«Uchinchisi yo‘q»: Ilhom Aliyev dunyodagi faqat ikkita haqiqiy qudratli davlatni aytdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Ozarboyjon prezidenti Ilhom Aliyevning ta'kidlashicha, bugungi kunda dunyoda faqat ikkita haqiqiy qudratli davlat mavjud.
- Ozarboyjon Xitoy va AQSh kabi ushbu ikki global raqobatchi bilan bir vaqtda muvozanatli va mustahkam strategik sheriklikni saqlab kelayotgan sanoqli davlatlardan biridir.
- Aliyevning aytishicha, bu murakkab geosiyosiy muvozanat Ozarboyjonning xalqaro hamjamiyatdagi yuqori ishonchi natijasidir.
Ozarboyjon prezidenti Ilhom Aliyev global geosiyosiy kuchlar taqsimoti va Bokuning tashqi siyosiy yo‘nalishi haqida rezonansli bayonot bilan chiqdi. «Yangi Ozarboyjon» partiyasining VIII s’ezdida so‘zlagan davlat rahbari bugungi dunyoda haqiqiy hal qiluvchi ta’sirga ega bo‘lgan faqat ikkita gigant davlat mavjudligini qat’iy ta’kidladi.
«Ular dunyodagi eng qudratli ikki davlatdir, uchinchisi yo‘q», — deya qayd etdi Ilhom Aliyev xalqaro tizimdagi mavjud reallikni ta’riflab.
Vashington va Pekin bilan bir vaqtda ittifoqchilik: Boku diplomatiyasining noyob formulasi
Davlat rahbarining ta’kidlashicha, Ozarboyjon ushbu ikki global raqobatchi bilan bir vaqtning o‘zida muvozanatli va mustahkam strategik sheriklikni saqlab kelayotgan sanoqli davlatlardan biridir:
Xitoy bilan aloqalar: Boku va Pekin o‘rtasida Strategik sheriklik to‘g‘risidagi rasmiy deklaratsiya amal qilmoqda;
AQSH bilan munosabatlar: Vashington bilan strategik hamkorlik xartiyasi imzolangan va uzoq muddatli aloqalar izchil davom etmoqda.
Prezident mazkur murakkab geosiyosiy muvozanat shunchaki pragmatizm emas, balki xalqaro hamjamiyatning Ozarboyjonga bo‘lgan yuksak ishonchi natijasi ekanini uqtirdi.
«Bizning so‘zimiz imzomizdek qadrli: Ikkiyuzlamachilik qilmaymiz»
Ilhom Aliyev o‘z nutqida Boku xalqaro munosabatlarda qat’iy prinsiplar va sha’niy mas’uliyat asosida harakat qilishini alohida urg‘uladi:
«Bu nima degani? Bu — bizga bo‘lgan ishonch, so‘zimizga bo‘lgan ehtiromdir. Bugungi kunda jahonda bizning og‘zaki so‘zimiz qo‘ygan rasmiy imzomizdek qadrli va vazmin ekanini bilmaydigan hech kim qolmadi. Nima desak, so‘zimizda mustahkam turamiz.
Biz hech qachon ikki tomonlama o‘yin o‘ynamaganmiz va biror davlatga nisbatan ikkiyuzlamachilik yoki riyokorlik qilmaganmiz. Holbuki, tashqi siyosatda o‘zimiz bunday munosabatlarga juda ko‘p bor duch kelganmiz va bugun ham duch kelyapmiz. Biroq biz hech qachon ulardek past ketmaymiz. Biz o‘zini hurmat qiladigan millatmiz, qadr-qimmat bilan yashaymiz va davlat siyosatimizni ham faqat sha’n bilan yuritamiz».
Ozarboyjon yetakchisining ushbu dadil bayonotlari Janubiy Kavkaz va global diplomatiya doiralarida katta qiziqish uyg‘otib, murakkab geosiyosiy davrda suveren va ochiq siyosat olib borishning o‘ziga xos namunasi sifatida qabul qilinmoqda.
Izohlar 0
…