«Turkiya va Pokistonni qattiq jazolaymiz!»: Husiylardan Anqaraga keskin tahdid

·0·Dunyo
«Turkiya va Pokistonni qattiq jazolaymiz!»: Husiylardan Anqaraga keskin tahdid
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • "Ansar Alloh" harakati vakili Muhammad al-Buxayti, agar Turkiya va Pokiston Saudiya Arabistoniga harbiy ko‘mak ko‘rsatsa, ularni "qattiq jazolashini" ma’lum qildi.
  • Bu bayonot Turkiya tashqi ishlar vaziri Hoqon Fidanning Saudiya Arabistoniga harbiy yordam ko‘rsatishga qarshi emasligini bildirganidan so‘ng yangradi.
  • Husiylar Saudiya shaharlariga yo‘llangan raketa va dron hujumlarini misol qilib, Turkiya va Pokistonga ham xuddi shunday javob qaytarilishi mumkinligini bildirdi.

Yaqin Sharq mintaqasidagi harbiy qarama-qarshilik kutilmaganda yangi geografik hududlarga yoyilish xavfini tug‘dirdi. Yamandagi «Ansar Alloh» (husiylar) harakati nafaqat Saudiya Arabistoni, balki mintaqaning eng qudratli davlatlari — Turkiya va Pokistonga qarshi ochiq harbiy tahdid bilan chiqdi. Harakat siyosiy byurosi a’zosi va rasmiy vakili Muhammad al-Buxayti bergan bayonotida, agar Anqara va Islomobod Saudiya Arabistoniga harbiy ko‘mak ko‘rsatadigan bo‘lsa, ular husiylarning to‘g‘ridan to‘g‘ri nishoniga aylanishini ma’lum qildi.

«Biz ularni qattiq jazolaymiz. Hozirda Saudiya Arabistonini qanday „tartibga solayotgan“ bo‘lsak, Turkiya va Pokistonni ham xuddi shunday „tartibga solib qo‘yamiz“», — deya keskin ogohlantirdi husiylar vakili. Ushbu radikal bayonot Turkiya tashqi ishlar vaziri Hoqon Fidanning «Turkiya Saudiya Arabistoniga harbiy yordam ko‘rsatishga qarshi emas» mazmunidagi rasmiy pozitsiyasidan so‘ng yangradi.

Xo‘sh, husiylar haqiqatan ham Turkiya va Pokistonga qarshi zarba berish imkoniyatiga egami, Anqaraning Saudiya bilan yaqinlashuvi Qizil dengizdagi muvozanatni qanday o‘zgartiradi va bu inqiroz keng ko‘lamli musulmon davlatlari o‘rtasidagi to‘qnashuvga aylanib ketmaydimi?

«Saudiyaga yordam va jazo choralari»: Yaqin Sharqdagi voqealar xronikasi

Mintaqada geosiyosiy vaziyatning keskinlashuv bosqichlari:

  • Hoqon Fidanning bayonoti: Turkiya tashqi ishlar vaziri Anqara Saudiya Arabistoniga harbiy sohada yordam berish masalasini rad etmasligini ochiqladi;

  • Al-Buxaytining ultimatumi: «Ansar Alloh» siyosiy byurosi vakili Turkiya va Pokiston manzillarini to‘g‘ridan to‘g‘ri zarba ostiga olish bilan tahdid qildi;

  • «Tartibga solish» iborasi: Husiylar Saudiya shaharlariga yo‘llanayotgan raketa va dron hujumlarini misol qilib, Anqara hamda Islomobodga nisbatan xuddi shunday javob qaytarilishini bildirdi;

  • Yangi ittifoqlar xavfi: Er-Riyod atrofida Turkiya va Pokiston kabi kuchli armiyaga ega davlatlarning birlashishi husiylar lagerida jiddiy sarosima uyg‘otdi;

  • Mintaqaviy chegaralarning buzilishi: Mojaro mahalliy Yaman muammosidan chiqib, xalqaro darajadagi bloklararo qarama-qarshilikka aylanmoqda.

Yaqin Sharqdagi yangi geosiyosiy to‘qnashuv: Tomonlar pozitsiyasi taqqosi

Husiylarning tahdidi va mintaqa davlatlarining harbiy qarashlari:

Tomonlar va subyektlar

Rasmiy bayonot va pozitsiya

Harbiy-siyosiy maqsad

«Ansar Alloh» (Husiylar)

Turkiya va Pokistonga qattiq zarba berish ultimatumi

Saudiya Arabistoniga tashqi harbiy ko‘makni bloklash

Turkiya (Anqara)

Saudiya Arabistoniga harbiy yordam berishga tayyorlik

Yaqin Sharq va Qizil dengizda xavfsizlikni ta’minlash

Saudiya Arabistoni

Poytaxt va yoqilg‘i obyektlarini himoya qilish

Turkiya va Pokiston kabi qudratli hamkorlarni jalb etish

Pokiston (Islomobod)

Saudiya Arabistonining strategik harbiy ittifoqchisi

Arabiston yarimorolidagi xavfsizlik majburiyatlari

Harbiy-siyosiy tahlil: Ekspertlar husiylar tahdidi haqida

Xalqaro xavfsizlik bo‘yicha sharhlovchilarning asosiy xulosalari:

  • Geosiyosiy bosim va qo‘rqitish taktikasi: Husiylarning bayonoti, avvalo, Anqara va Islomobodni Saudiya Arabistoniga to‘g‘ridan to‘g‘ri harbiy texnologiyalar va mudofaa tizimlarini berishdan to‘xtatishga qaratilgan psixologik himoyadir;

  • Turkiyaning dengizdagi kuchi: Anqara Qizil dengiz va Sudan sohillarida kuchli harbiy-dengiz ta’siriga ega bo‘lib, husiylar uchun juda xavfli va jiddiy raqib hisoblanadi;

  • Raketa zarbalari imkoniyati: Husiylar bevosita Turkiya yoki Pokiston hududiga yeta olmasa-da, Qizil dengizdagi turk kemalari, savdo karvonlari yoki Saudiyadagi turk kontingentiga qarshi zarbalar yo‘llashi ehtimoli saqlanib qolmoqda;

  • Murakkab uchburchak: Turkiya va Pokistonning Saudiyani himoya qilishga aralashuvi Yamandagi kuchlar nisbatini tubdan o‘zgartirib yuborishi mumkin.

Muhammad al-Buxaytining ushbu keskin chiqishi Saudiya atrofidagi harbiy mojaro endi global musulmon dunyosining eng qudratli markazlari o‘rtasidagi jiddiy bahsga aylanib borayotganini ko‘rsatmoqda.

Sizningcha, Turkiya va Pokiston husiylarning ushbu ochiq tahdididan so‘ng Saudiya Arabistoniga harbiy yordam berish fikridan qaytadimi yoki aksincha, Yaqin Sharqqa o‘z kuchlarini yuboradimi? Husiylar haqiqatan ham Turkiya kabi qudratli davlatga qarshi real zarba berishga qodirmi? O‘z tahliliy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va mintaqadagi ushbu xavfli geosiyosiy voqealar tahlilini barcha yaqinlaringiz hamda xalqaro mavzu ixlosmandlariga ulashing!

Ansar AllohTurkiyaPokistonSaudiya Arabistoni
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Oyoq solingan limonad 364 liradan sotildimi? Xitoydagi festivalda g‘alati holat shov-shuvga sabab bo‘ldiOyoq solingan limonad 364 liradan sotildimi? Xitoydagi festivalda g‘alati holat shov-shuvga sabab bo‘ldiBugun, 12:42«Er-Riyod osmonida raketa urib tushirildi!»: Aeroport yonidagi yong‘in va koalitsiya bayonoti«Er-Riyod osmonida raketa urib tushirildi!»: Aeroport yonidagi yong‘in va koalitsiya bayonotiBugun, 11:47Finlyandiya sohillarida zaharli o‘rgimchak paydo bo‘ldiFinlyandiya sohillarida zaharli o‘rgimchak paydo bo‘ldiBugun, 11:37«Novaya Guta»da insonparvarlik missiyasi: Rossiya va Ukraina fuqarolarni almashdi!«Novaya Guta»da insonparvarlik missiyasi: Rossiya va Ukraina fuqarolarni almashdi!Bugun, 11:34«Moskvada muhim sinov»: Pashinyan Putin bilan temir yo‘l taqdirini hal qiladi!«Moskvada muhim sinov»: Pashinyan Putin bilan temir yo‘l taqdirini hal qiladi!Bugun, 11:28«45 mlrd dollarlik botqoq va 7 ta shart!»: Tehron Vashingtonga ultimatum qo‘ydi«45 mlrd dollarlik botqoq va 7 ta shart!»: Tehron Vashingtonga ultimatum qo‘ydiBugun, 11:20
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?