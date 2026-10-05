32 yillik noxush seriyaga chek qo‘yiladimi? O‘zbekiston ertaga Janubiy Koreya bilan o‘ynaydi

·70·Sport
32 yillik noxush seriyaga chek qo‘yiladimi? O‘zbekiston ertaga Janubiy Koreya bilan o‘ynaydi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zbekiston terma jamoasi 6-oktyabr kuni Janubiy Koreya bilan o‘rtoqlik uchrashuvini o‘tkazadi.
  • Ikkala jamoa shu kunga qadar 16 marta to‘qnash kelgan, ularning 11 tasida Janubiy Koreya g‘alaba qozongan, 4 ta o‘yin durang bilan yakunlangan, O‘zbekiston esa faqat bir marta zafar quchgan.

Ertaga, 6 oktyabr kuni O‘zbekiston milliy terma jamoasi navbatdagi xalqaro FIFA kunlari doirasidagi muhim va yakuniy o‘rtoqlik uchrashuvini o‘tkazadi. Vakillarimiz qit’aning eng kuchli grandlaridan biri — Janubiy Koreya milliy jamoasiga qarshi saf tortadi.

Ushbu qarama-qarshilik nafaqat jamoalarning joriy holatini sinovdan o‘tkazish, balki o‘zbek futboli tarixidagi eng uzoq davom etayotgan noqulay an’analardan birini sindirish nuqtayi nazaridan ham ulkan ahamiyatga ega. Ikki mamlakat bosh jamoalari naq 8 yillik katta tanaffusdan so‘ng yana bir bor yashil maydonda yuzma-yuz kelishmoqda.

16 ta o‘yin tarixi: Raqamlar va yagona tarixiy g‘alaba

O‘zbekiston va Janubiy Koreya terma jamoalari shu kunga qadar xalqaro maydonda jami 16 marotaba kuch sinashgan. O‘zaro bahslar statistikasi quyidagicha ko‘rinish olgan:

  • Janubiy Koreya g‘alabasi: 11 ta uchrashuv;

  • Duranglar: 4 ta bahs;

  • O‘zbekiston g‘alabasi: 1 ta o‘yin;

  • To‘plar nisbati: 14:34 (raqib foydasiga).

Milliy jamoamizning «Osiyo yo‘lbarslari» ustidan qozongan yagona g‘alabasi 1994 yildagi tarixiy Osiyo o‘yinlariga to‘g‘ri keladi. O‘shanda Xirosimadagi musobaqada vakillarimiz 1:0 hisobida ustun kelib, keyinchalik oltin medallarni qo‘lga kiritgan edi. Shundan buyon, ya’ni naq 32 yildan beri O‘zbekiston milliy termasi koreyaliklarni mag‘lub eta olmay kelmoqda.

So‘nggi bahs va revansh kayfiyati

Jamoalarning o‘zaro oxirgi uchrashuvi 2018 yilning noyabr oyida, Avstraliyada o‘tkazilgan o‘rtoqlik maqomidagi bahsga to‘g‘ri kelgan. O‘sha bellashuvda Janubiy Koreya vakillari jamoamiz darvozasiga javobsiz 4 ta to‘p kiritib, 4:0 hisobida g‘alaba qozongan edi.

Oradan sakkiz yil o‘tib, yangilangan, yoshargan va xalqaro tajribaga ega avlod bilan to‘qnashuvga kirishayotgan milliy jamoamiz uchun ushbu bahs revansh va muxlislar ko‘nglidagi 32 yillik intiqlikni tarqatish uchun eng qulay imkoniyatdir.

O‘yin qachon va soat nechada boshlanadi?

FIFA kunlari doirasidagi mazkur murosasiz o‘rtoqlik bellashuvi 6 oktyabr kuni Toshkent vaqti bilan soat 16:00 da start oladi. Uchrashuv milliy jamoamiz murabbiylar shtabi uchun qit’a kuboklari va Jahon chempionati saralashlari oldidan kuchlarni yana bir bor tekshirib olishda muhim sinov vazifasini o‘taydi.

O‘zbekiston milliy terma jamoasiJanubiy Koreya milliy jamoasiFIFA kunlari6 oktyabr
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Oq bo‘rilar” Suriya va Janubiy Koreyaga qarshi: O‘zbekistonning keyingi sinovlari haqida“Oq bo‘rilar” Suriya va Janubiy Koreyaga qarshi: O‘zbekistonning keyingi sinovlari haqida26 sentabr 22:49Osiyo o‘yinlarida ilk finalchi: Janubiy Koreya kambek qayd etib, 4-bor finalga chiqdiOsiyo o‘yinlarida ilk finalchi: Janubiy Koreya kambek qayd etib, 4-bor finalga chiqdi30 sentabr 15:58«Farg‘onada Osiyo derbisi»: O‘zbekiston va Eron to‘qnashuvi oldidan barcha intrigalar«Farg‘onada Osiyo derbisi»: O‘zbekiston va Eron to‘qnashuvi oldidan barcha intrigalar24 sentabr 12:099 ta golli drama: O‘zbekiston qizlari Koreyaga qarshi o‘yinda yarim finalni boy berdi9 ta golli drama: O‘zbekiston qizlari Koreyaga qarshi o‘yinda yarim finalni boy berdi25 sentabr 18:59O‘zbekiston terma jamoasi ikki kuchli raqibga qarshi o‘ynaydi: Suriya bilan o‘yin ham borO‘zbekiston terma jamoasi ikki kuchli raqibga qarshi o‘ynaydi: Suriya bilan o‘yin ham bor15 sentabr 18:34Mojaroga nuqta qo‘yiladimi? Jorje Jezush Ronaldu bilan maxfiy uchrashuvga rozi bo‘ldiMojaroga nuqta qo‘yiladimi? Jorje Jezush Ronaldu bilan maxfiy uchrashuvga rozi bo‘ldiKecha 01:04
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi