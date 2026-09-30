Starlink Ekvadorda oddiy smartfonlar uchun sunʼiy yoʻldosh internetini joriy qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- SpaceX'ning Starlink tizimi Ekvadorda oddiy smartfonlarni to'g'ridan-to'g'ri sun'iy yo'ldoshlarga ulash imkonini beruvchi yangi xizmatni ishga tushirdi.
- Ushbu xizmat, davlatga qarashli CNT_EC operatori bilan hamkorlikda yo'lga qo'yilib, aloqa vositalari yetib bormagan hududlarda internet va xabar almashishni yaxshilaydi.
Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, SpaceX kompaniyasiga qarashli Starlink tizimi Ekvadorda oddiy smartfonlarni bevosita sunʼiy yoʻldoshlarga ulaydigan yangi xizmatni ishga tushirdi. Mazkur qadam aloqa vositalari yetib bormagan olis hududlarda mobil internet va xabar almashish imkoniyatlarini tubdan yaxshilashga qaratilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi Mobile xizmati davlatga qarashli CNT_EC operatori bilan hamkorlikda yoʻlga qoʻyildi. Tizimning asosiy afzalligi shundaki, foydalanuvchilar hech qanday qoʻshimcha qurilmalar yoki maxsus jihozlarsiz oʻzlarining odatiy moslashuvchan telefonlari yordamida aloqaga chiqishlari mumkin.
Qamrov hududi va texnologik imkoniyatlarMazkur innovatsion tizim birinchi navbatda anʼanaviy uyali aloqa tarmoqlari mavjud boʻlmagan yoki barqaror ishlamaydigan hududlarga moʻljallangan. Ekvadorning qirgʻoqboʻyi mintaqalari, togʻli hamda oʻrmonli hududlari toʻliq qamrovga olingan.
Jarayonning boshlangʻich bosqichida sunʼiy yoʻldosh aloqasi mamlakat hududining 82,4 foizini qamrab olgani maʼlum qilindi. Shuningdek, texnologiya qirgʻoqdan 12 dengiz mili masofasigacha boʻlgan suv havzalariga ham tarqatiladi, bu esa dengizchilar uchun ham qoʻshimcha xavfsizlik yaratadi.
Lotin Amerikasidagi rivojlanish jarayoniUshbu loyiha Starlink va CNT kompaniyalari oʻrtasidagi avvalgi hamkorlikning mantiqiy davomi boʻldi. Avvalroq tomonlar, jumladan Galapagos orollarida ham fixed sunʼiy yoʻldosh internetini oʻrnatish boʻyicha ishlat olib borgan edilar.
Ekvador past yer orbitasidagi sunʼiy yoʻldoshlarga mobil qurilmalarni toʻgʻridan-toʻgʻri ulash texnologiyasi ishga tushirilgan Lotin Amerikasidagi dastlabki davlatlardan biriga aylandi. Mintaqada bu borada yetakchilik 2025-yil noyabr oyida Chiliga tegishli boʻlib, u yerda Entel operatori Starlink Direct-to-Cell xizmatini yoʻlga qoʻygan edi.
Shundan soʻng bir necha oy oʻtgach, SpaceX va +Móvil operatori Panamada ham Starlink Mobile xizmatini taqdim etdi. Mutaxassislarning fikricha, bunday texnologiyalar kelgusida butun dunyo boʻylab aloqa cheklovlarini bartaraf etishda muhim omil boʻlib xizmat qiladi.
Izohlar 0
…