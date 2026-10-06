Olimlar 315 ming yil avval yashagan Homo sapiens vakilining yuz qiyofasini tikladi

·33·Dunyo
Olimlar 315 ming yil avval yashagan Homo sapiens vakilining yuz qiyofasini tikladi

Olimlar Marokashdagi Jebel Irxud hududidan topilgan, taxminan 315 ming yil avval yashagan Homo sapiens vakilining yuz qiyofasini raqamli usulda tikladi.

Tadqiqot natijalari 2026 yil sentyabr oyida Heritage jurnalida e’lon qilindi. Mutaxassislar tiklash jarayonida Jebel Irxuddan topilgan bosh suyagi, jag‘ va tish qoldiqlaridan foydalangan.

Olimlar saqlanib qolgan suyak qismlarini 3D modelga birlashtirib, zamonaviy insonning anatomik modeli asosida yuz tuzilishini tiklagan. Bunda mushaklar, yumshoq to‘qimalar va teri qatlamlari ham hisobga olingan.

Tadqiqot doirasida yuz qiyofasining ikki xil ko‘rinishi tayyorlangan. Ulardan biri anatomik xususiyatlarni yaxshiroq ko‘rsatish uchun soch va soqolsiz, kulrang tasvirda yaratilgan. Ikkinchi variantda esa teri rangi, soch va soqol kabi badiiy elementlar qo‘shilgan.

Mutaxassislar ushbu tasvirni 315 ming yil avval yashagan insonning aniq qiyofasi deb qabul qilmaslik kerakligini ta’kidlamoqda. Chunki soch, soqol, teri rangi va ayrim tashqi belgilarni aniqlash uchun qazilma qoldiqlarida yetarli dalillar mavjud emas.

Qadimgi odam qiyofasining turli rakurslardagi raqamli rekonstruksiyasi.

Jebel Irxuddan topilgan qoldiqlar Homo sapiens turining eng qadimgi ma’lum vakillariga tegishli hisoblanadi. Ularning yoshi 2017 yilda o‘tkazilgan tadqiqotlar natijasida taxminan 315 ming yil deb baholangan.

Yangi rekonstruksiya olimlarga ilk Homo sapiens vakillarining tashqi ko‘rinishi qanday bo‘lganini yaxshiroq tasavvur qilish imkonini beradi.

Jebel IrxudHomo sapiensHeritage jurnalsifrli rekonstruksiya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

400 ming yillik topilma inson tarixi haqidagi sirni oshkor qildi400 ming yillik topilma inson tarixi haqidagi sirni oshkor qildi16 iyun 09:25Moskva viloyatida dron «Igla» yordamida urib tushirildi (video)Moskva viloyatida dron «Igla» yordamida urib tushirildi (video)Bugun 05:25Checheniston rahbari Ramzan Qodirov 50 yoshni qarshiladiChecheniston rahbari Ramzan Qodirov 50 yoshni qarshiladiBugun 00:50Braziliyada ulkan banner havo shariga ilinib, parcha-parcha bo‘lib ketdi (video)Braziliyada ulkan banner havo shariga ilinib, parcha-parcha bo‘lib ketdi (video)Bugun 00:44Ganada odamlarni baliq, samolyot va hatto meva shaklidagi tobutlarda dafn qilishadiGanada odamlarni baliq, samolyot va hatto meva shaklidagi tobutlarda dafn qilishadiBugun 00:27Bir soniyalik reaksiya: Misrda derazadan qulayotgan bolani o‘tkinchi "ilib oldi" (video)Bir soniyalik reaksiya: Misrda derazadan qulayotgan bolani o‘tkinchi "ilib oldi" (video)Kecha 21:37
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota