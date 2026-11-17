Jizzaxda o‘quvchining boshiga tayoqcha bilan urgan o‘qituvchi ishdan bo‘shatildi
Jizzax viloyatining Sharof Rashidov tumanidagi maktablardan birida o‘qituvchi 8-sinf o‘quvchisining boshiga ko‘rsatkich tayoqcha bilan urib, unga tan jarohati yetkazdi. Holat yuzasidan viloyat Ta’lim va ilm-fan boshqarmasi rasmiy munosabat bildirdi.
Qayd etilishicha, voqea ortidan shu kunning o‘zida o‘qituvchi bilan tuzilgan mehnat shartnomasi bekor qilingan. Shuningdek, maktab direktoriga nisbatan ham intizomiy chora ko‘rilgan. Unga Mehnat kodeksining 312-moddasi 2-bandiga muvofiq, o‘rtacha oylik ish haqining 30 foizi miqdorida jarima qo‘llanilgan.
Viloyat boshqarmasi ta’lim muassasalarida o‘quvchilarning sha’ni, qadr-qimmati va huquqlarini himoya qilish, ular uchun xavfsiz hamda sog‘lom muhit yaratish ustuvor vazifalardan biri ekanini ta’kidladi.
“Ta’lim muassasalarida o‘quvchilarning sha’ni, qadr-qimmati va huquqlarini himoya qilish, ular uchun xavfsiz hamda sog‘lom ta’lim muhitini yaratish ustuvor vazifalardan biridir. O‘quvchilarga nisbatan har qanday jismoniy yoki ruhiy tazyiq holatlariga yo‘l qo‘yilmaydi. Bunday holatlar ta’lim tizimi tomonidan qat’iy qoralanadi”, — deyiladi rasmiy munosabatda.
- #Jizzax viloyati
- #Sharof Rashidov tumani
- #o‘qituvchi va o‘quvchi mojarosi
- #Ta’lim va ilm-fan boshqarmasi
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…