Dramatik yakun: Yaponiya Ekvadorni penaltilar seriyasida taslim etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Yaponiya terma jamoasi xalqaro o‘rtoqlik uchrashuvida Ekvador ustidan penaltilar seriyasida 5:4 hisobida g‘alaba qozondi.
- Asosiy vaqtda hisob ochilmay, 0:0 durang qayd etildi.
- Penaltilar seriyasida yaponiyalik futbolchilar Zion Suzukining harakatlari va zarbalarning aniqligi evaziga ustunlikka erishdi.
- Ushbu o‘yin murabbiylar uchun tarkib chuqurligini va futbolchilar holatini ko‘rib chiqishga imkoniyat yaratdi.
Xalqaro o‘rtoqlik bahslari doirasida Osiyoning yetakchi jamoalaridan biri bo‘lgan Yaponiya milliy termasi Janubiy Amerikaning shiddatli va jismonan kuchli vakili — Ekvador bilan kuch sinashdi. 90 daqiqa davomida har ikki tomon xavfli vaziyatlar yaratgan bo‘lsa-da, asosiy vaqtda darvozalar daxlsiz qoldi.
Bahs taqdiri futbol lotereyasi — penaltilar seriyasida hal bo‘ldi va unda omad «ko‘k samuraylar» tomonida bo‘ldi.
Taktik kurash va murabbiylarning sinovlari
Uchrashuv yuqori tempda va murosasiz kechdi. Birinchi bo‘limda jamoalar ehtiyotkor harakat qilgan bo‘lsa, ikkinchi bo‘limda murabbiylar shtabi keng qamrovli rotatsiyaga qo‘l urdi:
Yaponiyaning yangilanishi: Murabbiylar tanaffusdayoq hujum chizig‘ini yangilab, Kaina Tanimura o‘rniga asosiy to‘purar Ayase Uedani tashladi. Ikkinchi bo‘limning 68-daqiqasida esa asosiy yulduzlar — Takefusa Kubo, Ritsu Doan va Yuito Suzuki o‘yinni yakunlab, o‘z o‘rinlarini tajribali Daichi Kamada, Dzunya Ito va Yunnosuke Suzukiga bo‘shatib berdi.
Ekvadorning javob yurishlari: Lotin Amerikasi jamoasida ham ikkinchi bo‘lim boshida Alan Franko o‘rniga Feliks Torres tushirildi. Keyinchalik Keni Arroyo, Pedro Vite, Xordi Alsivar, Nilson Angulo hamda Jon Yeboa kabi futbolchilar zaxiraga olinib, jamoa yangi kuchlar bilan oldinga intildi.
Penaltilar seriyasida Yaponiyaning sovuqqonligi
Asosiy vaqt 0:0 hisobidagi nursiz durang bilan yakunlangach, g‘olibni aniqlash uchun 11 metrlik jarima zarbalari seriyasiga murojaat qilindi.
Nervlar jangiga aylangan seriyada yaponiyalik futbolchilar katta sovuqqonlik namoyish etib, 5:4 hisobida ustun keldi va nufuzli raqib ustidan g‘alabani rasmiylashtirdi. Darvozabon Zion Suzukining ishonchli harakatlari va zarbalarning aniqligi osiyoliklarga muhim psixologik ustunlik taqdim etdi.
O‘rtoqlik uchrashuvi tafsilotlari:
Yaponiya — Ekvador 0:0 (penaltilar bo‘yicha — 5:4)
Yaponiya tarkibi: Zion Suzuki, Ayumu Seko, Ko Itakura, Hiroki Ito, Ritsu Doan (Yunnosuke Suzuki, 68), Kaisu Sano (Kento Shiogai, 86), Ao Tanaka (Dayzen Mayeda, 79), Keyto Nakamura (Yuki Soma, 79), Takefusa Kubo (Daichi Kamada, 68), Yuito Suzuki (Dzunya Ito, 68), Kaina Tanimura (Ayase Ueda, 46).
Ekvador tarkibi: Ernan Galindes, Jekson Porozo, Vilyan Pacho, Alan Franko (Feliks Torres, 46), Pervis Estupinyan, Keni Arroyo (Denil Kastillo, 67), Pedro Vite (Frisyo Kaysedo, 85), Xordi Alsivar (Xuan Angulo, 67), Nilson Angulo (Alan Minda, 86), Jon Merkado (Entoni Valensiya, 79), Jon Yeboa (Jeremi Sarmiyento, 67).
Ushbu nazorat bahsi har ikki terma jamoa ustozlari uchun oldinda turgan rasmiy xalqaro turnirlar va saralash o‘yinlari oldidan tarkib chuqurligi hamda futbolchilarning holatini to‘liq ko‘rib olish uchun ajoyib imkoniyat bo‘ldi.
Izohlar 0
…