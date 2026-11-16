Tomas Tuxel Ispaniya ustidan qozonilgan g‘alabadan keyin nima dedi?

1 daqiqa o'qish19
Tomas Tuxel Ispaniya ustidan qozonilgan g‘alabadan keyin nima dedi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Angliya milliy jamoasi Millatlar ligasi doirasida Ispaniyaga qarshi 3:2 g'alaba qozonib, o'ta murosasiz va shiddatli bahsda zafar qozonib keldi.
  • Bosh murabbiy Tomas Tuxel jamoaning maydondagi harakatlari va raqibdan ustun kelgani uchun yuqori baho

Angliya milliy jamoasi bosh murabbiyi Tomas Tuxel Millatlar ligasi doirasida safarda Ispaniyaga qarshi kechgan o‘ta murosasiz va shiddatli bahsdan (3:2) so‘ng o‘z fikrlari bilan o‘rtoqlashdi. Angliyalik mutaxassis jamoaning ko‘rsatgan o‘yinidan mamnunligini yashirmadi.

«Boshidan oxirigacha yuqori saviyada harakat qildik»

Madriddagi uchrashuvdan keyin ITV efirida gapirgan Tuxel jamoaning maydondagi harakatlariga yuqori baho berdi. Uning so‘zlariga ko‘ra, inglizlar raqibdan har tomonlama ustun kelgan:

«Umuman olganda, ajoyib o‘yin o‘tkazdik. Raqibdan yaxshiroq o‘ynadik va boshidan oxirigacha yuqori saviyada harakat qildik. Bizga mukammal o‘yin kerakligini bilardik va bor kuchimizni berdik. To‘p bilan jasoratli, to‘psiz esa sabrli harakat qildik», — dedi bosh murabbiy.

Uchrashuv va jamoa ko‘rsatkichlari

Tafsilotlar

Musobaqa va bosqich

UYEFA Millatlar ligasi, 6-tur

Markaziy bahs

Ispaniya — Angliya (2:3)

Bosh murabbiy fikri

Raqib maydonida yuqori pressing va to‘liq haqqoniy g‘alaba

Asosiy muammo

Hakamlik qarorlari (qizil kartochka va penalti masalasi)

Hakamlik qarorlari va qiyin kechgan so‘nggi daqiqalar

Shu bilan birga, germaniyalik mutaxassis uchrashuvdagi ayrim bahsli vaziyatlarga, xususan, chiqarilgan jiddiy jazolarga ham to‘xtalib o‘tdi. U bitta epizod uchun ham penalti, ham qizil kartochka berilganini tushunib olishi kerakligini ta’kidladi:

«Qizil kartochka va penalti — jiddiy qarorlar. Nega bir vaziyat uchun ikki jazo qo‘llanganini tushunib olishim kerak. Keyingi 30 daqiqa juda uzoq tuyuldi. Lekin bunga ortiqcha to‘xtalmoqchi emasman. 60-daqiqagacha ko‘rsatgan o‘yinimizda ijobiy jihatlar ko‘p edi. G‘alabaga to‘liq loyiq edik», — deya qo‘shimcha qildi Tuxel.

Uchrashuv davomida angliyaliklar o‘z hududlarida bo‘sh zonalarni yopib, raqibni o‘z maydonida faol pressing qilgani va jamoaviy ruh eng yuqori darajada bo‘lgani muhim omil sifatida qayd etildi.

Sizningcha, Tomas Tuxel boshchiligidagi Angliya terma jamoasi Millatlar ligasida zafar qucha oladimi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Sport yangiliklari