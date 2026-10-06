Erdo‘g‘andan keskin bayonot: Koinot bir nechta qudratli davlatlar uchun harbiy maydon emas

·50·Dunyo
Erdo‘g‘andan keskin bayonot: Koinot bir nechta qudratli davlatlar uchun harbiy maydon emas
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Turkiya Prezidenti Rajab Toyyib Erdo‘g‘an koinotni harbiylashtirish va uni bir nechta qudratli davlatlar monopoliyasiga aylantirish o‘ta xavfli ekanini ta’kidladi.
  • Uning fikricha, fazoviy tadqiqotlar insoniyatning umumiy merosi bo‘lib qolishi hamda barcha davlatlar, jumladan, rivojlanayotgan mamlakatlar uchun ham kosmik resurslardan foydalanishda teng huquqlar ta’minlanishi shart.

Turkiya Prezidenti Rajab Toyyib Erdo‘g‘an koinotni harbiylashtirish, uni geosiyosiy raqobatning yangi frontiga aylantirish hamda bir nechta qudratli davlatlar monopoliyasiga topshirib qo‘yish mutlaqo noto‘g‘ri va o‘ta xavfli ekanini qat’iy ta’kidladi.

Anqarada so‘zlagan nutqida Turkiya yetakchisi global kosmik kurash bo‘yicha jahon hamjamiyatiga ochiq murojaat qilib, fazoviy tadqiqotlar insoniyatning umumiy merosi bo‘lib qolishi shartligini bildirdi.

«Koinot bir nechta davlat monopoliyasi bo‘la olmaydi»

Rajab Toyyib Erdo‘g‘an koinotga chiqish va uni o‘zlashtirish borasida yuzaga kelayotgan geosiyosiy yakkahokimlikka qarshi chiqdi:

  • Sovrin emas, umumiy boylik: «Kosmik poyga faqat bir nechta davlat o‘rtasida o‘tkaziladigan musobaqa bo‘la olmaydi. Koinot kim birinchi bo‘lib yetib borsa, o‘sha egallab oladigan sovrin emas», — deya ta’kidladi Turkiya rahbari;

  • Barcha davlatlarga teng huquq: Erdo‘g‘an kosmik dasturlar va resurslardan foydalanishda barcha davlatlar, jumladan, endi rivojlanayotgan mamlakatlar uchun ham adolatli va teng shart-sharoitlar yaratilishi zarurligini ilgari surdi.

Qurollanish maydoniga aylanish xavfi

Turkiya Prezidenti so‘nggi paytlarda dunyoning yetakchi harbiy gigantlari tomonidan sun’iy yo‘ldoshlarni yo‘q qilish texnologiyalari, orbital mudofaa lazerlari va kosmik qurollar yaratilayotgani oqibatlaridan qattiq tashvishda ekanini bildirdi:

  • Orbital tahdid: Fazoviy hududlarning harbiylashtirilishi Yerdagi geosiyosiy to‘qnashuvlarni kosmosga ko‘chiradi va butun insoniyat xavfsizligini muqarrar tahdid ostiga qo‘yadi;

  • Xalqaro huquqni mustahkamlash zarurati: Ushbu xavfning oldini olish uchun BMT va boshqa xalqaro tuzilmalar doirasida koinotga qurol joylashtirishni taqiqlovchi qat’iy va majburiy kelishuvlarni ishlab chiqish vaqti kelgani qayd etildi.

Tahlilchilarning fikricha, Turkiya rahbarining bu bayonoti Anqaraning mustaqil milliy kosmik dasturini rivojlantirish va global kosmos boshqaruvida o‘z ovoziga ega bo‘lishga qaratilgan strategik ambitsiyalarini aks ettiradi.

Rajab Toyyib Erdo‘g‘anAnkarakoinotfazoviy kurash
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Erdo‘g‘an bilan sun’iy intellekt orqali "suratga tushgan" erkak ushlandi: suratlar ortidagi haqiqat fosh bo‘ldiErdo‘g‘an bilan sun’iy intellekt orqali "suratga tushgan" erkak ushlandi: suratlar ortidagi haqiqat fosh bo‘ldi24 sentabr 14:43Anqarada kuchli yomg‘ir suv toshqinlariga sabab bo‘ldiAnqarada kuchli yomg‘ir suv toshqinlariga sabab bo‘ldi14 iyun 15:09Turkiyada ota 3 yoshli qizini derazadan tashlamoqchi bo‘ldiTurkiyada ota 3 yoshli qizini derazadan tashlamoqchi bo‘ldi8 iyun 18:21Pentagon orbital hujum tizimlariga ega ekanini tan oldi: «Oltin gumbaz» qachon ishga tushadi?Pentagon orbital hujum tizimlariga ega ekanini tan oldi: «Oltin gumbaz» qachon ishga tushadi?15 sentabr 13:23Koinot cheksiz takrorlanadimi?: Olimlar tarixning qayta boshlanishini hisoblab chiqdiKoinot cheksiz takrorlanadimi?: Olimlar tarixning qayta boshlanishini hisoblab chiqdi1 oktabr 00:10«Turkiya va Pokistonni qattiq jazolaymiz!»: Husiylardan Anqaraga keskin tahdid«Turkiya va Pokistonni qattiq jazolaymiz!»: Husiylardan Anqaraga keskin tahdid20 sentabr 12:48
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?