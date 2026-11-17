Germaniya Niderlandiyaga javobsiz 5 ta gol urdi: shov-shuvli g‘alaba va chorakfinalchilar
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Germaniya milliy jamoasi UYEFA Millatlar ligasi doirasida Niderlandiyani 5:0 hisobida mag‘lub etib, chorakfinal yo‘llanmasini qo‘lga kiritdi.
- Uchrashuvda Sherxant, Florian Virts, Shlotterbek va Gruda o‘z nomlarini tabloga yozdirib qo‘yishdi.
- Guruhdagi ikkinchi o‘yinda Gretsiya Serbiyani 1:0 hisobida yenggan bo‘lsa-da, qo‘shimcha ko‘rsatkichlar evaziga pley-offga chiqa olmadi.
- Niderlandiya 11 ochko bilan guruhda ikkinchi o‘rinni egallab, pley-off bosqichiga yo‘llanma oldi.
UYEFA Millatlar ligasi guruh bosqichining so‘nggi tur bahslari muxlislarga qaynoq hissiyotlar va kutilmagan natijalarni taqdim etmoqda. A liganing 2-guruhidagi markaziy o‘yinda futbol ishqibozlarining diqqat markazida bo‘lgan Germaniya milliy jamoasi o‘z maydonida prinsipial raqibi — Niderlandiyani qabul qildi. Nemis futbolchilari raqibga hech qanday imkoniyat qoldirmay, o‘z darvozasini daxsiz saqlagan holda 5 ta gol urishdi.
Germaniya — Niderlandiya uchrashuvidagi gollar shousi
O‘yin boshidan hujumkor ruhda boshlangan bahsda maydon egalari to‘liq ustunlikka erishdilar. Uchrashuvning 41-daqiqasida Sherxant hisobni ochgan bo‘lsa, ikkinchi taymda nemislar yanada kuchayishdi. Iqtidorli yarim himoyachi Florian Virts o‘z hisobiga dubl yozdirib qo‘ydi (60 va 71-daqiqalar). Shuningdek, Shlotterbek (65) hamda Gruda (77) ham niderlandiyaliklar darvozabonini ojiz qoldirib, yakuniy hisobni 5:0 ga yetkazishdi.
Shu tariqa, Germaniya jamoasi ochkolari sonini 11 taga yetkazib, guruhni birinchi o‘rin va peshqadam sifatida chorakfinalga yo‘l oldi. Niderlandiya ham 11 ochko bilan 2-o‘rinni egallab, pley-off bosqichiga yo‘llanmani qo‘lga kiritdi.
Uchrashuv va natijalar
Gollar va mualliflar
Germaniya — Niderlandiya
5:0 (Sherxant 41, Virts 60, 71, Shlotterbek 65, Gruda 77)
Gretsiya — Serbiya
1:0 (Masuras 69)
Germaniyaning o‘rni
11 ochko, 1-o‘rin (Chorakfinalga yo‘l oldi)
Niderlandiyaning o‘rni
11 ochko, 2-o‘rin (Pley-off ishtirokchisi)
Gretsiyaning g‘alabasi va Serbiyaning omadsizligi
Guruhning ikkinchi bellashuvida Gretsiya o‘z maydonida Serbiyani qabul qildi. Qizg‘in kechgan o‘yinda yunonlar 69-daqiqada Georgios Masuras kiritgan yagona gol evaziga Serbiyani minimal — 1:0 hisobida mag‘lub etishdi.
Biroq, ushbu g‘alaba Gretsiyaga guruhdan chiqish uchun yetarli bo‘lmadi. Yunonlar ham 11 ochko jamg‘argan bo‘lishiga qaramay, qo‘shimcha ko‘rsatkichlar evaziga 3-o‘rinda qolib ketdi va pley-offga chiqa olmadi. Serbiya esa bor-yo‘g‘i 0 ochko bilan guruhda so‘nggi 4-o‘rinni egalladi.
Sizningcha, Germaniya terma jamoasining ushbu mavsumdagi ko‘rsatayotgan o‘yini ularga Millatlar ligasi bosh sovrinini qo‘lga kiritish imkoniyatini beradimi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…