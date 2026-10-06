Kaliforniyada Ramazon va Qurbon hayitlari rasmiy dam olish kunlari deb e’lon qilindi

·40·Dunyo
Kaliforniyada Ramazon va Qurbon hayitlari rasmiy dam olish kunlari deb e’lon qilindi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Kaliforniyada Iyd al-Fitr va Iyd al-Adha bayramlari rasmiy dam olish kunlari deb e’lon qilindi, bu esa musulmonlarga ushbu kunlarda mehnat ta’tili olish va ta’lim muassasalarida darslarni qoldirish huquqini beradi.
  • Ushbu qaror 2024-yilgi saylovlar oldidan musulmon diasporasining qo‘llab-quvvatlovini qozonishga qaratilgan siyosiy harakat sifatida baholanmoqda.

AQSHning aholi soni va iqtisodiy qudrati bo‘yicha eng yirik hududi sanalmish Kaliforniya shtatida tarixiy voqea yuz berdi. Shtat gubernatori, Demokratik partiya vakili Gevin Nyusom Iyd al-Fitr (Ramazon hayiti) va Iyd al-Adha (Qurbon hayiti) bayramlarini shtat miqyosida rasmiy bayramlar qatoriga kiritish to‘g‘risidagi qonunni imzoladi.

The New York Post nashri bergan ma’lumotlarga ko‘ra, ushbu qaror kuchga kirishi bilan musulmonlar muqaddas hayit kunlarida rasman mehnat ta’tili olish hamda maktab va oliygohlarda darslarni qoldirish huquqiga ega bo‘ldi.

Tarixiy qaror ortidagi katta siyosat: Saylovchilar ovozi uchun kurash

Xalqaro siyosatshunoslar, xususan, amerikashunos tahlilchi Malek Dudakovning qayd etishicha, ushbu qadam tasodifan qabul qilinmagan bo‘lib, u yaqinlashib kelayotgan muhim saylovlar oldidan musulmon diasporasi xayrixohligini qozonishga qaratilgan jiddiy siyosiy manyovrdir:

  • 2024 yilgi saboqlar: O‘sha saylovlarda Demokratik partiya musulmon davlatlardan kelgan muhojirlarning salmoqli qismini qo‘ldan chiqargan edi. O‘shanda saylovchilarning qariyb 40 foizi Yaqin Sharqda tezkorlik bilan tinchlik o‘rnatishga va’da bergan Donald Trampni qo‘llab-ovoz bergandi;

  • Umidsizlik va kayfiyat o‘zgarishi: Ammo G‘azo va mintaqadagi vaziyat yumshash o‘rniga yanada keskinlashib ketgani sababli, hozirda amerikalik musulmonlarning taxminan 90 foizi Tramp siyosatidan norozi ekani kuzatilmoqda;

  • Hal qiluvchi shtatlar: Butun mamlakat miqyosida musulmonlar ulushi Yevropa davlatlaridagi kabi yuqori bo‘lmasa-da, Michigan kabi ikkilanuvchi (swing states) shtatlarda ularning ovozi prezidentlik yoki Kongress saylovlari natijasini tubdan o‘zgartirib yuborishi mumkin. (Misol uchun, Michigandagi Dirborn shahri AQSHda musulmonlar ko‘pchilikni tashkil qiluvchi ilk yirik aholi punktiga aylangan).

Respublikachilar g‘azabi va madaniy qarama-qarshilik

Nyusomning ushbu tashabbusi siyosiy raqiblar — Respublikachilar partiyasi tomonidan keskin norozilik bilan kutib olindi:

  • «Islomlashtirish» ayblovi: Konservativ siyosatchilar demokratlarni siyosiy dividend olish ilinjida Amerikani sun’iy ravishda «islomlashtirish»ga urinishda ochiq ayblamoqda;

  • Koalitsiyaning parchalanishi: Mutaxassislarning fikricha, Tramp atrofida birlashgan turli millat va din vakillaridan iborat koalitsiya amalda parchalanib ketdi. Ayni paytda AQSHdagi yahudiy aholisining uchdan ikki qismi ham Eron bilan to‘g‘ridan to‘g‘ri harbiy nizoga qarshi chiqmoqda.

Madaniy kurashlardan diniy ixtiloflargacha

Demokratlar ayni damda o‘zlarini keskinlikni pasaytira oladigan yagona kuch sifatida ko‘rsatishga intilib, hatto Isroilga qurol yetkazib berishni cheklash va sanksiyalar qo‘llash kabi bayonotlar bilan auditoriyani jalb qilmoqda.

Biroq ekspertlar ushbu siyosiy o‘yinlar natijasida Qo‘shma Shtatlar ichki siyosati nafaqat mafkuraviy-madaniy bahslar, balki tobora chuqurlashib borayotgan murakkab diniy munozaralar va yangi ixtiloflar girdobiga totilayotganini ta’kidlamoqda. Shunga qaramay, Kaliforniyadagi qaror AQSHda istiqomat qiluvchi millionlab musulmonlar uchun o‘z huquqlarini davlat miqyosida himoya qilishda tarixiy pretsedent bo‘lib qoladi.

Gevin NyusomKaliforniyaIyd al-FitrIyd al-Adha
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

G‘azoda dahshat: Isroil “xavfsiz hudud”dagi chodirlar va bozorni bombardimon qildi!G‘azoda dahshat: Isroil “xavfsiz hudud”dagi chodirlar va bozorni bombardimon qildi!28 sentabr 20:00Eron prezidenti Mas’ud Pezeshkiyondan xalqaro ikkiyuzlamachilikka keskin zarba (video)Eron prezidenti Mas’ud Pezeshkiyondan xalqaro ikkiyuzlamachilikka keskin zarba (video)24 sentabr 17:4825 sentyabr — Qozog‘istonda milliy motam kuni: Mang‘istovdagi fojia tafsilotlari25 sentyabr — Qozog‘istonda milliy motam kuni: Mang‘istovdagi fojia tafsilotlari25 sentabr 08:34Prezidentlar Issiqko‘lda besh yulduzli “Boku” mehmonxonasini ochishdi (foto)Prezidentlar Issiqko‘lda besh yulduzli “Boku” mehmonxonasini ochishdi (foto)31 iyul 21:57Qirg‘izistonda 2026 yil Qurbon hayiti sanasi e’lon qilindi!Qirg‘izistonda 2026 yil Qurbon hayiti sanasi e’lon qilindi!28 aprel 17:08Saudiya Arabistonida Qurbon Hayiti sanasi ma’lum qilindiSaudiya Arabistonida Qurbon Hayiti sanasi ma’lum qilindi18 may 12:00
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota