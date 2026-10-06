Odamlardan minora: Ispaniyadagi noodatiy musobaqada tarixiy natija qayd etildi

·8·Dunyo
Odamlardan minora: Ispaniyadagi noodatiy musobaqada tarixiy natija qayd etildi

Ispaniyaning Tarragona shahrida odamlar bir-birining yelkasiga chiqib, ulkan minoralar quradigan an’anaviy “castells” musobaqasi o‘tkazildi. 4 oktyabr kuni bo‘lib o‘tgan XXX Tarragona inson minoralari musobaqasida Kataloniyaning 12 ta kuchli jamoasi qatnashdi. Bu haqda Catalan News xabar berdi.

Musobaqada yuzlab ishtirokchilar bir-birining yelkasiga chiqib, imkon qadar baland va murakkab konstruksiyalar barpo etadi. Eng kuchli jamoalar 10 qavatgacha bo‘lgan minoralarni quradi. Bunda faqat minorani tiklash emas, balki uni xavfsiz tarzda to‘liq tushirish ham muhim hisoblanadi.

Bu yil Castellers de Vilafranca jamoasi 14 635 ochko bilan birinchi o‘rinni egalladi. Jamoa dastlab ikkita 10 qavatli minorani muvaffaqiyatli bajardi. Musobaqaning hal qiluvchi bosqichida esa tarixda ilk bor to‘qqiz kishilik qatlamlardan iborat, to‘qqiz qavatli “9 de 9 amb folre” minorasini to‘liq qurib, xavfsiz tarzda tushirishga muvaffaq bo‘ldi.

“Castells” an’anasi Kataloniyada qariyb 200 yillik tarixga ega. YUNЕSKO ma’lumotlariga ko‘ra, inson minoralari odatda olti qavatdan 10 qavatgacha bo‘ladi va bu mahorat avloddan avlodga o‘tib keladi.

2010 yil 16 noyabrda “castells” an’anasi YUNЕSKOning Insoniyat nomoddiy madaniy merosi ro‘yxatiga kiritilgan.

TarragonaCastellsKataloniyaCastellers de Vilafranca
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mintaqadagi eng baland osmono‘par bino: Dushanbeda 340 metrli minora qurilmoqdaMintaqadagi eng baland osmono‘par bino: Dushanbeda 340 metrli minora qurilmoqda4 sentabr 20:51360 tonnalik qal’a minorasini 1800 kishi qo‘lda surdi360 tonnalik qal’a minorasini 1800 kishi qo‘lda surdi31 avgust 15:24Dehlidagi tarixiy «Qutb Minor» O‘zbekiston bayrog‘i ranglariga burkandiDehlidagi tarixiy «Qutb Minor» O‘zbekiston bayrog‘i ranglariga burkandi1 sentabr 19:44Minglab odamlar 400 tonnali qal’ani joyiga qaytardiMinglab odamlar 400 tonnali qal’ani joyiga qaytardi27 avgust 21:03Eyfel minorasida ishlovchi “nomahram” ayollar minoradan chetlatildiEyfel minorasida ishlovchi “nomahram” ayollar minoradan chetlatildi8 sentabr 14:27Qizil gilamchada barchaning e’tiborini tortgan Chanel kolleksiyasidan “oyoq kiyimsiz” poyabzal!Qizil gilamchada barchaning e’tiborini tortgan Chanel kolleksiyasidan “oyoq kiyimsiz” poyabzal!21 avgust 16:24
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?