16 yoshli o‘smir besh yildan beri hovuzda yashab kelmoqda

·0·Dunyo
16 yoshli o‘smir besh yildan beri hovuzda yashab kelmoqda

Hindistonning G‘arbiy Bengal shtatida yashovchi 16 yoshli Iqbol Shayx so‘nggi besh yil davomida vaqtini asosan suvda o‘tkazayotganini aytdi. O‘smirning ta’kidlashicha, bu holatga sabab uni bezovta qilayotgan noma’lum teri kasalligi bo‘lib, suv undagi og‘riq va achishishni biroz yengillashtiradi.

G‘arbiy Bengalning Murshidabod hududidan bo‘lgan Iqbol Shayx xabarlarga ko‘ra, umrining so‘nggi yarim o‘n yilligining katta qismini kichik hovuzda o‘tkazgan. Uning so‘zlariga ko‘ra, suv uning “kuyib yonayotgan terisi”ni sovitishga va og‘riqni bosishga yordam beradi.

O‘smir va uning oilasi turli shifoxonalarga bir necha bor murojaat qilgan. Shuningdek, ular o‘zini davolovchi deb tanishtirgan tabiblarga ham borishgan. Biroq hozirga qadar mutaxassislar Iqbolning holatiga aniq tashxis qo‘ya olmagan va uning dardiga samarali davo topilmagan.

Besh yil davomida kechayu kunduz hovuzda qolish oddiy inson uchun tasavvur qilish qiyin bo‘lgan holat. Ammo Iqbol va uning yaqinlari ta’kidlashicha, o‘smir suvdan uzoq vaqtga chiqib ketsa, kuchli va toqat qilib bo‘lmas og‘riqni his qiladi. Shu sababli u ko‘p vaqtini suv ichida o‘tkazishga majbur bo‘layotganini aytmoqda.

Iqbol o‘z boshiga tushgan bu noxush holatning sababini g‘ayritabiiy kuchlar bilan ham bog‘laydi. Uning ishonishicha, bu “jin, parilar yoki boshqa g‘ayritabiiy mavjudot”ning ta’siri bo‘lishi mumkin.

Yaqinda 16 yoshli o‘smirning bo‘ynigacha suvga botgan holda turgan aks etgan videolari internetda keng tarqaldi. Kadrlar ijtimoiy tarmoqlarda qizg‘in muhokamaga sabab bo‘lib, foydalanuvchilar Iqbolning holati haqida turli fikrlarni bildirishdi.

Jumladan, Reddit platformasidagi bir qator foydalanuvchilar o‘smirdagi alomatlar kam uchraydigan eritromelalgiya deb ataluvchi kasallikka o‘xshashini taxmin qildi.

Eritromelalgiya asosan oyoqlarga ta’sir qiladi, ammo tananing boshqa qismlarida ham kuzatilishi mumkin. Ushbu holatning eng keng tarqalgan belgilari orasida terida kuchli kuyish yoki yonish hissi hamda qizarish bor.

Ayni paytda eritromelalgiyaning aniq sababi to‘liq ma’lum emas. Ayrim mutaxassislar esa uning kelib chiqishi genetik omillar bilan bog‘liq bo‘lishi mumkin, deb hisoblaydi. Biroq Iqbolga aynan shu kasallik tashxisi qo‘yilgani hozircha tasdiqlanmagan.

O‘smirning g‘ayrioddiy taqdiri Hindistondagi yirik Ambani biznes imperiyasi vorisi Anant Ambanining ham e’tiborini tortgani xabar qilinmoqda.

Ma’lumotlarga ko‘ra, Anant Ambani 16 yoshli Iqbolni davolatish va uning holatini aniqlash uchun Mumbayga olib borilishini tashkillashtirgan. O‘smir G‘arbiy Bengaldan Mumbayga 1300 mildan ortiq masofaga olib borilgan.

Endi Iqbol Mumbaydagi shifokorlar jamoasi ko‘rigidan o‘tishi kutilmoqda. Mutaxassislar uning noma’lum holatiga aniq tashxis qo‘yish va imkoni bo‘lsa, samarali davolash usulini topishga harakat qiladi.

Iqbol ShayxEritromelalgiyaAnant AmbaniG‘arbiy Bengal
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

16 yoshli yigit besh yildan beri hovuzda yashamoqda16 yoshli yigit besh yildan beri hovuzda yashamoqda24 avgust 03:4316 yashar qizni o‘ldirgan o‘smir sudda kutilmaganda oqlandi16 yashar qizni o‘ldirgan o‘smir sudda kutilmaganda oqlandi15 sentabr 13:55Dahshatli tafsilotlar: Tailandda 14 yoshli o‘smir maktabda otishma sodir etdiDahshatli tafsilotlar: Tailandda 14 yoshli o‘smir maktabda otishma sodir etdi7 avgust 19:49Batutdagi oddiy sakrash 13 yoshli bolani insultga olib keldiBatutdagi oddiy sakrash 13 yoshli bolani insultga olib keldi22 iyul 13:41Alyaskada 15 yoshli bola ag‘darilgan qayiq ustida ikki kun yashab qoldiAlyaskada 15 yoshli bola ag‘darilgan qayiq ustida ikki kun yashab qoldi15 sentabr 13:49Parijda o‘smir “bojxona posti” ochdi: odamlar 2 yevro to‘lashga majbur bo‘ldiParijda o‘smir “bojxona posti” ochdi: odamlar 2 yevro to‘lashga majbur bo‘ldi8 iyul 13:08
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota