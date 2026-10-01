Dramatik yakun: Yaponiya Ekvadorni penaltilar seriyasida taslim etdi

·35·Sport
Dramatik yakun: Yaponiya Ekvadorni penaltilar seriyasida taslim etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Yaponiya terma jamoasi xalqaro o‘rtoqlik uchrashuvida Ekvador ustidan penaltilar seriyasida 5:4 hisobida g‘alaba qozondi.
  • Asosiy vaqtda hisob ochilmay, 0:0 durang qayd etildi.
  • Penaltilar seriyasida yaponiyalik futbolchilar Zion Suzukining harakatlari va zarbalarning aniqligi evaziga ustunlikka erishdi.
  • Ushbu o‘yin murabbiylar uchun tarkib chuqurligini va futbolchilar holatini ko‘rib chiqishga imkoniyat yaratdi.

Xalqaro o‘rtoqlik bahslari doirasida Osiyoning yetakchi jamoalaridan biri bo‘lgan Yaponiya milliy termasi Janubiy Amerikaning shiddatli va jismonan kuchli vakili — Ekvador bilan kuch sinashdi. 90 daqiqa davomida har ikki tomon xavfli vaziyatlar yaratgan bo‘lsa-da, asosiy vaqtda darvozalar daxlsiz qoldi.

Bahs taqdiri futbol lotereyasi — penaltilar seriyasida hal bo‘ldi va unda omad «ko‘k samuraylar» tomonida bo‘ldi.

Taktik kurash va murabbiylarning sinovlari

Uchrashuv yuqori tempda va murosasiz kechdi. Birinchi bo‘limda jamoalar ehtiyotkor harakat qilgan bo‘lsa, ikkinchi bo‘limda murabbiylar shtabi keng qamrovli rotatsiyaga qo‘l urdi:

  • Yaponiyaning yangilanishi: Murabbiylar tanaffusdayoq hujum chizig‘ini yangilab, Kaina Tanimura o‘rniga asosiy to‘purar Ayase Uedani tashladi. Ikkinchi bo‘limning 68-daqiqasida esa asosiy yulduzlar — Takefusa Kubo, Ritsu Doan va Yuito Suzuki o‘yinni yakunlab, o‘z o‘rinlarini tajribali Daichi Kamada, Dzunya Ito va Yunnosuke Suzukiga bo‘shatib berdi.

  • Ekvadorning javob yurishlari: Lotin Amerikasi jamoasida ham ikkinchi bo‘lim boshida Alan Franko o‘rniga Feliks Torres tushirildi. Keyinchalik Keni Arroyo, Pedro Vite, Xordi Alsivar, Nilson Angulo hamda Jon Yeboa kabi futbolchilar zaxiraga olinib, jamoa yangi kuchlar bilan oldinga intildi.

Penaltilar seriyasida Yaponiyaning sovuqqonligi

Asosiy vaqt 0:0 hisobidagi nursiz durang bilan yakunlangach, g‘olibni aniqlash uchun 11 metrlik jarima zarbalari seriyasiga murojaat qilindi.

Nervlar jangiga aylangan seriyada yaponiyalik futbolchilar katta sovuqqonlik namoyish etib, 5:4 hisobida ustun keldi va nufuzli raqib ustidan g‘alabani rasmiylashtirdi. Darvozabon Zion Suzukining ishonchli harakatlari va zarbalarning aniqligi osiyoliklarga muhim psixologik ustunlik taqdim etdi.

O‘rtoqlik uchrashuvi tafsilotlari:

  • Yaponiya — Ekvador 0:0 (penaltilar bo‘yicha — 5:4)

Yaponiya tarkibi: Zion Suzuki, Ayumu Seko, Ko Itakura, Hiroki Ito, Ritsu Doan (Yunnosuke Suzuki, 68), Kaisu Sano (Kento Shiogai, 86), Ao Tanaka (Dayzen Mayeda, 79), Keyto Nakamura (Yuki Soma, 79), Takefusa Kubo (Daichi Kamada, 68), Yuito Suzuki (Dzunya Ito, 68), Kaina Tanimura (Ayase Ueda, 46).

Ekvador tarkibi: Ernan Galindes, Jekson Porozo, Vilyan Pacho, Alan Franko (Feliks Torres, 46), Pervis Estupinyan, Keni Arroyo (Denil Kastillo, 67), Pedro Vite (Frisyo Kaysedo, 85), Xordi Alsivar (Xuan Angulo, 67), Nilson Angulo (Alan Minda, 86), Jon Merkado (Entoni Valensiya, 79), Jon Yeboa (Jeremi Sarmiyento, 67).

Ushbu nazorat bahsi har ikki terma jamoa ustozlari uchun oldinda turgan rasmiy xalqaro turnirlar va saralash o‘yinlari oldidan tarkib chuqurligi hamda futbolchilarning holatini to‘liq ko‘rib olish uchun ajoyib imkoniyat bo‘ldi.

YaponiyaEkvadorPenaltiZion Suzuki
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Starlink Ekvadorda oddiy smartfonlar uchun sunʼiy yoʻldosh internetini joriy qildiStarlink Ekvadorda oddiy smartfonlar uchun sunʼiy yoʻldosh internetini joriy qildiKecha 13:51O‘zbekiston o‘smirlari Jahon chempionatini 4 medal bilan boshladiO‘zbekiston o‘smirlari Jahon chempionatini 4 medal bilan boshladi21 avgust 08:56Dzyudochilarimiz Janubiy Amerikani zabt etishga shay: terma jamoa tarkibi!Dzyudochilarimiz Janubiy Amerikani zabt etishga shay: terma jamoa tarkibi!14 avgust 17:38Kolumbiyada bugun 7,4 magnitudali kuchli zilzila sodir bo‘ldi (Video)Kolumbiyada bugun 7,4 magnitudali kuchli zilzila sodir bo‘ldi (Video)11 avgust 11:13Barselona Ekvadorning yosh iqtidori Josue Caicedo transferini eʼlon qildiBarselona Ekvadorning yosh iqtidori Josue Caicedo transferini eʼlon qildi14 iyul 00:16Zlatan Ibrahimovich JCH-2026dagi eng yaxshi terma jamoani aytdiZlatan Ibrahimovich JCH-2026dagi eng yaxshi terma jamoani aytdi1 iyul 20:48
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi