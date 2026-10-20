Bugun O‘zbekistonda kuchli magnit bo‘roni kuzatiladi — undan himoyalanish yo‘llari
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Bugun, seshanba kuni O‘zbekiston hududida 5 ballgacha ko‘tarilishi kutilayotgan kuchli geomagnit faollik kuzatiladi.
- Ushbu tabiat hodisasi inson organizmining asab va qon-tomir tizimlariga ta’sir qilib, bosh og‘rig‘i, uyquchanlik va qon bosimi o‘zgarishlariga olib kelishi mumkin.
Bugun, seshanba kuni O‘zbekiston hududida sezilarli darajadagi geomagnit faollik kuzatilishi prognoz qilinmoqda. Mutaxassislar va sinoptiklarning ma’lumotlariga ko‘ra, yer magnitosferasidagi beqarorlik sababli faollik darajasi 5 ballgacha ko‘tariladi.
Mazkur tabiat hodisasi sutkaning ham tungi, ham kunduzgi vaqtlarida davom etishi ehtimoli mavjud bo‘lib, ayniqsa surunkali xastaligi bor hamda ob-havo o‘zgarishlariga ta’sirchan fuqarolarga noqulaylik tug‘dirishi mumkin.
Nega magnit bo‘roni vaqtida bosh og‘riydi?
Geomagnit maydondagi tebranishlar inson organizmiga, xususan, asab va qon-tomir tizimiga to‘g‘ridan to‘g‘ri ta’sir ko‘rsatishi ilmiy asoslangan:
Qon tomirlari reaksiyasi: Magnit bo‘roni paytida mayda qon tomirlarining torayishi yoki kengayishi natijasida qon aylanishi biroz sustlashadi va bosh miyaga kislorod yetkazib berish kamayadi;
Asab tizimi ta’sirchanligi: Geomagnit silsilalar vegetativ asab tizimi faoliyatiga ta’sir qilib, kuchli bosh og‘rig‘i, uyquchanlik, lohaslik va kayfiyat o‘zgarishlarini keltirib chiqarishi mumkin;
Qon bosimi o‘ynashi: Yurak-qon tomir xastaliklariga moyil insonlarda arterial bosimning beqarorlashuvi, yurak urishi tezlashishi holatlari kuzatiladi.
Salomatlikni asrash bo‘yicha muhim tavsiyalar
Shifokorlar kuchli 5 ballik geomagnit bo‘ron salbiy oqibatlarini yumshatish uchun quyidagi oddiy qoidalarga rioya qilishni maslahat beradi:
Suv balansini saqlang: Kun davomida yetarli miqdorda toza suv ichish qonning quyuqlashib ketishining oldini oladi;
Og‘ir ovqatlardan saqlaning: Yog‘li, sho‘r, og‘ir hazm bo‘luvchi taomlar hamda qahva, energetik va spirtli ichimliklar iste’molini cheklang;
Jismoniy zo‘riqishlarni kamaytiring: Kun davomida og‘ir jismoniy mehnatdan qochib, ko‘proq ochiq havoda sayr qilishga va xotirjam dam olishga vaqt ajrating;
Dori-darmonlarni yoningizda saqlang: Surunkali yurak va qon bosimi kasalliklariga ega bo‘lgan kishilar shifokor tavsiya etgan dori vositalarini o‘z vaqtida qabul qilishlari lozim.
Izohlar 0
…