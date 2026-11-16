Tomas Tuxel Ispaniya ustidan qozonilgan g‘alabadan keyin nima dedi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Angliya milliy jamoasi Millatlar ligasi doirasida Ispaniyaga qarshi 3:2 g'alaba qozonib, o'ta murosasiz va shiddatli bahsda zafar qozonib keldi.
- Bosh murabbiy Tomas Tuxel jamoaning maydondagi harakatlari va raqibdan ustun kelgani uchun yuqori baho
Angliya milliy jamoasi bosh murabbiyi Tomas Tuxel Millatlar ligasi doirasida safarda Ispaniyaga qarshi kechgan o‘ta murosasiz va shiddatli bahsdan (3:2) so‘ng o‘z fikrlari bilan o‘rtoqlashdi. Angliyalik mutaxassis jamoaning ko‘rsatgan o‘yinidan mamnunligini yashirmadi.
«Boshidan oxirigacha yuqori saviyada harakat qildik»
Madriddagi uchrashuvdan keyin ITV efirida gapirgan Tuxel jamoaning maydondagi harakatlariga yuqori baho berdi. Uning so‘zlariga ko‘ra, inglizlar raqibdan har tomonlama ustun kelgan:
«Umuman olganda, ajoyib o‘yin o‘tkazdik. Raqibdan yaxshiroq o‘ynadik va boshidan oxirigacha yuqori saviyada harakat qildik. Bizga mukammal o‘yin kerakligini bilardik va bor kuchimizni berdik. To‘p bilan jasoratli, to‘psiz esa sabrli harakat qildik», — dedi bosh murabbiy.
Uchrashuv va jamoa ko‘rsatkichlari
Tafsilotlar
Musobaqa va bosqich
UYEFA Millatlar ligasi, 6-tur
Markaziy bahs
Ispaniya — Angliya (2:3)
Bosh murabbiy fikri
Raqib maydonida yuqori pressing va to‘liq haqqoniy g‘alaba
Asosiy muammo
Hakamlik qarorlari (qizil kartochka va penalti masalasi)
Hakamlik qarorlari va qiyin kechgan so‘nggi daqiqalar
Shu bilan birga, germaniyalik mutaxassis uchrashuvdagi ayrim bahsli vaziyatlarga, xususan, chiqarilgan jiddiy jazolarga ham to‘xtalib o‘tdi. U bitta epizod uchun ham penalti, ham qizil kartochka berilganini tushunib olishi kerakligini ta’kidladi:
«Qizil kartochka va penalti — jiddiy qarorlar. Nega bir vaziyat uchun ikki jazo qo‘llanganini tushunib olishim kerak. Keyingi 30 daqiqa juda uzoq tuyuldi. Lekin bunga ortiqcha to‘xtalmoqchi emasman. 60-daqiqagacha ko‘rsatgan o‘yinimizda ijobiy jihatlar ko‘p edi. G‘alabaga to‘liq loyiq edik», — deya qo‘shimcha qildi Tuxel.
Uchrashuv davomida angliyaliklar o‘z hududlarida bo‘sh zonalarni yopib, raqibni o‘z maydonida faol pressing qilgani va jamoaviy ruh eng yuqori darajada bo‘lgani muhim omil sifatida qayd etildi.
Sizningcha, Tomas Tuxel boshchiligidagi Angliya terma jamoasi Millatlar ligasida zafar qucha oladimi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…