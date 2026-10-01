Koinot cheksiz takrorlanadimi?: Olimlar tarixning qayta boshlanishini hisoblab chiqdi

·1·Dunyo
Koinot cheksiz takrorlanadimi?: Olimlar tarixning qayta boshlanishini hisoblab chiqdi

Insoniyat tarixi, biz yashayotgan Yerdagi barcha suhbatlar, qabul qilingan qarorlar va har bir lahzamiz oldin ham milliardlab marta yuz bergan va kelajakda ham xuddi shunday aniqlikda qaytariladimi? AQSHning nufuzli Jons Hopkins universiteti fizik-nazariyotchisi, kvant fizikasi va kosmologiya bo‘yicha taniqli tadqiqotchi Shon M. Kerroll (Sean M. Carroll) va uning hamkasblari Koinot tarixi qanday sharoitlarda zarracha farqsiz aynan takrorlanishi mumkinligini matematik modellar asosida hisoblab chiqdi.

Fiziklarning inqilobiy nazariyasiga ko‘ra, biz bilgan «Katta portlash» (Big Bang) ortidan qachondir barcha materiya va vaqtni boshlang‘ich nuqtasiga qaytaruvchi «Katta siqilish» (Big Crunch) sodir bo‘lishi kerak. Ushbu kvant modeli cheksiz koinot halqasini nazarda tutib, insonlarda tez-tez uchraydigan sirli «dejavyu» holati — «men bu voqeani qachondir aynan shunday yashab o‘tganman» degan hissiyot shunchaki miya o‘yini emas, balki cheksiz takrorlanayotgan kosmik sikllar aks-sadosi bo‘lishi mumkinligi haqidagi hayratlanarli savolni kun tartibiga chiqarmoqda.

«Katta siqilish, cheksiz kosmik halqa va dejavyu jumbog‘i»: 5 ta asosiy ilmiy fakt

Shon Kerroll jamoasining kvant gipotezasi bo‘yicha eng muhim tahliliy nuqtalar:

  • Matematik aniqlikdagi kosmik takrorlanish: Jons Hopkins universiteti olimlari Koinot kvant holati boshlang‘ich nuqtasiga to‘liq qaytadigan sharoitlarni hisobladi;

  • «Katta siqilish» (Big Crunch) nazariyasi: «Katta portlash»dan so‘ng fazo kengayishdan to‘xtab, qayta siqilishi va yangi siklning boshlanishiga turtki berishi mumkin;

  • Biz cheksiz sikllarning birida yashayapmiz: Tadqiqotga ko‘ra, bizning hayotimiz, qarorlarimiz va sayyoramiz tarixi allaqachon cheksiz marta sodir bo‘lgan bo‘lishi mumkin;

  • Dejavyu fenomeniga ilmiy qarash: «Bu lahzani avval ko‘rganman» degan tuyg‘u Koinotning oldingi takrorlanishlaridan qolgan ruhiy-ongli model bo‘lishi ehtimoli ilgari surilmoqda;

  • Shon M. Kerrollning fundamental tadqiqotlari: Koinot sirlari, vaqt va makon muammolari bo‘yicha jahon bestsellerlari muallifi navbatdagi bahsli kvant konsepsiyasini taqdim etdi.

Koinotning cheksiz takrorlanish gipotezasi va ilmiy shubhalar tasnifi

Shon Kerrollning nazariy modeli, reallik bilan bog‘liq cheklovlar va fizik parametrlar qiyosiy tahlili:

Tahlil mezonlari va tushunchalar

Kvant takrorlanish modeli (Gipoteza)

Ilmiy tanqid va real voqelik cheklovi

Asosiy muallif va markaz

Shon M. Kerroll (Jons Hopkins universiteti)

Kvant fizikasi va nazariy kosmologiya hamjamiyati

Koinotning yakuniy bosqichi

«Katta siqilish» (materiya kvant nuqtasiga qaytadi)

Hozirda koinot tezlanish bilan kengayishda davom etmoqda

Tarix va voqealarning taqdiri

Barcha voqealar, hayotimiz, suhbatlarimiz aynan takrorlanadi

Nazariya hozircha to‘liq isbotlanmagan spekulyativ g‘oyadir

Matematik modelning holati

Raqamlar va tenglamalarda sikllar mukammal ishlaydi

Makon, vaqt va materiyaning asl paydo bo‘lishi hali tushuntirilmagan

Inson ongiga ta’siri

Dejavyu (deja vu) tuyg‘usiga real kosmik asos beradi

Psixologiyada dejavyu xotira chalg‘ishi sifatida qaraladi

Ilmiy asarlar va mashhurlik

«Something Deeply Hidden», «The Biggest Ideas in the Universe»

Jahon miqyosida keng ilmiy bahslarga sabab bo‘lgan kitoblar

Fundamental fizika va falsafiy ekspertiza: Biz haqiqatan ham vaqt qafasida yashayapmizmi?

Astrofiziklar va kvant mexanikasi mutaxassislarining xulosalari:

  • «Matematik uyg‘unlik va real borliq farqi»: Shon Kerroll nazariyasi qog‘ozda va matematik formulalarda juda go‘zal ko‘rinsa-da, amalda butunlay tasdiqlanmagan; bugungi kunda zamonaviy astronomiya koinotning qayta siqilishi emas, balki qorong‘i energiya ta’sirida cheksiz sovib, kengayib borishini (katta sovish) asosiy ssenariy deb hisoblaydi; biroq kvant holatlarining to‘liq qayta tiklanishi ehtimoli nazariy jihatdan mutlaqo inkor etilmaydi;

  • Nitsshening «Boqiy qaytish» falsafasining fizikaviy isboti: Buyuk faylasuf Fridrix Nitsshe o‘z vaqtida «Abadiy qaytish» g‘oyasini ilgari surib, inson o‘z hayotini har bir soniyasi bilan qayta-qayta yashashga mahkumligini ta’kidlagan edi; Kerrollning modeli ushbu falsafiy qarashga kvant fizikasi tilida matematik shakl bermoqda — bu insoniyatni qabul qilayotgan har bir qaroriga ulkan mas’uliyat bilan qarashga undaydi;

  • Cheksizlik va taqdir muammosi: Agar Koinot cheksiz marta aynan bir xil holatda qaytarilsa, demak, insondagi ixtiyor erkinligi va tanlovlar ham oldindan belgilangan mutlaq algoritm bo‘lib chiqadi; ammo olimlarning o‘zlari ham tan olganidek, kvant tasodiflari va noaniqlik prinsipi har bir yangi siklda tarixning biroz boshqacharoq rivojlanishiga imkon qoldirishi mumkin.

Siz hayotingizda qattiq dejavyu holatini boshdan kechirib, «men bu yerda bo‘lganman, bu so‘zlarni aynan shunday aytganman» degan hayratlanarli hisni tuyganmisiz? Sizningcha, biz haqiqatan ham cheksiz kosmik halqa ichida aylanmoqdamizmi yoki inson umri takrorlanmas yagona mo‘jizami? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va inson ongini larzaga soluvchi ushbu sirli ilmiy kashfiyot tahlilini do‘stlaringiz bilan baham ko‘ring!

Shon M. KerrollJons Hopkins universitetiKoinotDejavyu
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Pentagon orbital hujum tizimlariga ega ekanini tan oldi: «Oltin gumbaz» qachon ishga tushadi?Pentagon orbital hujum tizimlariga ega ekanini tan oldi: «Oltin gumbaz» qachon ishga tushadi?15 sentabr 13:23Bayqo‘ng‘irdan muvaffaqiyatli parvoz: «Soyuz-2.1b» raketasi 2,4 tonnadan ziyod yuk bilan uchdiBayqo‘ng‘irdan muvaffaqiyatli parvoz: «Soyuz-2.1b» raketasi 2,4 tonnadan ziyod yuk bilan uchdi16 sentabr 22:47«Moskva Nyu-Yorkdan cheksiz darajada yaxshiroq!»: Karlson AQSHning bosh megapolisini yerga urdi«Moskva Nyu-Yorkdan cheksiz darajada yaxshiroq!»: Karlson AQSHning bosh megapolisini yerga urdi12 sentabr 17:20«Yulduzlar jangi» xavfi: Rossiya BMTni AQSHning orbital qurollariga qarshi birlashishga chaqirdi«Yulduzlar jangi» xavfi: Rossiya BMTni AQSHning orbital qurollariga qarshi birlashishga chaqirdi16 sentabr 07:03“Oy endi bizniki!”: Donald Tramp yangi hududiy da’vo bilan chiqdi“Oy endi bizniki!”: Donald Tramp yangi hududiy da’vo bilan chiqdi7 sentabr 10:20Pentagonda shoshilinch yig‘ilish: Hegset yuzlab generallarni sirli bazaga yig‘moqdaPentagonda shoshilinch yig‘ilish: Hegset yuzlab generallarni sirli bazaga yig‘moqda29 avgust 16:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota