«Uchinchisi yo‘q»: Ilhom Aliyev dunyodagi faqat ikkita haqiqiy qudratli davlatni aytdi

·6·Dunyo
«Uchinchisi yo‘q»: Ilhom Aliyev dunyodagi faqat ikkita haqiqiy qudratli davlatni aytdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Ozarboyjon prezidenti Ilhom Aliyevning ta'kidlashicha, bugungi kunda dunyoda faqat ikkita haqiqiy qudratli davlat mavjud.
  • Ozarboyjon Xitoy va AQSh kabi ushbu ikki global raqobatchi bilan bir vaqtda muvozanatli va mustahkam strategik sheriklikni saqlab kelayotgan sanoqli davlatlardan biridir.
  • Aliyevning aytishicha, bu murakkab geosiyosiy muvozanat Ozarboyjonning xalqaro hamjamiyatdagi yuqori ishonchi natijasidir.

Ozarboyjon prezidenti Ilhom Aliyev global geosiyosiy kuchlar taqsimoti va Bokuning tashqi siyosiy yo‘nalishi haqida rezonansli bayonot bilan chiqdi. «Yangi Ozarboyjon» partiyasining VIII s’ezdida so‘zlagan davlat rahbari bugungi dunyoda haqiqiy hal qiluvchi ta’sirga ega bo‘lgan faqat ikkita gigant davlat mavjudligini qat’iy ta’kidladi.

«Ular dunyodagi eng qudratli ikki davlatdir, uchinchisi yo‘q», — deya qayd etdi Ilhom Aliyev xalqaro tizimdagi mavjud reallikni ta’riflab.

Vashington va Pekin bilan bir vaqtda ittifoqchilik: Boku diplomatiyasining noyob formulasi

Davlat rahbarining ta’kidlashicha, Ozarboyjon ushbu ikki global raqobatchi bilan bir vaqtning o‘zida muvozanatli va mustahkam strategik sheriklikni saqlab kelayotgan sanoqli davlatlardan biridir:

  • Xitoy bilan aloqalar: Boku va Pekin o‘rtasida Strategik sheriklik to‘g‘risidagi rasmiy deklaratsiya amal qilmoqda;

  • AQSH bilan munosabatlar: Vashington bilan strategik hamkorlik xartiyasi imzolangan va uzoq muddatli aloqalar izchil davom etmoqda.

Prezident mazkur murakkab geosiyosiy muvozanat shunchaki pragmatizm emas, balki xalqaro hamjamiyatning Ozarboyjonga bo‘lgan yuksak ishonchi natijasi ekanini uqtirdi.

«Bizning so‘zimiz imzomizdek qadrli: Ikkiyuzlamachilik qilmaymiz»

Ilhom Aliyev o‘z nutqida Boku xalqaro munosabatlarda qat’iy prinsiplar va sha’niy mas’uliyat asosida harakat qilishini alohida urg‘uladi:

«Bu nima degani? Bu — bizga bo‘lgan ishonch, so‘zimizga bo‘lgan ehtiromdir. Bugungi kunda jahonda bizning og‘zaki so‘zimiz qo‘ygan rasmiy imzomizdek qadrli va vazmin ekanini bilmaydigan hech kim qolmadi. Nima desak, so‘zimizda mustahkam turamiz.

Biz hech qachon ikki tomonlama o‘yin o‘ynamaganmiz va biror davlatga nisbatan ikkiyuzlamachilik yoki riyokorlik qilmaganmiz. Holbuki, tashqi siyosatda o‘zimiz bunday munosabatlarga juda ko‘p bor duch kelganmiz va bugun ham duch kelyapmiz. Biroq biz hech qachon ulardek past ketmaymiz. Biz o‘zini hurmat qiladigan millatmiz, qadr-qimmat bilan yashaymiz va davlat siyosatimizni ham faqat sha’n bilan yuritamiz».

Ozarboyjon yetakchisining ushbu dadil bayonotlari Janubiy Kavkaz va global diplomatiya doiralarida katta qiziqish uyg‘otib, murakkab geosiyosiy davrda suveren va ochiq siyosat olib borishning o‘ziga xos namunasi sifatida qabul qilinmoqda.

Ilhom AliyevOzarboyjonGlobal geosiyosiBoku diplomatiyasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Turkiya va Pokistonni qattiq jazolaymiz!»: Husiylardan Anqaraga keskin tahdid«Turkiya va Pokistonni qattiq jazolaymiz!»: Husiylardan Anqaraga keskin tahdid20 sentabr 12:48Germaniya fuqarolarni urushga tayyor turishga chaqirdi — shoshilinch va keskin bayonot!Germaniya fuqarolarni urushga tayyor turishga chaqirdi — shoshilinch va keskin bayonot!19 sentabr 17:15Dunyo yangi harbiy bloklarga bo‘linmoqda: Isroil va Turkiya qarama-qarshiligi cho‘qqiga chiqdiDunyo yangi harbiy bloklarga bo‘linmoqda: Isroil va Turkiya qarama-qarshiligi cho‘qqiga chiqdi13 sentabr 18:50Harbiy ekspert Rossiyaning «Poseydon» tizimiga qanday baho berdi?Harbiy ekspert Rossiyaning «Poseydon» tizimiga qanday baho berdi?20 avgust 17:06"Ular bir-biriga ishonmaydi”: Ekspert Uitkoff va Kushnerning Kremlga birga kelishi sirini ochdi"Ular bir-biriga ishonmaydi”: Ekspert Uitkoff va Kushnerning Kremlga birga kelishi sirini ochdi6 sentabr 13:1238 milliard dollar: Kongress AQSHning Eronga qarshi urush xarajatlarini oshkor qildi38 milliard dollar: Kongress AQSHning Eronga qarshi urush xarajatlarini oshkor qildi16 sentabr 08:34
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota