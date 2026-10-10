Ozarbayjon Prezidenti Ilhom Aliyev Ramzan Qodirovni qabul qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- 10-oktyabr kuni Boku shahrida Ozarbayjon Prezidenti Ilhom Aliyev Rossiya Federatsiyasi tarkibidagi Checheniston rahbari Ramzan Qodirovni qabul qildi.
- Uchrashuvda ikki tomonlama hamkorlik, mintaqaviy xavfsizlik va gumanitar aloqalar muhokama qilindi.
- Ilhom Aliyev Chechenistonning barqarorlik va ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish borasidagi yutuqlarini yuqori baholadi.
10 oktyabr kuni Boku shahrida muhim uchrashuv bo‘lib o‘tdi: Ozarbayjon Respublikasi Prezidenti Ilhom Aliyev o‘zining poytaxtdagi qarorgohida Rossiya Federatsiyasi tarkibidagi Checheniston Respublikasi rahbari Ramzan Qodirovni qabul qildi.
Garchi ushbu tashrif qisqa muddatli bo‘lsa-da, ikki yetakchi o‘rtasidagi muloqot iliq ruhda kechdi hamda tomonlar ikki tomonlama hamkorlik, mintaqaviy xavfsizlik va gumanitar aloqalarni muhokama qildilar.
Bokudagi samimiy qabul: «Bu yerda sizni doimo kutishadi»
Ozarbayjon rahbari matbuot xizmatining xabar berishicha, Ilhom Aliyev mehmonni yuksak ehtirom bilan kutib oldi:
Tashrifga baho: Ozarbayjon yetakchisi mehmonga yuzlanib: «Sizni yana Ozarbayjon zaminida ko‘rib turganimdan xursandman. Xush kelibsiz. Qisqa tashrif bo‘lishiga qaramay, u juda samarali bo‘ladi deb o‘ylayman», — deya ta’kidladi;
Do‘stlikning qadimiy ildizlari: Aliyev ozarbayjon va chechen xalqlari o‘rtasidagi munosabatlar uzoq tarixga ega ekanini alohida qayd etdi: «Bu yerda sizni doimo kutishadi, buni o‘zingiz ham bilasiz»;
Checheniston yutuqlari: Prezident Checheniston rahbariyatining mintaqada barqarorlik, xavfsizlikni ta’minlash hamda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish borasida erishgan natijalarini yuqori baholadi.
Umumiy og‘riq va Qorabog‘ bo‘yicha tabrik: Ramzan Qodirovning bayonotlari
O‘z navbatida, Checheniston rahbari ko‘rsatilgan samimiy qabul uchun minnatdorlik bildirdi va qator muhim masalalarga to‘xtalib o‘tdi:
Aviahalokat qurbonlariga ta’ziya: Qodirov 2024 yil dekabr oyida sodir bo‘lgan «Boku — Grozniy» yo‘nalishidagi samolyot halokati munosabati bilan chuqur hamdardlik izhor etdi: «Bu bizning umumiy og‘rig‘imiz. Biz qardosh ozarbayjon xalqining qayg‘usiga chin dildan sherikmiz va halok bo‘lganlarning barchasi haqiga duo qilamiz»;
Tarixiy yaqinlik: Checheniston yetakchisi ikki xalqni azaldan ko‘plab mushtarak madaniy va qardoshlik rishtalari bog‘lab turishini tasdiqladi;
Qorabog‘ masalasidagi e’tirof: Ramzan Qodirov Ilhom Aliyev va butun Ozarbayjon xalqini «Qorabog‘ masalasining yakuniy hal etilishi» bilan qutladi hamda endilikda mintaqada mustahkam tinchlik va abadiy barqarorlik hukm surishiga ishonch bildirdi.
Bokudagi mazkur uchrashuv ikki qardosh mintaqa o‘rtasidagi aloqalarni mustahkamlash va Kavkazda barqarorlikni ta’minlash yo‘lidagi navbatdagi muhim qadam bo‘ldi.
Izohlar 0
…