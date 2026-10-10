Ozarbayjon Prezidenti Ilhom Aliyev Ramzan Qodirovni qabul qildi

·5·Dunyo
Ozarbayjon Prezidenti Ilhom Aliyev Ramzan Qodirovni qabul qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • 10-oktyabr kuni Boku shahrida Ozarbayjon Prezidenti Ilhom Aliyev Rossiya Federatsiyasi tarkibidagi Checheniston rahbari Ramzan Qodirovni qabul qildi.
  • Uchrashuvda ikki tomonlama hamkorlik, mintaqaviy xavfsizlik va gumanitar aloqalar muhokama qilindi.
  • Ilhom Aliyev Chechenistonning barqarorlik va ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish borasidagi yutuqlarini yuqori baholadi.

10 oktyabr kuni Boku shahrida muhim uchrashuv bo‘lib o‘tdi: Ozarbayjon Respublikasi Prezidenti Ilhom Aliyev o‘zining poytaxtdagi qarorgohida Rossiya Federatsiyasi tarkibidagi Checheniston Respublikasi rahbari Ramzan Qodirovni qabul qildi.

Garchi ushbu tashrif qisqa muddatli bo‘lsa-da, ikki yetakchi o‘rtasidagi muloqot iliq ruhda kechdi hamda tomonlar ikki tomonlama hamkorlik, mintaqaviy xavfsizlik va gumanitar aloqalarni muhokama qildilar.

Bokudagi samimiy qabul: «Bu yerda sizni doimo kutishadi»

Ozarbayjon rahbari matbuot xizmatining xabar berishicha, Ilhom Aliyev mehmonni yuksak ehtirom bilan kutib oldi:

  • Tashrifga baho: Ozarbayjon yetakchisi mehmonga yuzlanib: «Sizni yana Ozarbayjon zaminida ko‘rib turganimdan xursandman. Xush kelibsiz. Qisqa tashrif bo‘lishiga qaramay, u juda samarali bo‘ladi deb o‘ylayman», — deya ta’kidladi;

  • Do‘stlikning qadimiy ildizlari: Aliyev ozarbayjon va chechen xalqlari o‘rtasidagi munosabatlar uzoq tarixga ega ekanini alohida qayd etdi: «Bu yerda sizni doimo kutishadi, buni o‘zingiz ham bilasiz»;

  • Checheniston yutuqlari: Prezident Checheniston rahbariyatining mintaqada barqarorlik, xavfsizlikni ta’minlash hamda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish borasida erishgan natijalarini yuqori baholadi.

Umumiy og‘riq va Qorabog‘ bo‘yicha tabrik: Ramzan Qodirovning bayonotlari

O‘z navbatida, Checheniston rahbari ko‘rsatilgan samimiy qabul uchun minnatdorlik bildirdi va qator muhim masalalarga to‘xtalib o‘tdi:

  • Aviahalokat qurbonlariga ta’ziya: Qodirov 2024 yil dekabr oyida sodir bo‘lgan «Boku — Grozniy» yo‘nalishidagi samolyot halokati munosabati bilan chuqur hamdardlik izhor etdi: «Bu bizning umumiy og‘rig‘imiz. Biz qardosh ozarbayjon xalqining qayg‘usiga chin dildan sherikmiz va halok bo‘lganlarning barchasi haqiga duo qilamiz»;

  • Tarixiy yaqinlik: Checheniston yetakchisi ikki xalqni azaldan ko‘plab mushtarak madaniy va qardoshlik rishtalari bog‘lab turishini tasdiqladi;

  • Qorabog‘ masalasidagi e’tirof: Ramzan Qodirov Ilhom Aliyev va butun Ozarbayjon xalqini «Qorabog‘ masalasining yakuniy hal etilishi» bilan qutladi hamda endilikda mintaqada mustahkam tinchlik va abadiy barqarorlik hukm surishiga ishonch bildirdi.

Bokudagi mazkur uchrashuv ikki qardosh mintaqa o‘rtasidagi aloqalarni mustahkamlash va Kavkazda barqarorlikni ta’minlash yo‘lidagi navbatdagi muhim qadam bo‘ldi.

Ilhom AliyevRamzan QodirovOzarbayjonChecheniston
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Checheniston rahbari Ramzan Qodirov 50 yoshni qarshiladiChecheniston rahbari Ramzan Qodirov 50 yoshni qarshiladi6 oktabr 00:50Shavkat Mirziyoyev va Ilhom Aliyev savdo va investitsiya loyihalarini muhokama qildiShavkat Mirziyoyev va Ilhom Aliyev savdo va investitsiya loyihalarini muhokama qildi18 may 23:29«Uchinchisi yo‘q»: Ilhom Aliyev dunyodagi faqat ikkita haqiqiy qudratli davlatni aytdi«Uchinchisi yo‘q»: Ilhom Aliyev dunyodagi faqat ikkita haqiqiy qudratli davlatni aytdi4 oktabr 23:59Buyuk Britaniya va Ozarbayjon strategik sheriklikka qadam qo‘ymoqdaBuyuk Britaniya va Ozarbayjon strategik sheriklikka qadam qo‘ymoqda7 oktabr 16:35Ramzan Qodirov 99,85 foiz ovoz bilan Checheniston rahbari etib qayta saylandi!Ramzan Qodirov 99,85 foiz ovoz bilan Checheniston rahbari etib qayta saylandi!21 sentabr 16:12Shavkat Mirziyoyev, Vladimir Putin va mintaqa yetakchilari Turkmanistonda yig‘iladiShavkat Mirziyoyev, Vladimir Putin va mintaqa yetakchilari Turkmanistonda yig‘iladi8 oktabr 13:10
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi