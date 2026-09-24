Lamin Yamal: „Oʻzim kabi oʻynaydigan futbolchilar juda kam“
Barselona va Ispaniya terma jamoasi yulduzi Lamin Yamal oʻzining noyob oʻyin uslubi va koʻrsatgan natijalari evaziga „Oltin toʻp“ mukofotiga munosib daʼvogar ekanini ochiq eʼlon qildi. Goal.com xabar berishicha, 19 yoshli qanot hujumchisi Yevropa futbolida muxlislarga haqiqiy zavq ulashadigan oʻyinchilar juda kamligini taʼkidlab, oʻzining shaxsiy ambitsiyalari va mavsumdagi ulkan muvaffaqiyatlariga toʻxtalib oʻtdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Hozirgi vaqtda xalqaro tanaffus davom etar ekan, dunyoning eng nufuzli individual sovrini atrofidagi muhokamalar qizgʻin pallaga kirdi. Ajoyib mavsumni oʻtkazgan Yamal asosiy favoritorlar qatoridan joy oldi. U oʻtgan mavsumda kataloniyaliklar safida La Liga va Ispaniya Superkubogini qoʻlga kiritdi, shuningdek, Ispaniya terma jamoasi bilan jahon chempionligini nishonladi.
Noyob uslub va butunlay oʻzgacha oʻyin felsefasiTVE telekanaliga bergan intervyusida yosh iqtidor egasi oʻzining futbol olamidagi oʻrni haqida toʻxtalib oʻtdi. uning soʻzlariga koʻra, zamonaviy futbolda aynan muxlislarni hayratga soladigan va oʻyin davomida zavq bagʻishlaydigan futbolchilar sanoqlidir. Yamal bolaligida aynan shuning uchun Neymar uning kumiri boʻlganini va „Oltin toʻp“ aslida muxlislarga zavq ulashish hamda boshqalardan bir qadam oldinda turish ekanini qayd etdi.
Ushbu daʼvoni qoʻllab-quvvatlovchi omillardan biri bu uning maydondagi koʻrsatkichlaridir. Oʻtgan mavsumda Barselona safida 24 ta gol urib, 18 ta golli uzatmani amalga oshirgan futbolchi joriy mavsumda ham oʻzining sermahsul oʻyinini davom ettirmoqda. U joriy mavsumdagi dastlabki sakkizta uchrashuvning oʻzidayoq 8 ta golga mualliflik qilib, 6 ta golli uzatmani amalga oshirdi va jami 14 ta golli vaziyatda bevosita qatnashdi.
Tanqidlarga munosabat va London sahnasiYamal va Kilian Mbappe oʻzlarining „Oltin toʻp“ni yutish istagini ochiqchasiga bildirishgani uchun duch kelayotgan tanqidlarga ham munosabat bildirdi. Oʻsmir futbolchi oʻz fikrini yashirmasligini va bu boradagi bayonotlaridan sira afsuslanmasligini aytdi. uning fikricha, agar futbolchilar oʻz ambitsiyalari haqida ochiq gapirmasa, odamlar buning sababini soʻrashgan boʻlardi.
Mazkur nufuzli mukofot uchun ovoz berish jarayoni dushanba, 28-sentabr kuni oʻz yakuniga yetishi belgilangan. Shu bois, Yamal va uning jamoadoshlari oldida hakamlar hayʼatiga soʻnggi taassurot qoldirish uchun juda muhim imkoniyat turibdi. Shanba oqshomida Uembli stadionida Angliyaga qarshi kechadigan Millatlar ligasining markaziy bahsi futbolchi uchun oʻziga xos sinov boʻlishi kutilmoqda.
Izohlar 0
…