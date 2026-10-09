Tanzaniyada avtobus va yuk mashinasi to‘qnashuvi oqibatida 28 kishi halok bo‘ldi

·53·Dunyo
Tanzaniyada avtobus va yuk mashinasi to‘qnashuvi oqibatida 28 kishi halok bo‘ldi

Tanzaniyada yo‘lovchi avtobusi va yog‘och ortilgan yuk mashinasining yuzma-yuz to‘qnashishi oqibatida kamida 28 kishi halok bo‘ldi. To‘qnashuvdan keyin avtobusda yong‘in chiqib, transport vositasi butunlay yonib ketgan. Bu haqda Associated Press nashri xabar berdi.

Hodisa 8 oktyabrdan 9 oktyabrga o‘tar kechasi mamlakatning Morogoro viloyatidagi Mkambarani hududida, Morogoro — Dar-es-Salam avtomobil yo‘lida yuz bergan. Dar-es-Salamdan Mbeya shahriga qarab harakatlangan avtobus qarama-qarshi yo‘nalishda kelayotgan yog‘och ortilgan yuk mashinasi bilan to‘qnashgan.

Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, Iringa shahridan Dar-es-Salam tomon ketayotgan yuk mashinasi haydovchisi boshqa transport vositalarini quvib o‘tishga uringan. Biroq manyovr vaqtida avtobus bilan to‘qnashuv sodir bo‘lgan.

Morogoro viloyati yong‘in xavfsizligi va qutqaruv xizmati rahbari vazifasini bajaruvchi Jozef Mvasabejaning ma’lum qilishicha, halok bo‘lganlarning 27 nafari avtobus yo‘lovchilari, yana biri esa yuk mashinasida bo‘lgan.

Hodisa oqibatida jarohatlanganlar ham bor. Ayrim jabrlanuvchilar shifoxonaga yetkazilgan, biroq dastlabki xabarlarda jarohatlanganlarning yakuniy soni ma’lum qilinmagan. Halok bo‘lganlarning ayrimlarini aniqlash uchun ham qo‘shimcha tekshiruvlar o‘tkazilishi kutilmoqda.

TanzaniyaMorogoro viloyatiavtobus avariyasiMkambarani hududi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ekvadorda yo‘lovchilar bilan to‘la ikki qavatli avtobus ag‘darilib ketdiEkvadorda yo‘lovchilar bilan to‘la ikki qavatli avtobus ag‘darilib ketdi7 oktabr 15:37240 million yil avval yashagan sirli hayvon: uning qoldiqlari 60 yil muzeyda yotgan240 million yil avval yashagan sirli hayvon: uning qoldiqlari 60 yil muzeyda yotgan26 sentabr 15:56Tanzaniyadagi sirli ko‘l: Qushlar toshga aylanadigan maskanTanzaniyadagi sirli ko‘l: Qushlar toshga aylanadigan maskan27 iyun 17:18Boltiqbo‘yida yangi temir devor: Latviya Rossiya va Belarusga avtobus qatnovini taqiqlamoqdaBoltiqbo‘yida yangi temir devor: Latviya Rossiya va Belarusga avtobus qatnovini taqiqlamoqda9 sentabr 11:37Tanzaniyada bolalar ochlik sabab g‘ayrioddiy holatda tasvirga tushdiTanzaniyada bolalar ochlik sabab g‘ayrioddiy holatda tasvirga tushdi20 may 07:13Shvetsiyada yo‘lovchilar avtobusni halokatdan saqlab qoldiShvetsiyada yo‘lovchilar avtobusni halokatdan saqlab qoldi25 avgust 15:24
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi