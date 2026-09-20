«Turkiya va Pokistonni qattiq jazolaymiz!»: Husiylardan Anqaraga keskin tahdid
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- "Ansar Alloh" harakati vakili Muhammad al-Buxayti, agar Turkiya va Pokiston Saudiya Arabistoniga harbiy ko‘mak ko‘rsatsa, ularni "qattiq jazolashini" ma’lum qildi.
- Bu bayonot Turkiya tashqi ishlar vaziri Hoqon Fidanning Saudiya Arabistoniga harbiy yordam ko‘rsatishga qarshi emasligini bildirganidan so‘ng yangradi.
- Husiylar Saudiya shaharlariga yo‘llangan raketa va dron hujumlarini misol qilib, Turkiya va Pokistonga ham xuddi shunday javob qaytarilishi mumkinligini bildirdi.
Yaqin Sharq mintaqasidagi harbiy qarama-qarshilik kutilmaganda yangi geografik hududlarga yoyilish xavfini tug‘dirdi. Yamandagi «Ansar Alloh» (husiylar) harakati nafaqat Saudiya Arabistoni, balki mintaqaning eng qudratli davlatlari — Turkiya va Pokistonga qarshi ochiq harbiy tahdid bilan chiqdi. Harakat siyosiy byurosi a’zosi va rasmiy vakili Muhammad al-Buxayti bergan bayonotida, agar Anqara va Islomobod Saudiya Arabistoniga harbiy ko‘mak ko‘rsatadigan bo‘lsa, ular husiylarning to‘g‘ridan to‘g‘ri nishoniga aylanishini ma’lum qildi.
«Biz ularni qattiq jazolaymiz. Hozirda Saudiya Arabistonini qanday „tartibga solayotgan“ bo‘lsak, Turkiya va Pokistonni ham xuddi shunday „tartibga solib qo‘yamiz“», — deya keskin ogohlantirdi husiylar vakili. Ushbu radikal bayonot Turkiya tashqi ishlar vaziri Hoqon Fidanning «Turkiya Saudiya Arabistoniga harbiy yordam ko‘rsatishga qarshi emas» mazmunidagi rasmiy pozitsiyasidan so‘ng yangradi.
Xo‘sh, husiylar haqiqatan ham Turkiya va Pokistonga qarshi zarba berish imkoniyatiga egami, Anqaraning Saudiya bilan yaqinlashuvi Qizil dengizdagi muvozanatni qanday o‘zgartiradi va bu inqiroz keng ko‘lamli musulmon davlatlari o‘rtasidagi to‘qnashuvga aylanib ketmaydimi?
«Saudiyaga yordam va jazo choralari»: Yaqin Sharqdagi voqealar xronikasi
Mintaqada geosiyosiy vaziyatning keskinlashuv bosqichlari:
Hoqon Fidanning bayonoti: Turkiya tashqi ishlar vaziri Anqara Saudiya Arabistoniga harbiy sohada yordam berish masalasini rad etmasligini ochiqladi;
Al-Buxaytining ultimatumi: «Ansar Alloh» siyosiy byurosi vakili Turkiya va Pokiston manzillarini to‘g‘ridan to‘g‘ri zarba ostiga olish bilan tahdid qildi;
«Tartibga solish» iborasi: Husiylar Saudiya shaharlariga yo‘llanayotgan raketa va dron hujumlarini misol qilib, Anqara hamda Islomobodga nisbatan xuddi shunday javob qaytarilishini bildirdi;
Yangi ittifoqlar xavfi: Er-Riyod atrofida Turkiya va Pokiston kabi kuchli armiyaga ega davlatlarning birlashishi husiylar lagerida jiddiy sarosima uyg‘otdi;
Mintaqaviy chegaralarning buzilishi: Mojaro mahalliy Yaman muammosidan chiqib, xalqaro darajadagi bloklararo qarama-qarshilikka aylanmoqda.
Yaqin Sharqdagi yangi geosiyosiy to‘qnashuv: Tomonlar pozitsiyasi taqqosi
Husiylarning tahdidi va mintaqa davlatlarining harbiy qarashlari:
Tomonlar va subyektlar
Rasmiy bayonot va pozitsiya
Harbiy-siyosiy maqsad
«Ansar Alloh» (Husiylar)
Turkiya va Pokistonga qattiq zarba berish ultimatumi
Saudiya Arabistoniga tashqi harbiy ko‘makni bloklash
Turkiya (Anqara)
Saudiya Arabistoniga harbiy yordam berishga tayyorlik
Yaqin Sharq va Qizil dengizda xavfsizlikni ta’minlash
Saudiya Arabistoni
Poytaxt va yoqilg‘i obyektlarini himoya qilish
Turkiya va Pokiston kabi qudratli hamkorlarni jalb etish
Pokiston (Islomobod)
Saudiya Arabistonining strategik harbiy ittifoqchisi
Arabiston yarimorolidagi xavfsizlik majburiyatlari
Harbiy-siyosiy tahlil: Ekspertlar husiylar tahdidi haqida
Xalqaro xavfsizlik bo‘yicha sharhlovchilarning asosiy xulosalari:
Geosiyosiy bosim va qo‘rqitish taktikasi: Husiylarning bayonoti, avvalo, Anqara va Islomobodni Saudiya Arabistoniga to‘g‘ridan to‘g‘ri harbiy texnologiyalar va mudofaa tizimlarini berishdan to‘xtatishga qaratilgan psixologik himoyadir;
Turkiyaning dengizdagi kuchi: Anqara Qizil dengiz va Sudan sohillarida kuchli harbiy-dengiz ta’siriga ega bo‘lib, husiylar uchun juda xavfli va jiddiy raqib hisoblanadi;
Raketa zarbalari imkoniyati: Husiylar bevosita Turkiya yoki Pokiston hududiga yeta olmasa-da, Qizil dengizdagi turk kemalari, savdo karvonlari yoki Saudiyadagi turk kontingentiga qarshi zarbalar yo‘llashi ehtimoli saqlanib qolmoqda;
Murakkab uchburchak: Turkiya va Pokistonning Saudiyani himoya qilishga aralashuvi Yamandagi kuchlar nisbatini tubdan o‘zgartirib yuborishi mumkin.
Muhammad al-Buxaytining ushbu keskin chiqishi Saudiya atrofidagi harbiy mojaro endi global musulmon dunyosining eng qudratli markazlari o‘rtasidagi jiddiy bahsga aylanib borayotganini ko‘rsatmoqda.
Sizningcha, Turkiya va Pokiston husiylarning ushbu ochiq tahdididan so‘ng Saudiya Arabistoniga harbiy yordam berish fikridan qaytadimi yoki aksincha, Yaqin Sharqqa o‘z kuchlarini yuboradimi? Husiylar haqiqatan ham Turkiya kabi qudratli davlatga qarshi real zarba berishga qodirmi? O‘z tahliliy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va mintaqadagi ushbu xavfli geosiyosiy voqealar tahlilini barcha yaqinlaringiz hamda xalqaro mavzu ixlosmandlariga ulashing!
Izohlar 0
…