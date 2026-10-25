Ekvadorda yuzida mo‘ylovga o‘xshash tuklar bilan tug‘ilgan chaqaloq barchaning e’tiborida!
Ekvadorda yangi tug‘ilgan chaqaloqning yuzida mo‘ylovga o‘xshash qora tuklar ko‘ringan video ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamalarga sabab bo‘ldi. 2026 yil oktyabr oyida tarqalgan tasvir ko‘plab foydalanuvchilarning e’tiborini tortdi.
Tibbiyotda yangi tug‘ilgan chaqaloqlar tanasida mayin tuklarning bo‘lishi odatiy holat sanaladi. Ular lanugo deb atalib, homila rivojlanishi davrida paydo bo‘ladi. Bunday tuklar ko‘pincha tug‘ilishdan oldin yoki undan keyingi dastlabki haftalarda asta-sekin yo‘qoladi.
Ayrim holatlarda esa chaqaloq tanasi yoki yuzidagi tuklar odatdagidan ko‘proq bo‘lishi mumkin. Buning sabablari turlicha bo‘lib, aniq xulosa chiqarish uchun tibbiy ko‘rik talab etiladi. Shu bois videodagi bolaning yuzida tuklar paydo bo‘lishiga nima sabab bo‘lganini mavjud tasvirning o‘zi orqali aniqlab bo‘lmaydi.
Shu sababli videoda aks etgan holatni noodatiy tasvir sifatida baholash mumkin, biroq uning sabablarini tasdiqlangan tibbiy fakt sifatida talqin qilishga asos yo‘q.
Izohlar 0
…