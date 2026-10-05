32 yillik noxush seriyaga chek qo‘yiladimi? O‘zbekiston ertaga Janubiy Koreya bilan o‘ynaydi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekiston terma jamoasi 6-oktyabr kuni Janubiy Koreya bilan o‘rtoqlik uchrashuvini o‘tkazadi.
- Ikkala jamoa shu kunga qadar 16 marta to‘qnash kelgan, ularning 11 tasida Janubiy Koreya g‘alaba qozongan, 4 ta o‘yin durang bilan yakunlangan, O‘zbekiston esa faqat bir marta zafar quchgan.
Ertaga, 6 oktyabr kuni O‘zbekiston milliy terma jamoasi navbatdagi xalqaro FIFA kunlari doirasidagi muhim va yakuniy o‘rtoqlik uchrashuvini o‘tkazadi. Vakillarimiz qit’aning eng kuchli grandlaridan biri — Janubiy Koreya milliy jamoasiga qarshi saf tortadi.
Ushbu qarama-qarshilik nafaqat jamoalarning joriy holatini sinovdan o‘tkazish, balki o‘zbek futboli tarixidagi eng uzoq davom etayotgan noqulay an’analardan birini sindirish nuqtayi nazaridan ham ulkan ahamiyatga ega. Ikki mamlakat bosh jamoalari naq 8 yillik katta tanaffusdan so‘ng yana bir bor yashil maydonda yuzma-yuz kelishmoqda.
16 ta o‘yin tarixi: Raqamlar va yagona tarixiy g‘alaba
O‘zbekiston va Janubiy Koreya terma jamoalari shu kunga qadar xalqaro maydonda jami 16 marotaba kuch sinashgan. O‘zaro bahslar statistikasi quyidagicha ko‘rinish olgan:
Janubiy Koreya g‘alabasi: 11 ta uchrashuv;
Duranglar: 4 ta bahs;
O‘zbekiston g‘alabasi: 1 ta o‘yin;
To‘plar nisbati: 14:34 (raqib foydasiga).
Milliy jamoamizning «Osiyo yo‘lbarslari» ustidan qozongan yagona g‘alabasi 1994 yildagi tarixiy Osiyo o‘yinlariga to‘g‘ri keladi. O‘shanda Xirosimadagi musobaqada vakillarimiz 1:0 hisobida ustun kelib, keyinchalik oltin medallarni qo‘lga kiritgan edi. Shundan buyon, ya’ni naq 32 yildan beri O‘zbekiston milliy termasi koreyaliklarni mag‘lub eta olmay kelmoqda.
So‘nggi bahs va revansh kayfiyati
Jamoalarning o‘zaro oxirgi uchrashuvi 2018 yilning noyabr oyida, Avstraliyada o‘tkazilgan o‘rtoqlik maqomidagi bahsga to‘g‘ri kelgan. O‘sha bellashuvda Janubiy Koreya vakillari jamoamiz darvozasiga javobsiz 4 ta to‘p kiritib, 4:0 hisobida g‘alaba qozongan edi.
Oradan sakkiz yil o‘tib, yangilangan, yoshargan va xalqaro tajribaga ega avlod bilan to‘qnashuvga kirishayotgan milliy jamoamiz uchun ushbu bahs revansh va muxlislar ko‘nglidagi 32 yillik intiqlikni tarqatish uchun eng qulay imkoniyatdir.
O‘yin qachon va soat nechada boshlanadi?
FIFA kunlari doirasidagi mazkur murosasiz o‘rtoqlik bellashuvi 6 oktyabr kuni Toshkent vaqti bilan soat 16:00 da start oladi. Uchrashuv milliy jamoamiz murabbiylar shtabi uchun qit’a kuboklari va Jahon chempionati saralashlari oldidan kuchlarni yana bir bor tekshirib olishda muhim sinov vazifasini o‘taydi.
Izohlar 0
…