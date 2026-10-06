Erdo‘g‘andan keskin bayonot: Koinot bir nechta qudratli davlatlar uchun harbiy maydon emas
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Turkiya Prezidenti Rajab Toyyib Erdo‘g‘an koinotni harbiylashtirish va uni bir nechta qudratli davlatlar monopoliyasiga aylantirish o‘ta xavfli ekanini ta’kidladi.
- Uning fikricha, fazoviy tadqiqotlar insoniyatning umumiy merosi bo‘lib qolishi hamda barcha davlatlar, jumladan, rivojlanayotgan mamlakatlar uchun ham kosmik resurslardan foydalanishda teng huquqlar ta’minlanishi shart.
Turkiya Prezidenti Rajab Toyyib Erdo‘g‘an koinotni harbiylashtirish, uni geosiyosiy raqobatning yangi frontiga aylantirish hamda bir nechta qudratli davlatlar monopoliyasiga topshirib qo‘yish mutlaqo noto‘g‘ri va o‘ta xavfli ekanini qat’iy ta’kidladi.
Anqarada so‘zlagan nutqida Turkiya yetakchisi global kosmik kurash bo‘yicha jahon hamjamiyatiga ochiq murojaat qilib, fazoviy tadqiqotlar insoniyatning umumiy merosi bo‘lib qolishi shartligini bildirdi.
«Koinot bir nechta davlat monopoliyasi bo‘la olmaydi»
Rajab Toyyib Erdo‘g‘an koinotga chiqish va uni o‘zlashtirish borasida yuzaga kelayotgan geosiyosiy yakkahokimlikka qarshi chiqdi:
Sovrin emas, umumiy boylik: «Kosmik poyga faqat bir nechta davlat o‘rtasida o‘tkaziladigan musobaqa bo‘la olmaydi. Koinot kim birinchi bo‘lib yetib borsa, o‘sha egallab oladigan sovrin emas», — deya ta’kidladi Turkiya rahbari;
Barcha davlatlarga teng huquq: Erdo‘g‘an kosmik dasturlar va resurslardan foydalanishda barcha davlatlar, jumladan, endi rivojlanayotgan mamlakatlar uchun ham adolatli va teng shart-sharoitlar yaratilishi zarurligini ilgari surdi.
Qurollanish maydoniga aylanish xavfi
Turkiya Prezidenti so‘nggi paytlarda dunyoning yetakchi harbiy gigantlari tomonidan sun’iy yo‘ldoshlarni yo‘q qilish texnologiyalari, orbital mudofaa lazerlari va kosmik qurollar yaratilayotgani oqibatlaridan qattiq tashvishda ekanini bildirdi:
Orbital tahdid: Fazoviy hududlarning harbiylashtirilishi Yerdagi geosiyosiy to‘qnashuvlarni kosmosga ko‘chiradi va butun insoniyat xavfsizligini muqarrar tahdid ostiga qo‘yadi;
Xalqaro huquqni mustahkamlash zarurati: Ushbu xavfning oldini olish uchun BMT va boshqa xalqaro tuzilmalar doirasida koinotga qurol joylashtirishni taqiqlovchi qat’iy va majburiy kelishuvlarni ishlab chiqish vaqti kelgani qayd etildi.
Tahlilchilarning fikricha, Turkiya rahbarining bu bayonoti Anqaraning mustaqil milliy kosmik dasturini rivojlantirish va global kosmos boshqaruvida o‘z ovoziga ega bo‘lishga qaratilgan strategik ambitsiyalarini aks ettiradi.
Izohlar 0
…