida hakamlar hayʼatiga soʻnggi taassurot qoldirish uchun juda muhim imkoniyat turibdi. Shanba oqshomida Uembli stadionida Angliyaga qarshi kechadigan Millatlar ligasining markaziy bahsi futbolchi uchun oʻziga xos sinov boʻlishi kutilmoqda.

Lamin YamalOltin topBarselonaIspaniyafutbol
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rafinya Lamin Yamalni “Oltin to‘p”ga asosiy da’vogar deb atadiRafinya Lamin Yamalni “Oltin to‘p”ga asosiy da’vogar deb atadi22 sentabr 02:11Harri Keyn Lamin Yamalning so‘zlariga vazmin munosabat bildirdiHarri Keyn Lamin Yamalning so‘zlariga vazmin munosabat bildirdi20 sentabr 15:34Lamin Yamal jahon chempionatidagi oʻyinidan nega norozi boʻlganini aytdiLamin Yamal jahon chempionatidagi oʻyinidan nega norozi boʻlganini aytdi14 sentabr 14:16Hansi Flick Lamin Yamalni Oltin toʻpga loyiq deb topdiHansi Flick Lamin Yamalni Oltin toʻpga loyiq deb topdi10 sentabr 12:50Alvaro Morata Lamine Yamalni «Oltin toʻp»ga munosib koʻrdiAlvaro Morata Lamine Yamalni «Oltin toʻp»ga munosib koʻrdi15 sentabr 13:15Luis de la Fuente Ispaniya futbolchilari “Oltin toʻp”ga loyiqligini aytdiLuis de la Fuente Ispaniya futbolchilari “Oltin toʻp”ga loyiqligini aytdi11 sentabr 10:39
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?