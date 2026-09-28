G‘azoda dahshat: Isroil “xavfsiz hudud”dagi chodirlar va bozorni bombardimon qildi!

·6·Dunyo
G‘azoda dahshat: Isroil “xavfsiz hudud”dagi chodirlar va bozorni bombardimon qildi!

Isroil harbiy aviatsiyasi va dronlari G‘azo sektorining aholi zich joylashgan hududlari bo‘ylab navbatdagi qaqshatqich aviazarbalar seriyasini amalga oshirdi. «Al-Jazira» telekanalining xabar berishicha, hujumlar oqibatida Al-Shati qochqinlar lageridagi bozor hamda Al-Mavasi hududida joylashgan qochqinlar chodirlari nishonga olingan.

Xususan, Isroilning jangovar droni G‘azo shahri g‘arbidagi Al-Shati lagerida, Oq masjid yaqinida to‘plangan tinch aholi vakillariga zarba bergan — natijada ikki nafar falastinlik og‘ir yaralanib, ulardan biri o‘ta og‘ir ahvolda qolmoqda. Shuningdek, Shayx-Radvan mavzesidagi bozor yaqiniga tashlangan zarba chodirlarda jon saqlayotgan yana besh nafar insonni jarohatladi, Xon Yunis g‘arbidagi Al-Mavasida esa dron hujumi oqibatida 28 yoshli yigit halok bo‘ldi.

Eng achinarlisi, Al-Mavasi avvalroq o‘t ochishni to‘xtatish xaritasiga muvofiq rasman «xavfsiz hudud» deb e’lon qilingan edi. G‘azo Sog‘liqni saqlash vazirligining ma’lum qilishicha, 2025 yil 10 oktyabrda kuchga kirgan o‘t ochishni to‘xtatish bitimidan buyon davom etayotgan har kunlik buzilishlar oqibatida 1400 dan ortiq falastinlik halok bo‘ldi.

«Oq masjid oldidagi zarba, “xavfsiz zona”dagi qurbon va 1400 o‘lim»: Hujumning 5 ta asosiy nuqtasi

G‘azo sektoridagi so‘nggi aviazarbalar va gumanitar inqiroz bo‘yicha eng muhim rasmiy dalillar:

  • Oq masjid yonidagi fuqarolarga zarba: Al-Shati lagerida dron tinch aholiga hujum qildi, 2 kishi og‘ir yaralandi (biri komada);

  • «Xavfsiz zona»da 28 yoshli yigit o‘ldirildi: Xon Yunis g‘arbidagi rasman xavfsiz deb kafolatlangan Al-Mavasi chodirlar lagerida navbatdagi qurbon qayd etildi;

  • Shayx-Radvan bozori atrofi bombardimon qilindi: Bozor yaqinidagi chodirlarga tushgan zarbalar oqibatida yana 5 nafar ko‘chirilgan shaxs yaralandi;

  • «Sukut rejimi» paytida 1400 dan ortiq qurbon: 2025 yil 10 oktyabrdagi kelishuvga qaramay, bitim davrida halok bo‘lgan falastinliklar soni 1400 dan oshdi;

  • Noma’lum «zarg‘aldoq chiziq» tuzog‘i: Isroil armiyasi joylarda aniq belgilanmagan va o‘zgarib turuvchi chegaralarni joriy qilib, qochqinlar uchun halokatli xavfsizlik tuzog‘ini yaratmoqda.

G‘azo sektoridagi so‘nggi zarbalar ko‘lami va talofatlar ko‘rsatkichi

«Al-Jazira» va mahalliy sog‘liqni saqlash organlari tomonidan qayd etilgan holatlar tasnifi:

Zarba berilgan manzil va nishon

Hujum turi / Qurol

Hududning rasmiy maqomi

Tinch aholi ko‘rgan talofatlar

Al-Shati qochqinlar lageri (Oq masjid yoni)

Jangovar dron zarbasi

Qochqinlar lageri

2 nafar og‘ir yarador (1 nafari o‘ta og‘ir ahvolda)

Shayx-Radvan mavzesi (bozor yaqini)

Chodirlar bo‘ylab havo hujumi

Gavjum savdo va chodirlar zonasi

5 nafar tinch aholi vakili jarohatlandi

Al-Mavasi tumani (Xon Yunis g‘arbi)

Dronning aniq nishonli zarbasi

Rasman kafolatlangan «xavfsiz hudud»

28 yoshli fuqaro halok bo‘ldi

Bitimdan keyingi umumiy ko‘rsatkich

Kundalik reyd va bombardimonlar

2025 yil 10 oktyabr kelishuvi buzilishi

1 400 dan ortiq qurbonlar qayd etildi

«Zarg‘aldoq chiziq» rejimi

Muvofiqlashtirilmagan hududlar

Harbiylar tomonidan yashirin belgilangan

Gumanitar tashkilotlar va qochqinlar uchun doimiy xavf

Harbiy va gumanitar ekspertiza: Nega «xavfsiz zonalar» o‘lim tuzog‘iga aylanmoqda?

Xalqaro huquq himoyachilari, harbiy tahlilchilar va sharqshunoslarning xulosalari:

  • «Al-Mavasidagi illyuziya va qochqinlar qopqoni»: Isroil qo‘mondonligi tomonidan tinch aholiga «xavfsiz» deya ko‘rsatilgan Al-Mavasi sohilbo‘yi hududiga yuz minglab odamlar chodir qurib joylashgan; biroq bu yerga dronlar va aviatsiyaning muntazam zarba berishi rasmiy xavfsizlik kafolatlari amalda ishlamayotganini va chodirlar hech qanday himoyaga ega emasligini ko‘rsatmoqda;

  • «Zarg‘aldoq chiziq» — noaniqlik quroli: Isroil armiyasi tomonidan kiritilgan ushbu tushuncha yerda hech qanday belgi yoki chegara ustunlariga ega emas; qochqinlar va xalqaro insonparvarlik tashkilotlari o‘zlari bilmagan holda «taqiqlangan zona»ga kirib qolishi va ogohlantirishsiz o‘qqa tutilishi xavfi keskin oshmoqda;

  • Kelishuvlarning barbod bo‘lishi: 2025 yil kuzida qabul qilingan sulh bitimidan so‘ng 1400 dan ortiq odamning qurbon bo‘lishi diplomatik vositachilar mexanizmi falajlanganini bildiradi; bu esa mintaqada tinchlikka erishish o‘rniga urushning yanada dahshatliroq bosqichga o‘tib ketishi xavfini tug‘dirmoqda.

Sizningcha, xalqaro tashkilotlar va dunyo hamjamiyati «xavfsiz hudud» deb e’lon qilingan chodirlar lagerlari va bozorlarning bombardimon qilinishiga nega chek qo‘ya olmayapti? Noaniq «zarg‘aldoq chiziqlar» orqali tinch aholi huquqlarini toptashning oldini olish uchun qanday mexanizmlar kerak? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va G‘azodagi insoniy fojia tahliliga bag‘ishlangan ushbu muhim maqolani barcha bilan baham ko‘ring!

Isroil armiyasiG‘azo sektoriAl-Shati lageriAl-Mavasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ahmad ash-Sharaa maxfiy kelishuvlar va xorijiy bazalarni tozalash tafsilotlarini fosh qildiAhmad ash-Sharaa maxfiy kelishuvlar va xorijiy bazalarni tozalash tafsilotlarini fosh qildi23 sentabr 13:05Eron prezidenti Mas’ud Pezeshkiyondan xalqaro ikkiyuzlamachilikka keskin zarba (video)Eron prezidenti Mas’ud Pezeshkiyondan xalqaro ikkiyuzlamachilikka keskin zarba (video)24 sentabr 17:48Isroil–Turkiya tarangligi: Suriyada yangi xavfli ssenariy paydo bo‘ldi...Isroil–Turkiya tarangligi: Suriyada yangi xavfli ssenariy paydo bo‘ldi...22 avgust 17:55Everest ham chiqindixonaga aylanmoqda: dunyoning eng baland cho‘qqisidagi ayanchli manzaraEverest ham chiqindixonaga aylanmoqda: dunyoning eng baland cho‘qqisidagi ayanchli manzara13 sentabr 23:32Netanyahu G‘azo hududini bosib olishni kengaytirishga ko‘rsatma berdiNetanyahu G‘azo hududini bosib olishni kengaytirishga ko‘rsatma berdi29 may 14:44Chodirdagi hayot, onlayn imtihon: G‘azolik qiz orzusidan voz kechmadiChodirdagi hayot, onlayn imtihon: G‘azolik qiz orzusidan voz kechmadi29 iyun 02:09
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota