Quyoshda kuchli portlash yuz berdi: Quyosh sirtidagi kuchli chaqnash Yerga qanday ta’sir qiladi?

·2·Dunyo
Quyoshda kuchli portlash yuz berdi: Quyosh sirtidagi kuchli chaqnash Yerga qanday ta’sir qiladi?

Quyosh sirtida navbatdagi kuchli dinamik faollik kuzatildi. Kosmik tadqiqotlar instituti (IKI) va Quyosh astronomiyasi laboratoriyasi mutaxassislari yulduzimizda kuchli chaqnash (portlash) sodir bo‘lganini rasman qayd etdi.

Astronomik kuzatuvlarga ko‘ra, chaqnash 5 oktyabr oqshomida, Toshkent vaqti bilan tungi soatlarda ro‘y bergan bo‘lib, unga kuchli faollik hisoblangan M1.0 darajasi berildi. Mazkur ko‘rsatkich so‘nggi bir oy davomidagi eng sezilarli quyosh hodisalaridan biriga aylandi.

M1.0 toifasi nimani anglatadi?

Quyosh chaqnashlari ajralib chiqadigan rentgen nurlanishi quvvatiga qarab A, B, C, M va X kabi beshta asosiy sinfga ajratiladi:

  • M sinfi ko‘lami: «M» toifasidagi portlashlar maksimal «X» sinfidan keyingi o‘rinda turuvchi qudratli hodisalar bo‘lib, ular «kuchli chaqnashlar» guruhiga kiradi;

  • Kosmik ta’sir: Bunday darajadagi chaqnashlar Yerda qisqa to‘lqinli radioaloqa tizimlarida vaqtinchalik uzilishlar keltirib chiqarishi hamda qutb hududlarida kuchsiz radiatsion bo‘ronlarni paydo qilishi mumkin;

  • Joriy vaziyat: Olimlarning ta’kidlashicha, ushbu portlashdan so‘ng Quyosh sirtidagi faollik biroz bosiq holatga qaytgan va hozircha yangi jiddiy portlashlar kuzatilmayapti.

Yerda kuchli magnit bo‘roni kutilyaptimi?

Quyoshda chaqnash yuz berganda eng asosiy xavotir — plazma bulutlarining (koronal massaning) Yer tomon harakatlanishi va geomagnit maydonni chayqatishi bilan bog‘liq bo‘ladi:

  • Olimlar xulosasi: Portlashning epitsentri va yo‘nalishi geomagnit sohaga qanchalik to‘g‘ridan to‘g‘ri ta’sir ko‘rsatishi yaqin soatlardagi radiolokatsion ma’lumotlar asosida aniqlashtiriladi;

  • Ehtimoliy ta’sirlar: Agar plazma oqimi Yerning magnit maydoniga urilsa, kuchsiz yoki o‘rtacha darajadagi magnit bo‘ronlari kuzatilishi mumkin.

Salomatlikni qanday asrash kerak? Mutaxassislar tavsiyasi

Geomagnit tebranishlar ayniqsa yurak-qon tomir kasalliklari bor, qon bosimi beqaror hamda ob-havoga sezgir (meteosezuvchan) insonlarga ta’sir ko‘rsatishi mumkin:

  • Kun tartibi: Mutaxassislar bunday kunlarda uyqu me’yoriga amal qilishni, ortiqcha asabiylashish va jismoniy zo‘riqishlardan tiyilishni maslahat beradi;

  • Suv va ovqatlanish: Kun davomida ko‘proq toza suv ichish, yog‘li, o‘tkir taomlar hamda qahva va energetik ichimliklar iste’molini cheklash tavsiya etiladi;

  • Zarur dori-darmonlar: Surunkali qon bosimi bor shaxslar shifokor belgilagan preparatlarni o‘z vaqtida qabul qilib yurishlari maqsadga muvofiqdir.

Quyosh chaqnashiMagnit bo‘roniKosmik tadqiqotlar institutiGeomagnit faollik
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Olimlar xavotirda: Quyosh istalgan daqiqada kuchli portlashi mumkinOlimlar xavotirda: Quyosh istalgan daqiqada kuchli portlashi mumkin1 iyul 10:14Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandiYerda kuchli magnit boʻroni boshlandi6 iyun 06:51Bugun Yerda kuchli magnit bo‘roni kuzatilishi mumkinBugun Yerda kuchli magnit bo‘roni kuzatilishi mumkin4 iyun 13:59Yer yuzida ikkinchi magnit bo‘roni yakunlandiYer yuzida ikkinchi magnit bo‘roni yakunlandiBugun 02:00Yer yuzida avgust oyidagi ilk kuchli magnit bo‘roni boshlandiYer yuzida avgust oyidagi ilk kuchli magnit bo‘roni boshlandi3 avgust 01:25Yer yuzida bir hafta davomida magnit boʻronlari kuzatilmaydiYer yuzida bir hafta davomida magnit boʻronlari kuzatilmaydi29 iyul 01:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota