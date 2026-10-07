Ekvadorda yo‘lovchilar bilan to‘la ikki qavatli avtobus ag‘darilib ketdi

·51·Dunyo
Ekvadorda yo‘lovchilar bilan to‘la ikki qavatli avtobus ag‘darilib ketdi

Ekvadorning Azogus shahrida bitiruvchilar paradi vaqtida yo‘lovchilar bilan to‘la ikki qavatli avtobus ag‘darilib ketdi. Hodisa vaqtida avtobusda asosan yoshlar bo‘lgani ma’lum qilinmoqda.

Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, avtohalokat oqibatida 22 kishi jarohatlangan. Ularning aksariyati voyaga yetmaganlar ekani aytilmoqda. Jarohatlanganlarning barchasi tibbiy yordam ko‘rsatish uchun shifoxonalarga olib ketilgan.

Ma’lumotlarga ko‘ra, ayrim jabrlanganlarda bosh va ko‘krak qismidan jarohatlar, shuningdek, qo‘l sinishi holatlari aniqlangan.

Hozircha hodisa oqibatida halok bo‘lganlar haqida ma’lumot berilmagan. Avtobusning nima sababdan muvozanatini yo‘qotib, ag‘darilgani yuzasidan tergov harakatlari olib borilmoqda.

Rasmiylar avtohalokatning aniq sababini aniqlash bo‘yicha tekshiruv davom etayotganini bildirgan.

EkvadorAzogusavtobus avariyasiavtobus ag‘darilishi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Dramatik yakun: Yaponiya Ekvadorni penaltilar seriyasida taslim etdiDramatik yakun: Yaponiya Ekvadorni penaltilar seriyasida taslim etdi1 oktabr 19:19Starlink Ekvadorda oddiy smartfonlar uchun sunʼiy yoʻldosh internetini joriy qildiStarlink Ekvadorda oddiy smartfonlar uchun sunʼiy yoʻldosh internetini joriy qildi30 sentabr 13:51O‘zbekiston o‘smirlari Jahon chempionatini 4 medal bilan boshladiO‘zbekiston o‘smirlari Jahon chempionatini 4 medal bilan boshladi21 avgust 08:56Dzyudochilarimiz Janubiy Amerikani zabt etishga shay: terma jamoa tarkibi!Dzyudochilarimiz Janubiy Amerikani zabt etishga shay: terma jamoa tarkibi!14 avgust 17:38Kolumbiyada bugun 7,4 magnitudali kuchli zilzila sodir bo‘ldi (Video)Kolumbiyada bugun 7,4 magnitudali kuchli zilzila sodir bo‘ldi (Video)11 avgust 11:13Barselona Ekvadorning yosh iqtidori Josue Caicedo transferini eʼlon qildiBarselona Ekvadorning yosh iqtidori Josue Caicedo transferini eʼlon qildi14 iyul 00:16
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?