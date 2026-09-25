Xalqaro kosmik stansiya Tinchlik uchun Nobel mukofotiga daʼvogar boʻldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Xalqaro kosmik stansiya (XKS)
- 2026-yilgi Tinchlik uchun Nobel mukofotining qisqa roʻyxatiga kiritildi.
- Oslo tinchlik tadqiqotlari instituti (PRIO) orbital loyihani insoniyat birligidagi oʻrni uchun yuqori baholadi.
- XKS chorak asrdan ziyod vaqt davomida geosiyosiy raqiblar umumiy tinch ish yoʻlida hamkorlik qila olishini isbotlab keldi. Bu mukofot kelajakda Xitoyning «Tyansun» stansiyasi va boshqa kosmik loyihalar bilan tinchona hamkorlik qilishga ilhom bagʻishlashi mumkin.
Xalqaro kosmik stansiya (XKS) 2026-yilgi Tinchlik uchun Nobel mukofotining qisqa roʻyxatiga kiritildi. Oslo tinchlik tadqiqotlari instituti (PRIO) mazkur orbital loyihani nufuzli mukofotga daʼvogar sifatida eʼlon qildi va uning insoniyat birligidagi oʻrnini yuqori baholadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, institutning ijrochi direktori vazifasini bajaruvchi Xokon Gerlyov jurnalistlarga yangilangan nomzodlar roʻyxatini taqdim etdi. Unga koʻra, avvalgi bahorgi roʻyxatdagi Jahon savdo tashkiloti oʻrnini Xalqaro kosmik stansiya egalladi.
Ilmiy hamkorlik va geosiyosiy barqarorlikPRIO vakillari XKS chorak asrdan ziyod vaqt davomida Yer yuzidagi munosabatlar yomonlashgan paytda ham geosiyosiy raqiblar umumiy tinch ish yoʻlida hamkorlik qila olishini amalda isbotlab kelayotganini taʼkidladilar. Stansiya bu davrda ulkan ilmiy natijalarga erishishga muvaffaq boʻldi.
Ekspertlarning fikricha, stansiyaning 2030-yillarning boshida oʻz faoliyatini yakunlashi kutilayotgan davrda koinot yanada gavjum, tijoriy va hatto potentsial qurollangan makonga aylanib bormoqda. Bunday sharoitda XKSga Tinchlik uchun Nobel mukofotining berilishi insoniyat birgalikda ishlaganda qanday yutuqlarga erisha olishini yaqqol koʻrsatib bergan boʻlardi.
Kelajak istiqbollariInstitut tahlilchilarining qoʻshimcha qilishicha, ushbu mukofot Xitoyning «Tyansun» stansiyasi va boshqa kosmik loyihalar bilan ham kelgusida shunday tinchona hamkorlik qilishga ilhom bagʻrishi mumkin. Bu esa koinotni tadqiq etishda tinchlik ruhini saqlab qolish uchun muhim qadamdir.
Maʼlumot uchun, 2026-yilgi Tinchlik uchun Nobel mukofoti gʻolibi joriy yilning 9-oktabr kuni rasman eʼlon qilinadi. Anʼanaviy taqdirlash marosimi esa Alfred Nobel vafot etgan kun — 12-dekabrda Oslo shahrida boʻlib oʻtadi.
Izohlar 0
…