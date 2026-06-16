400 ming yillik topilma inson tarixi haqidagi sirni oshkor qildi

·0·Dunyo
400 ming yillik topilma inson tarixi haqidagi sirni oshkor qildi

Olimlar qadimgi inson ajdodi hisoblangan Homo erectus tishlarini o‘rganib, ular boshqa qadimgi inson turlari bilan aralashgan bo‘lishi mumkinligini aniqladi. Bu haqdagi tadqiqot natijalari Associated Press tomonidan e’lon qilindi.

Ma’lumotlarga ko‘ra, Xitoydan topilgan va taxminan 400 ming yil avval yashagan Homo erectus'ga tegishli besh erkak va bir ayolning tishlarida genetik izlar aniqlangan.

Olimlar ilgari uchramagan genetik mutatsiyani ham topgan. Tadqiqotchilarning fikricha, bu Sharqiy Osiyoda yashagan Homo erectus guruhiga xos noyob belgi bo‘lishi mumkin.

Yana bir mutatsiya esa yo‘qolib ketgan Denisova insonlari hamda zamonaviy insonlarning juda kichik qismida aniqlangan. Bu esa qadimgi inson turlari o‘zaro gen almashgan bo‘lishi mumkinligini ko‘rsatadi.

Tadqiqotchilarning ta’kidlashicha, Homo erectus ayrim genlarni Denisovalarga o‘tkazgan bo‘lishi mumkin. Keyinchalik ushbu genlar zamonaviy inson ajdodlariga ham o‘tib, bugungi kungacha saqlanib qolgan bo‘lishi ehtimoldan xoli emas.

Mutaxassislar inson evolyutsiyasi tarixini to‘liq anglash uchun yana ko‘proq DNK namunalari va suyak qoldiqlarini topish zarurligini ta’kidlamoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

JCH-2026 dagi ilk sensatsiya: Ispaniya Kabo-Verdeni mag‘lub eta olmadiJCH-2026 dagi ilk sensatsiya: Ispaniya Kabo-Verdeni mag‘lub eta olmadiKecha, 18:35Itamar Ben-Gvir AQSH va Eron o‘rtasidagi kelishuvga keskin e’tiroz bildirdiItamar Ben-Gvir AQSH va Eron o‘rtasidagi kelishuvga keskin e’tiroz bildirdiKecha, 16:58“Tolibon” yangi qoida: telefon ishlatganlar ishdan haydaladi“Tolibon” yangi qoida: telefon ishlatganlar ishdan haydaladiKecha, 16:45Starmer 16 yoshgacha bo‘lgan bolalar uchun ijtimoiy tarmoqlarni taqiqlashini e’lon qildiStarmer 16 yoshgacha bo‘lgan bolalar uchun ijtimoiy tarmoqlarni taqiqlashini e’lon qildiKecha, 16:15Xitoy maktabida dahshatli fojia oldi olindiXitoy maktabida dahshatli fojia oldi olindiKecha, 16:015 oy davomida yuvilmagan shim: tajriba kutilmagan natija berdi5 oy davomida yuvilmagan shim: tajriba kutilmagan natija berdiKecha, 15:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi