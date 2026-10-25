Ekvadorda yuzida mo‘ylovga o‘xshash tuklar bilan tug‘ilgan chaqaloq barchaning e’tiborida!

·59·Dunyo
Ekvadorda yuzida mo‘ylovga o‘xshash tuklar bilan tug‘ilgan chaqaloq barchaning e’tiborida!

Ekvadorda yangi tug‘ilgan chaqaloqning yuzida mo‘ylovga o‘xshash qora tuklar ko‘ringan video ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamalarga sabab bo‘ldi. 2026 yil oktyabr oyida tarqalgan tasvir ko‘plab foydalanuvchilarning e’tiborini tortdi.

Tibbiyotda yangi tug‘ilgan chaqaloqlar tanasida mayin tuklarning bo‘lishi odatiy holat sanaladi. Ular lanugo deb atalib, homila rivojlanishi davrida paydo bo‘ladi. Bunday tuklar ko‘pincha tug‘ilishdan oldin yoki undan keyingi dastlabki haftalarda asta-sekin yo‘qoladi.

Ayrim holatlarda esa chaqaloq tanasi yoki yuzidagi tuklar odatdagidan ko‘proq bo‘lishi mumkin. Buning sabablari turlicha bo‘lib, aniq xulosa chiqarish uchun tibbiy ko‘rik talab etiladi. Shu bois videodagi bolaning yuzida tuklar paydo bo‘lishiga nima sabab bo‘lganini mavjud tasvirning o‘zi orqali aniqlab bo‘lmaydi.

Shu sababli videoda aks etgan holatni noodatiy tasvir sifatida baholash mumkin, biroq uning sabablarini tasdiqlangan tibbiy fakt sifatida talqin qilishga asos yo‘q.

EkvadorLanugoTibbiyot
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ekvadorda yo‘lovchilar bilan to‘la ikki qavatli avtobus ag‘darilib ketdiEkvadorda yo‘lovchilar bilan to‘la ikki qavatli avtobus ag‘darilib ketdi7 oktabr 15:37Dramatik yakun: Yaponiya Ekvadorni penaltilar seriyasida taslim etdiDramatik yakun: Yaponiya Ekvadorni penaltilar seriyasida taslim etdi1 oktabr 19:19Starlink Ekvadorda oddiy smartfonlar uchun sunʼiy yoʻldosh internetini joriy qildiStarlink Ekvadorda oddiy smartfonlar uchun sunʼiy yoʻldosh internetini joriy qildi30 sentabr 13:51O‘zbekiston o‘smirlari Jahon chempionatini 4 medal bilan boshladiO‘zbekiston o‘smirlari Jahon chempionatini 4 medal bilan boshladi21 avgust 08:56Dzyudochilarimiz Janubiy Amerikani zabt etishga shay: terma jamoa tarkibi!Dzyudochilarimiz Janubiy Amerikani zabt etishga shay: terma jamoa tarkibi!14 avgust 17:38Kolumbiyada bugun 7,4 magnitudali kuchli zilzila sodir bo‘ldi (Video)Kolumbiyada bugun 7,4 magnitudali kuchli zilzila sodir bo‘ldi (Video)11 avgust 11:13
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi