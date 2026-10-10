Bugun kech soat 20:00 dan keyin kuchli magnit bo‘roni boshlanishi kutilmoqda (video)

·56·Dunyo
Bugun kech soat 20:00 dan keyin kuchli magnit bo‘roni boshlanishi kutilmoqda (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Bugun, Toshkent vaqti bilan soat 20:00 dan keyin sayyoramiz magnitosferasida kuchli magnit bo‘roni boshlanishi kutilmoqda.
  • Bu hodisa Quyosh yuzasidagi uchta yirik plazma bulutining Yer orbitasi tomon harakatlanishi oqibatida yuzaga keladi.
  • Eng xavfli plazma oqimi 9–11 oktyabr kunlari eng yuqori cho‘qqiga chiqadi va bu aloqa, navigatsiya tizimlari hamda meteosezgir insonlar salomatligiga ta’sir qilishi mumkin.

Yer yuzi navbatdagi kuchli fazoviy sinov qarshisida turibdi. Rossiya Fanlar akademiyasining Quyosh astronomiyasi laboratoriyasi (XRAS) mutaxassislari tomonidan taqdim etilgan sinoptik modellar va so‘nggi hisob-kitoblarga ko‘ra, bugun, Toshkent vaqti bilan soat 20:00 dan keyin sayyoramiz magnitosferasida sezilarli darajadagi geomagnit beqarorlik va magnit bo‘ronlari boshlanishi prognoz qilinmoqda.

Olimlarning ma’lum qilishicha, Quyosh yuzasidagi faol chaqnashlar natijasida ajralib chiqqan uchta yirik plazma buluti to‘g‘ridan to‘g‘ri Yer orbitasi tomon katta tezlikda harakatlanmoqda.

Plazma oqimi va grafiklardagi xavf: Monitoring nimani ko‘rsatmoqda?

Quyosh shamolining tarqalish modeli (SWPC Enlil WSA) aks etgan radar tasvirlari sayyoramiz magnitosferasiga beriladigan zarba ko‘lamini yaqqol namoyon etmoqda:

  • Ketma-ket uchta to‘lqin: Quyoshdan chiqqan plazma oqimlari fazo bo‘ylab spiralsimon ko‘rinishda tarqalib, ularning eng zich qismi aynan Yerning magnit qalqoni bilan to‘qnashish arafasida turibdi;

  • Eng xavfli to‘lqin: Olimlar tahliliga ko‘ra, yaqinlashayotgan uchta bulutning kamida bittasi o‘ta yuqori zichlikka ega bo‘lib, atmosferaga yetib kelgach kuchli geomagnit tebranishlarini (bo‘ronni) qo‘zg‘atadi;

  • Faollikning cho‘qqisi: Grafiklardagi plazma zichligi ko‘rsatkichlari 9–11 oktyabr kunlari yuqori cho‘qqiga chiqib, keyingi kunlarda ham beqaror to‘lqinlanishlar saqlanib qolishini ko‘rsatmoqda.

Magnit bo‘ronining ehtimoliy ta’siri va tavsiyalar

Bu kabi fazoviy hodisalar ham texnik infratuzilmaga, ham inson organizmiga o‘z ta’sirini o‘tkazishi mumkin:

  • Aloqa va navigatsiya: Kuchli geomagnit bo‘ronlar davrida qisqa to‘lqinli radioaloqalarda uzilishlar, sun’iy yo‘ldosh tizimlari hamda GPS navigatsiya qurilmalarida xatoliklar kuzatilishi ehtimoli bor;

  • Meteosezgir insonlar salomatligi: Qon bosimi o‘zgaruvchan, yurak-qon tomir xastaliklari bor fuqarolar, keksalar hamda surunkali kasalligi mavjud bo‘lgan shaxslarda bosh og‘rig‘i, lanjlik, behollik va qon bosimining ko‘tarilishi yoki tushib ketishi kuzatilishi mumkin;

  • Mutaxassislar maslahati: Bunday kunlarda jismoniy zo‘riqishlarni kamaytirish, ko‘proq suyuqlik (toza suv) ichish, yog‘li va og‘ir taomlardan tiyilish hamda uyqu me’yoriga qat’iy amal qilish tavsiya etiladi.

Sayyoramiz yaqinidagi radiatsion muhit va geomagnit kuchlanish darajasi xalqaro observatoriyalar tomonidan uzluksiz ravishda kuzatib borilmoqda.

Quyosh astronomiyasi laboratoriyasi (XRAS)geomagnit beqarorlikMagnit bo‘roniSWPC Enlil WSA
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Quyoshda kuchli portlash yuz berdi: Quyosh sirtidagi kuchli chaqnash Yerga qanday ta’sir qiladi?Quyoshda kuchli portlash yuz berdi: Quyosh sirtidagi kuchli chaqnash Yerga qanday ta’sir qiladi?6 oktabr 08:36Yer yuzida ikkinchi magnit bo‘roni yakunlandiYer yuzida ikkinchi magnit bo‘roni yakunlandi6 oktabr 02:00Yer yuzida avgust oyidagi ilk kuchli magnit bo‘roni boshlandiYer yuzida avgust oyidagi ilk kuchli magnit bo‘roni boshlandi3 avgust 01:25Yer yuzida bir hafta davomida magnit boʻronlari kuzatilmaydiYer yuzida bir hafta davomida magnit boʻronlari kuzatilmaydi29 iyul 01:23Yer yuzida soʻnggi oylardagi eng kuchli geomagnit boʻroni kutilmoqdaYer yuzida soʻnggi oylardagi eng kuchli geomagnit boʻroni kutilmoqda1 iyul 12:53Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandiGeomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi29 iyun 03:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi