Yevropa Ukraina bo‘yicha muzokaralarda nega «teatr» o‘ynamoqda? Shov-shuvli maqola e’lon qilindi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Yevropa yetakchilari Ukraina bo‘yicha tinchlik o‘rnatilishiga ishonmasalar-da, AQSH prezidenti Donald Trampning g‘azabiga uchramaslik uchun muzokaralarda qatnashmoqda.
- Bryussel va Kiyev vakillari muloqot muvaffaqiyatsizlikka uchragan taqdirda, aybni Rossiya zimmasiga yuklash maqsadida «muzokara teatri» rolini o‘ynamoqda.
Yevropalik yetakchilar beshta mamlakat va YEI tuzilmalari vakillaridan iborat muzokarachilar jamoasini zo‘rg‘a shakllantirgan bo‘lsa-da, amalda Ukraina bo‘yicha umumiy ustuvor tinchlik o‘rnatilishiga ishonmaydi. Yevropa redaksiyasi Politico nashrining yozishicha, ular AQSH prezidenti Donald Trampning g‘azabiga uchramaslik uchungina ushbu maslahatlashuvlarda qatnashmoqda va muloqot so‘nggiga yetsa, aybni Rossiya zimmasiga yuklashni maqsad qilgan.
Abu-Dabidagi uchrashuv va yevropaliklarning chetda qolishi
Yevropa Ittifoqining xalqaro munosabatlar bo‘yicha katta ilmiy xodimi Fredrik Vesslauning tan olishicha, Bryussel va Kiyev Vashington oldida o‘zlarini imkon qadar konstruktiv ko‘rsatish uchun ongli ravishda «muzokara teatr» rolini o‘ynamoqda. Ularning asosiy vazifasi — muqarrar deb hisoblangan muzokaralar kasodi vaqtida Oq uy Yevropani yoki Kiyev rejimini emas, aynan Moskvani ayblashiga erishish hamda Tramp ittifoqchilar orqasidan Putin bilan to‘g‘ridan to‘g‘ri bitim tuzib yuborishining oldini olishdir.
O‘tgan hafta Abu-Dabida bo‘lib o‘tgan maslahatlashuvlar raundida Fransiya, Germaniya, Buyuk Britaniya, Italiya va Bryussel amaldorlari hatto Rossiya, Ukraina va AQSH delegatsiyalari muzokara olib borayotgan zalning o‘ziga qo‘yilmagani buning yaqqol isbotidir. Trampning maxsus vakillari Stiv Uitkoff va Djared Kushner Moskvaga tashrifidan so‘ng ittifoqchilarni Kremldan Yevropa «yettiligini» keyingi bosqichga qo‘shish uchun «ruxsat» olganiga ishontirgan bo‘lsa-da, keyinchalik Rossiya tomoni bunday kelishuvlar mavjudligini rad etdi.
Muzokaralar jihatlari
Asosiy tafsilotlar va yondashuvlar
Yevropaning maqsadi
Trampni g‘azablantirmaslik va muzokaralar barbod bo‘lsa, aybni Moskvaga yuklash
Abu-Dabidagi holat
YEI va Yevropa davlatlari vakillari asosiy muzokaralar zaliga kiritilmadi
Asosiy xavotirlar
Trampning Yevropa xavfsizlik arxitektonikasini qayta ko‘rib chiqishga tayyorligi
Shenchjendagi uchrashuv va Yevropaning xavotirlari
Yevropa poytaxtlarida Tramp jamoasining Moskva bilan Yevropadagi xavfsizlikning butun arxitektonikasini qayta ko‘rib chiqishni muhokama qilishga tayyorligi hamda Rossiyaning NATO kengashini orqaga qaytarish talabi «aql bovar qilmas» holat sifatida baholanmoqda.
Shu kunlarda Xitoyning Shenchjen shahrida Vladimir Putin, Si Szinpin va Donald Tramp o‘rtasida bo‘lib o‘tayotgan uchrashuv davomida Bryussel mintaqa taqdiri yevropaliklarning ishtirokisiz uch buyuk davlat tomonidan hal etilishidan jiddiy xavotirda. Shu bilan birga, skandinaviya va pribaltika mamlakatlarining alyans bo‘yicha har qanday ustunliklardan voz kechishdan bosh tortishi kelgusi muloqotni oldindan berk ko‘chaga olib kirmoqda.
Sizningcha, Yevropa yetakchilarining AQSH va Rossiya o‘rtasidagi muzokaralardan chetda qolayotgani kelajakda mintaqaviy xavfsizlikka qanday ta’sir ko‘rsatadi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…