Bugun kech soat 20:00 dan keyin kuchli magnit bo‘roni boshlanishi kutilmoqda (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Bugun, Toshkent vaqti bilan soat 20:00 dan keyin sayyoramiz magnitosferasida kuchli magnit bo‘roni boshlanishi kutilmoqda.
- Bu hodisa Quyosh yuzasidagi uchta yirik plazma bulutining Yer orbitasi tomon harakatlanishi oqibatida yuzaga keladi.
- Eng xavfli plazma oqimi 9–11 oktyabr kunlari eng yuqori cho‘qqiga chiqadi va bu aloqa, navigatsiya tizimlari hamda meteosezgir insonlar salomatligiga ta’sir qilishi mumkin.
Yer yuzi navbatdagi kuchli fazoviy sinov qarshisida turibdi. Rossiya Fanlar akademiyasining Quyosh astronomiyasi laboratoriyasi (XRAS) mutaxassislari tomonidan taqdim etilgan sinoptik modellar va so‘nggi hisob-kitoblarga ko‘ra, bugun, Toshkent vaqti bilan soat 20:00 dan keyin sayyoramiz magnitosferasida sezilarli darajadagi geomagnit beqarorlik va magnit bo‘ronlari boshlanishi prognoz qilinmoqda.
Olimlarning ma’lum qilishicha, Quyosh yuzasidagi faol chaqnashlar natijasida ajralib chiqqan uchta yirik plazma buluti to‘g‘ridan to‘g‘ri Yer orbitasi tomon katta tezlikda harakatlanmoqda.
Plazma oqimi va grafiklardagi xavf: Monitoring nimani ko‘rsatmoqda?
Quyosh shamolining tarqalish modeli (SWPC Enlil WSA) aks etgan radar tasvirlari sayyoramiz magnitosferasiga beriladigan zarba ko‘lamini yaqqol namoyon etmoqda:
Ketma-ket uchta to‘lqin: Quyoshdan chiqqan plazma oqimlari fazo bo‘ylab spiralsimon ko‘rinishda tarqalib, ularning eng zich qismi aynan Yerning magnit qalqoni bilan to‘qnashish arafasida turibdi;
Eng xavfli to‘lqin: Olimlar tahliliga ko‘ra, yaqinlashayotgan uchta bulutning kamida bittasi o‘ta yuqori zichlikka ega bo‘lib, atmosferaga yetib kelgach kuchli geomagnit tebranishlarini (bo‘ronni) qo‘zg‘atadi;
Faollikning cho‘qqisi: Grafiklardagi plazma zichligi ko‘rsatkichlari 9–11 oktyabr kunlari yuqori cho‘qqiga chiqib, keyingi kunlarda ham beqaror to‘lqinlanishlar saqlanib qolishini ko‘rsatmoqda.
Magnit bo‘ronining ehtimoliy ta’siri va tavsiyalar
Bu kabi fazoviy hodisalar ham texnik infratuzilmaga, ham inson organizmiga o‘z ta’sirini o‘tkazishi mumkin:
Aloqa va navigatsiya: Kuchli geomagnit bo‘ronlar davrida qisqa to‘lqinli radioaloqalarda uzilishlar, sun’iy yo‘ldosh tizimlari hamda GPS navigatsiya qurilmalarida xatoliklar kuzatilishi ehtimoli bor;
Meteosezgir insonlar salomatligi: Qon bosimi o‘zgaruvchan, yurak-qon tomir xastaliklari bor fuqarolar, keksalar hamda surunkali kasalligi mavjud bo‘lgan shaxslarda bosh og‘rig‘i, lanjlik, behollik va qon bosimining ko‘tarilishi yoki tushib ketishi kuzatilishi mumkin;
Mutaxassislar maslahati: Bunday kunlarda jismoniy zo‘riqishlarni kamaytirish, ko‘proq suyuqlik (toza suv) ichish, yog‘li va og‘ir taomlardan tiyilish hamda uyqu me’yoriga qat’iy amal qilish tavsiya etiladi.
Sayyoramiz yaqinidagi radiatsion muhit va geomagnit kuchlanish darajasi xalqaro observatoriyalar tomonidan uzluksiz ravishda kuzatib borilmoqda.
Izohlar 0
…