Starlink Ekvadorda oddiy smartfonlar uchun sunʼiy yoʻldosh internetini joriy qildi

·27·Texno
Starlink Ekvadorda oddiy smartfonlar uchun sunʼiy yoʻldosh internetini joriy qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • SpaceX'ning Starlink tizimi Ekvadorda oddiy smartfonlarni to'g'ridan-to'g'ri sun'iy yo'ldoshlarga ulash imkonini beruvchi yangi xizmatni ishga tushirdi.
  • Ushbu xizmat, davlatga qarashli CNT_EC operatori bilan hamkorlikda yo'lga qo'yilib, aloqa vositalari yetib bormagan hududlarda internet va xabar almashishni yaxshilaydi.

Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, SpaceX kompaniyasiga qarashli Starlink tizimi Ekvadorda oddiy smartfonlarni bevosita sunʼiy yoʻldoshlarga ulaydigan yangi xizmatni ishga tushirdi. Mazkur qadam aloqa vositalari yetib bormagan olis hududlarda mobil internet va xabar almashish imkoniyatlarini tubdan yaxshilashga qaratilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi Mobile xizmati davlatga qarashli CNT_EC operatori bilan hamkorlikda yoʻlga qoʻyildi. Tizimning asosiy afzalligi shundaki, foydalanuvchilar hech qanday qoʻshimcha qurilmalar yoki maxsus jihozlarsiz oʻzlarining odatiy moslashuvchan telefonlari yordamida aloqaga chiqishlari mumkin.

Qamrov hududi va texnologik imkoniyatlar

Mazkur innovatsion tizim birinchi navbatda anʼanaviy uyali aloqa tarmoqlari mavjud boʻlmagan yoki barqaror ishlamaydigan hududlarga moʻljallangan. Ekvadorning qirgʻoqboʻyi mintaqalari, togʻli hamda oʻrmonli hududlari toʻliq qamrovga olingan.

Jarayonning boshlangʻich bosqichida sunʼiy yoʻldosh aloqasi mamlakat hududining 82,4 foizini qamrab olgani maʼlum qilindi. Shuningdek, texnologiya qirgʻoqdan 12 dengiz mili masofasigacha boʻlgan suv havzalariga ham tarqatiladi, bu esa dengizchilar uchun ham qoʻshimcha xavfsizlik yaratadi.

Lotin Amerikasidagi rivojlanish jarayoni

Ushbu loyiha Starlink va CNT kompaniyalari oʻrtasidagi avvalgi hamkorlikning mantiqiy davomi boʻldi. Avvalroq tomonlar, jumladan Galapagos orollarida ham fixed sunʼiy yoʻldosh internetini oʻrnatish boʻyicha ishlat olib borgan edilar.

Ekvador past yer orbitasidagi sunʼiy yoʻldoshlarga mobil qurilmalarni toʻgʻridan-toʻgʻri ulash texnologiyasi ishga tushirilgan Lotin Amerikasidagi dastlabki davlatlardan biriga aylandi. Mintaqada bu borada yetakchilik 2025-yil noyabr oyida Chiliga tegishli boʻlib, u yerda Entel operatori Starlink Direct-to-Cell xizmatini yoʻlga qoʻygan edi.

Shundan soʻng bir necha oy oʻtgach, SpaceX va +Móvil operatori Panamada ham Starlink Mobile xizmatini taqdim etdi. Mutaxassislarning fikricha, bunday texnologiyalar kelgusida butun dunyo boʻylab aloqa cheklovlarini bartaraf etishda muhim omil boʻlib xizmat qiladi.

StarlinkEkvadorSpaceXMobil aloqaTexnologiyalar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Starlink internet tezligi gigabitgacha oshiriladiStarlink internet tezligi gigabitgacha oshiriladi26 sentabr 18:24Starlink Mobile V2 sunʼiy yoʻldoshlari 5G darajasidagi tezlikni taqdim etadiStarlink Mobile V2 sunʼiy yoʻldoshlari 5G darajasidagi tezlikni taqdim etadi19 sentabr 11:27SpaceX tarixidagi eng muhim sinov: Starship orbitaga chiqadiSpaceX tarixidagi eng muhim sinov: Starship orbitaga chiqadi16 sentabr 00:52SpaceX Starlink’ni toʻlaqonli 5G operatoriga aylantirmoqchiSpaceX Starlink’ni toʻlaqonli 5G operatoriga aylantirmoqchi13 sentabr 01:53Starlink Mobile xizmati Ugandada ishga tushirildiStarlink Mobile xizmati Ugandada ishga tushirildi25 sentabr 11:22SpaceX kichik kemalar uchun yangi Starlink tarifini joriy qildiSpaceX kichik kemalar uchun yangi Starlink tarifini joriy qildi28 avgust 14:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi