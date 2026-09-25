Disney bog‘iga olib kelingan 21 yoshli gorilla tibbiy ko‘rikdan o‘tkazildi

·35·Dunyo
Disney bog‘iga olib kelingan 21 yoshli gorilla tibbiy ko‘rikdan o‘tkazildi

AQSHning Florida shtatidagi Disney's Animal Kingdom tematik bog‘iga 21 yoshli Bakari laqabli gorilla olib kelindi. U bog‘dagi gorillalar oilasining yangi yetakchisi bo‘lishi kutilmoqda. Bu haqda Disney Parks Blog xabar berdi.

Bakari bog‘ning Conservation Station hududidagi veterinariya shifoxonasida ilk rejali tibbiy ko‘rikdan o‘tkazildi. Tekshiruv davomida uning tishlari ko‘rikdan o‘tkazilib, bosh suyagi rentgen qilindi hamda kompyuter tomografiyasi amalga oshirildi.

Ko‘rik vaqtida gorilla tinchlantirilgan bo‘lib, veterinariya xodimlari uning holatini batafsil tekshirgan. Jarayonning bir qismi tashrif buyuruvchilarga maxsus deraza orqali ko‘rinib turgan.

Bakari Disney's Animal Kingdom'ga 2026 yil iyul oyida kelgan. U bunga qadar Sent-Luis hayvonot bog‘ida yashagan. Bog‘da Bakari avvalgi kumushrang erkak gorilla Gino o‘rnini egallab, oilaviy guruhga yetakchilik qilishi kutilmoqda.

Tibbiy xodimlar guruhi operatsiya stolidagi gorillani ko‘rikdan o‘tkazmoqda.
BakariDisney's Animal KingdomSent-Luis hayvonot bog‘iFlorida
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Pokistonda to‘ylarni endi gorillalar qizdirmoqdaPokistonda to‘ylarni endi gorillalar qizdirmoqda14 sentabr 02:26Dengiz tubidan yo‘qolgan shahar izlari topildiDengiz tubidan yo‘qolgan shahar izlari topildiBugun 01:5763 yoshli yapon ayol o‘zidan 32 yosh kichik erkakka turmushga chiqdi63 yoshli yapon ayol o‘zidan 32 yosh kichik erkakka turmushga chiqdiBugun 01:00412 santimetrlik dum: Otlar orasidagi Rapunzel aniqlandi412 santimetrlik dum: Otlar orasidagi Rapunzel aniqlandiKecha 21:05Qozog‘istonda mashg‘ulot fojia bilan yakunlandi: 19 harbiy dengizga oqib ketdi (video)Qozog‘istonda mashg‘ulot fojia bilan yakunlandi: 19 harbiy dengizga oqib ketdi (video)Kecha 18:20Eron prezidenti Mas’ud Pezeshkiyondan xalqaro ikkiyuzlamachilikka keskin zarba (video)Eron prezidenti Mas’ud Pezeshkiyondan xalqaro ikkiyuzlamachilikka keskin zarba (video)Kecha 17:48
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota