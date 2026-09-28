G‘azoda dahshat: Isroil “xavfsiz hudud”dagi chodirlar va bozorni bombardimon qildi!
Isroil harbiy aviatsiyasi va dronlari G‘azo sektorining aholi zich joylashgan hududlari bo‘ylab navbatdagi qaqshatqich aviazarbalar seriyasini amalga oshirdi. «Al-Jazira» telekanalining xabar berishicha, hujumlar oqibatida Al-Shati qochqinlar lageridagi bozor hamda Al-Mavasi hududida joylashgan qochqinlar chodirlari nishonga olingan.
Xususan, Isroilning jangovar droni G‘azo shahri g‘arbidagi Al-Shati lagerida, Oq masjid yaqinida to‘plangan tinch aholi vakillariga zarba bergan — natijada ikki nafar falastinlik og‘ir yaralanib, ulardan biri o‘ta og‘ir ahvolda qolmoqda. Shuningdek, Shayx-Radvan mavzesidagi bozor yaqiniga tashlangan zarba chodirlarda jon saqlayotgan yana besh nafar insonni jarohatladi, Xon Yunis g‘arbidagi Al-Mavasida esa dron hujumi oqibatida 28 yoshli yigit halok bo‘ldi.
Eng achinarlisi, Al-Mavasi avvalroq o‘t ochishni to‘xtatish xaritasiga muvofiq rasman «xavfsiz hudud» deb e’lon qilingan edi. G‘azo Sog‘liqni saqlash vazirligining ma’lum qilishicha, 2025 yil 10 oktyabrda kuchga kirgan o‘t ochishni to‘xtatish bitimidan buyon davom etayotgan har kunlik buzilishlar oqibatida 1400 dan ortiq falastinlik halok bo‘ldi.
«Oq masjid oldidagi zarba, “xavfsiz zona”dagi qurbon va 1400 o‘lim»: Hujumning 5 ta asosiy nuqtasi
G‘azo sektoridagi so‘nggi aviazarbalar va gumanitar inqiroz bo‘yicha eng muhim rasmiy dalillar:
Oq masjid yonidagi fuqarolarga zarba: Al-Shati lagerida dron tinch aholiga hujum qildi, 2 kishi og‘ir yaralandi (biri komada);
«Xavfsiz zona»da 28 yoshli yigit o‘ldirildi: Xon Yunis g‘arbidagi rasman xavfsiz deb kafolatlangan Al-Mavasi chodirlar lagerida navbatdagi qurbon qayd etildi;
Shayx-Radvan bozori atrofi bombardimon qilindi: Bozor yaqinidagi chodirlarga tushgan zarbalar oqibatida yana 5 nafar ko‘chirilgan shaxs yaralandi;
«Sukut rejimi» paytida 1400 dan ortiq qurbon: 2025 yil 10 oktyabrdagi kelishuvga qaramay, bitim davrida halok bo‘lgan falastinliklar soni 1400 dan oshdi;
Noma’lum «zarg‘aldoq chiziq» tuzog‘i: Isroil armiyasi joylarda aniq belgilanmagan va o‘zgarib turuvchi chegaralarni joriy qilib, qochqinlar uchun halokatli xavfsizlik tuzog‘ini yaratmoqda.
G‘azo sektoridagi so‘nggi zarbalar ko‘lami va talofatlar ko‘rsatkichi
«Al-Jazira» va mahalliy sog‘liqni saqlash organlari tomonidan qayd etilgan holatlar tasnifi:
Zarba berilgan manzil va nishon
Hujum turi / Qurol
Hududning rasmiy maqomi
Tinch aholi ko‘rgan talofatlar
Al-Shati qochqinlar lageri (Oq masjid yoni)
Jangovar dron zarbasi
Qochqinlar lageri
2 nafar og‘ir yarador (1 nafari o‘ta og‘ir ahvolda)
Shayx-Radvan mavzesi (bozor yaqini)
Chodirlar bo‘ylab havo hujumi
Gavjum savdo va chodirlar zonasi
5 nafar tinch aholi vakili jarohatlandi
Al-Mavasi tumani (Xon Yunis g‘arbi)
Dronning aniq nishonli zarbasi
Rasman kafolatlangan «xavfsiz hudud»
28 yoshli fuqaro halok bo‘ldi
Bitimdan keyingi umumiy ko‘rsatkich
Kundalik reyd va bombardimonlar
2025 yil 10 oktyabr kelishuvi buzilishi
1 400 dan ortiq qurbonlar qayd etildi
«Zarg‘aldoq chiziq» rejimi
Muvofiqlashtirilmagan hududlar
Harbiylar tomonidan yashirin belgilangan
Gumanitar tashkilotlar va qochqinlar uchun doimiy xavf
Harbiy va gumanitar ekspertiza: Nega «xavfsiz zonalar» o‘lim tuzog‘iga aylanmoqda?
Xalqaro huquq himoyachilari, harbiy tahlilchilar va sharqshunoslarning xulosalari:
«Al-Mavasidagi illyuziya va qochqinlar qopqoni»: Isroil qo‘mondonligi tomonidan tinch aholiga «xavfsiz» deya ko‘rsatilgan Al-Mavasi sohilbo‘yi hududiga yuz minglab odamlar chodir qurib joylashgan; biroq bu yerga dronlar va aviatsiyaning muntazam zarba berishi rasmiy xavfsizlik kafolatlari amalda ishlamayotganini va chodirlar hech qanday himoyaga ega emasligini ko‘rsatmoqda;
«Zarg‘aldoq chiziq» — noaniqlik quroli: Isroil armiyasi tomonidan kiritilgan ushbu tushuncha yerda hech qanday belgi yoki chegara ustunlariga ega emas; qochqinlar va xalqaro insonparvarlik tashkilotlari o‘zlari bilmagan holda «taqiqlangan zona»ga kirib qolishi va ogohlantirishsiz o‘qqa tutilishi xavfi keskin oshmoqda;
Kelishuvlarning barbod bo‘lishi: 2025 yil kuzida qabul qilingan sulh bitimidan so‘ng 1400 dan ortiq odamning qurbon bo‘lishi diplomatik vositachilar mexanizmi falajlanganini bildiradi; bu esa mintaqada tinchlikka erishish o‘rniga urushning yanada dahshatliroq bosqichga o‘tib ketishi xavfini tug‘dirmoqda.
Sizningcha, xalqaro tashkilotlar va dunyo hamjamiyati «xavfsiz hudud» deb e’lon qilingan chodirlar lagerlari va bozorlarning bombardimon qilinishiga nega chek qo‘ya olmayapti? Noaniq «zarg‘aldoq chiziqlar» orqali tinch aholi huquqlarini toptashning oldini olish uchun qanday mexanizmlar kerak? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va G‘azodagi insoniy fojia tahliliga bag‘ishlangan ushbu muhim maqolani barcha bilan baham ko‘ring!
Izohlar 0
…