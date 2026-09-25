Xalqaro kosmik stansiya Tinchlik uchun Nobel mukofotiga daʼvogar boʻldi

·32·Texno
Xalqaro kosmik stansiya Tinchlik uchun Nobel mukofotiga daʼvogar boʻldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Xalqaro kosmik stansiya (XKS)
  • 2026-yilgi Tinchlik uchun Nobel mukofotining qisqa roʻyxatiga kiritildi.
  • Oslo tinchlik tadqiqotlari instituti (PRIO) orbital loyihani insoniyat birligidagi oʻrni uchun yuqori baholadi.
  • XKS chorak asrdan ziyod vaqt davomida geosiyosiy raqiblar umumiy tinch ish yoʻlida hamkorlik qila olishini isbotlab keldi. Bu mukofot kelajakda Xitoyning «Tyansun» stansiyasi va boshqa kosmik loyihalar bilan tinchona hamkorlik qilishga ilhom bagʻishlashi mumkin.

Xalqaro kosmik stansiya (XKS) 2026-yilgi Tinchlik uchun Nobel mukofotining qisqa roʻyxatiga kiritildi. Oslo tinchlik tadqiqotlari instituti (PRIO) mazkur orbital loyihani nufuzli mukofotga daʼvogar sifatida eʼlon qildi va uning insoniyat birligidagi oʻrnini yuqori baholadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, institutning ijrochi direktori vazifasini bajaruvchi Xokon Gerlyov jurnalistlarga yangilangan nomzodlar roʻyxatini taqdim etdi. Unga koʻra, avvalgi bahorgi roʻyxatdagi Jahon savdo tashkiloti oʻrnini Xalqaro kosmik stansiya egalladi.

Ilmiy hamkorlik va geosiyosiy barqarorlik

PRIO vakillari XKS chorak asrdan ziyod vaqt davomida Yer yuzidagi munosabatlar yomonlashgan paytda ham geosiyosiy raqiblar umumiy tinch ish yoʻlida hamkorlik qila olishini amalda isbotlab kelayotganini taʼkidladilar. Stansiya bu davrda ulkan ilmiy natijalarga erishishga muvaffaq boʻldi.

Ekspertlarning fikricha, stansiyaning 2030-yillarning boshida oʻz faoliyatini yakunlashi kutilayotgan davrda koinot yanada gavjum, tijoriy va hatto potentsial qurollangan makonga aylanib bormoqda. Bunday sharoitda XKSga Tinchlik uchun Nobel mukofotining berilishi insoniyat birgalikda ishlaganda qanday yutuqlarga erisha olishini yaqqol koʻrsatib bergan boʻlardi.

Kelajak istiqbollari

Institut tahlilchilarining qoʻshimcha qilishicha, ushbu mukofot Xitoyning «Tyansun» stansiyasi va boshqa kosmik loyihalar bilan ham kelgusida shunday tinchona hamkorlik qilishga ilhom bagʻrishi mumkin. Bu esa koinotni tadqiq etishda tinchlik ruhini saqlab qolish uchun muhim qadamdir.

Maʼlumot uchun, 2026-yilgi Tinchlik uchun Nobel mukofoti gʻolibi joriy yilning 9-oktabr kuni rasman eʼlon qilinadi. Anʼanaviy taqdirlash marosimi esa Alfred Nobel vafot etgan kun — 12-dekabrda Oslo shahrida boʻlib oʻtadi.

XKSNobel mukofotiKoinotIlm-fanTinchlik
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Astronomlar fan tarixidagi eng yosh ekzoplanetani tasdiqladilarAstronomlar fan tarixidagi eng yosh ekzoplanetani tasdiqladilarKecha 01:24Koinot sirlari: AMS-02 detektori fizika qonunlariga zid boʻlgan kashfiyotni amalga oshirdiKoinot sirlari: AMS-02 detektori fizika qonunlariga zid boʻlgan kashfiyotni amalga oshirdi20 iyun 21:56Qrimlik havaskor astronom diametri 100 metrlik yangi asteroidni kashf etdiQrimlik havaskor astronom diametri 100 metrlik yangi asteroidni kashf etdi7 sentabr 16:22Soyuz MS-28 kemasi XKS ekipajini Yerga qaytardi: 2000 darajali issiqlik va yumshoq qoʻnishSoyuz MS-28 kemasi XKS ekipajini Yerga qaytardi: 2000 darajali issiqlik va yumshoq qoʻnish26 iyul 17:57NASA va SpaceX Xalqaro kosmik stansiyaga yana uchta parvozni kelishib oldiNASA va SpaceX Xalqaro kosmik stansiyaga yana uchta parvozni kelishib oldi19 sentabr 14:53Xalqaro koinot stansiyasida sunʼiy intellekt ish boshladi: u kosmonavtlarga yordam bermoqdaXalqaro koinot stansiyasida sunʼiy intellekt ish boshladi: u kosmonavtlarga yordam bermoqda21 iyul 12:22
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdi
iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdi