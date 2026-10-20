Bugun O‘zbekistonda kuchli magnit bo‘roni kuzatiladi — undan himoyalanish yo‘llari

·65·Salomatlik
Bugun O‘zbekistonda kuchli magnit bo‘roni kuzatiladi — undan himoyalanish yo‘llari
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Bugun, seshanba kuni O‘zbekiston hududida 5 ballgacha ko‘tarilishi kutilayotgan kuchli geomagnit faollik kuzatiladi.
  • Ushbu tabiat hodisasi inson organizmining asab va qon-tomir tizimlariga ta’sir qilib, bosh og‘rig‘i, uyquchanlik va qon bosimi o‘zgarishlariga olib kelishi mumkin.

Bugun, seshanba kuni O‘zbekiston hududida sezilarli darajadagi geomagnit faollik kuzatilishi prognoz qilinmoqda. Mutaxassislar va sinoptiklarning ma’lumotlariga ko‘ra, yer magnitosferasidagi beqarorlik sababli faollik darajasi 5 ballgacha ko‘tariladi.

Mazkur tabiat hodisasi sutkaning ham tungi, ham kunduzgi vaqtlarida davom etishi ehtimoli mavjud bo‘lib, ayniqsa surunkali xastaligi bor hamda ob-havo o‘zgarishlariga ta’sirchan fuqarolarga noqulaylik tug‘dirishi mumkin.

Nega magnit bo‘roni vaqtida bosh og‘riydi?

Geomagnit maydondagi tebranishlar inson organizmiga, xususan, asab va qon-tomir tizimiga to‘g‘ridan to‘g‘ri ta’sir ko‘rsatishi ilmiy asoslangan:

  • Qon tomirlari reaksiyasi: Magnit bo‘roni paytida mayda qon tomirlarining torayishi yoki kengayishi natijasida qon aylanishi biroz sustlashadi va bosh miyaga kislorod yetkazib berish kamayadi;

  • Asab tizimi ta’sirchanligi: Geomagnit silsilalar vegetativ asab tizimi faoliyatiga ta’sir qilib, kuchli bosh og‘rig‘i, uyquchanlik, lohaslik va kayfiyat o‘zgarishlarini keltirib chiqarishi mumkin;

  • Qon bosimi o‘ynashi: Yurak-qon tomir xastaliklariga moyil insonlarda arterial bosimning beqarorlashuvi, yurak urishi tezlashishi holatlari kuzatiladi.

Salomatlikni asrash bo‘yicha muhim tavsiyalar

Shifokorlar kuchli 5 ballik geomagnit bo‘ron salbiy oqibatlarini yumshatish uchun quyidagi oddiy qoidalarga rioya qilishni maslahat beradi:

  • Suv balansini saqlang: Kun davomida yetarli miqdorda toza suv ichish qonning quyuqlashib ketishining oldini oladi;

  • Og‘ir ovqatlardan saqlaning: Yog‘li, sho‘r, og‘ir hazm bo‘luvchi taomlar hamda qahva, energetik va spirtli ichimliklar iste’molini cheklang;

  • Jismoniy zo‘riqishlarni kamaytiring: Kun davomida og‘ir jismoniy mehnatdan qochib, ko‘proq ochiq havoda sayr qilishga va xotirjam dam olishga vaqt ajrating;

  • Dori-darmonlarni yoningizda saqlang: Surunkali yurak va qon bosimi kasalliklariga ega bo‘lgan kishilar shifokor tavsiya etgan dori vositalarini o‘z vaqtida qabul qilishlari lozim.

geomagnit faollikO‘zbekistonsuronkali yurakqon-tomir
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Quyoshda kuchli portlash yuz berdi: Quyosh sirtidagi kuchli chaqnash Yerga qanday ta’sir qiladi?Quyoshda kuchli portlash yuz berdi: Quyosh sirtidagi kuchli chaqnash Yerga qanday ta’sir qiladi?6 oktabr 08:36O‘t qopi yaxshi ishlamasa organizmda nima bo‘ladi: belgilar va nimalarga e’tibor berish kerak?O‘t qopi yaxshi ishlamasa organizmda nima bo‘ladi: belgilar va nimalarga e’tibor berish kerak?23 sentabr 08:15Tungi qo‘ng‘iroq sizni qo‘rqitadimi yoki quvontiradimi?: Ong ostimizdagi sirli dasturlarTungi qo‘ng‘iroq sizni qo‘rqitadimi yoki quvontiradimi?: Ong ostimizdagi sirli dasturlar13 sentabr 13:52Tana bergan 7 signal: Tanangiz nimani bildirmoqchi?Tana bergan 7 signal: Tanangiz nimani bildirmoqchi?2 avgust 17:45Ming dardga davomi yoki xavfli zahar? Shamollashda isiriq tutatishning yashirin xavflari...Ming dardga davomi yoki xavfli zahar? Shamollashda isiriq tutatishning yashirin xavflari...18 oktabr 09:01Ayollarda xurrak nega kuchayadi? Ikki muhim davr ma’lum bo‘ldiAyollarda xurrak nega kuchayadi? Ikki muhim davr ma’lum bo‘ldi25 iyul 11:47
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Salomatlik yangiliklar

Rossiya odamlarni kriosaqlash bo‘yicha dunyoda ikkinchi o‘rinda turibdi
Rossiya odamlarni kriosaqlash bo‘yicha dunyoda ikkinchi o‘rinda turibdi
Olimlar va shifokorlar beshikning bola sog‘lig‘iga yashirin zararlarini ochiqladi (video)
Olimlar va shifokorlar beshikning bola sog‘lig‘iga yashirin zararlarini ochiqladi (video)
O‘t qopi yaxshi ishlamasa organizmda nima bo‘ladi: belgilar va nimalarga e’tibor berish kerak?
O‘t qopi yaxshi ishlamasa organizmda nima bo‘ladi: belgilar va nimalarga e’tibor berish kerak?
Doimiy nolish sog‘liq kushandasi: Nega noligan odamlar ko‘proq kasal bo‘lishi isbotlandi
Doimiy nolish sog‘liq kushandasi: Nega noligan odamlar ko‘proq kasal bo‘lishi isbotlandi
Taomnomadagi salomatlik uchun eng xavfli va eng foydali mahsulotlar ro‘yxati
Taomnomadagi salomatlik uchun eng xavfli va eng foydali mahsulotlar ro‘yxati
Uzoq umr ko‘rish siri: Ratsioningizdan zudlik bilan chiqarib tashlash kerak bo‘lgan 5 ta mahsulot
Uzoq umr ko‘rish siri: Ratsioningizdan zudlik bilan chiqarib tashlash kerak bo‘lgan 5 ta mahsulot
Rossiyalik akademik inson umrining maksimal chegarasi haqidagi haqiqatni ochdi
Rossiyalik akademik inson umrining maksimal chegarasi haqidagi haqiqatni ochdi
Ko‘p uxlash ham zararmi? Olimlar 10 yillik tadqiqot natijasini e’lon qildi
Ko‘p uxlash ham zararmi? Olimlar 10 yillik tadqiqot natijasini e’lon qildi