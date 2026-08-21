O‘zbekiston o‘smirlari Jahon chempionatini 4 medal bilan boshladi

·17·Sport
O‘zbekiston o‘smirlari Jahon chempionatini 4 medal bilan boshladi
Qisqacha

Iroda Sirojiddinova -40 kg vazn toifasida barcha raqibalarini mag'lub etib, o'smirlar o'rtasida Jahon chempioniga aylandi. O'zbekiston terma jamoasi musobaqaning birinchi kunida 1 ta oltin va 3 ta bronza medalini qo'lga kiritdi. Bronza medallariga Bobur Yusupov (-55 kg), Alina Kolyucheva (-44 kg) va Charos Hikmatova (-48 kg) sazovor bo'ldi. O'zbekiston 60 davlat orasida umumjamoa hisobida 2-o'rinni egallab turibdi.

Ekvadorning Guayakil shahrida o‘smirlar o‘rtasidagi Jahon chempionati start oldi. Musobaqaning birinchi kuni O‘zbekiston terma jamoasi uchun muvaffaqiyatli o‘tdi.

Aurelio Chiprian-Flis boshchiligidagi kadetlarimiz dastlabki kun yakuniga ko‘ra 1 ta oltin va 3 ta bronza medalini qo‘lga kiritdi.

Iroda Sirojiddinova — Jahon chempioni!

-40 kg vazn toifasida ishtirok etgan Iroda Sirojiddinova barcha raqibalarini mag‘lub etib, o‘smirlar o‘rtasida Jahon chempioniga aylandi.

Sirojiddinova musobaqani ikkinchi bosqichdan boshlab, unda ozarbayjonlik Sunay Salamova, yarim finalda rossiyalik Emiliya Sayfutdinova, finalda esa qozog‘istonlik Adiya Janaxmet ustidan g‘alaba qozondi.

Shu tariqa, olis Ekvadorda O‘zbekiston madhiyasi yangradi.

Qayd etish joiz, Iroda Sirojiddinova bir oy avval Iordaniyada o‘tkazilgan Osiyo chempionatida ham oltin medalni qo‘lga kiritgan edi.

Yana 3 ta bronza

O‘zbekiston terma jamoasining yana uch nafar vakili shohsupaga ko‘tarildi:

  • Bobur Yusupov — -55 kg;

  • Alina Kolyucheva — -44 kg;

  • Charos Hikmatova — -48 kg.

Birinchi kungi bahslardan so‘ng O‘zbekiston 1 ta oltin va 3 ta bronza medali bilan 60 davlat orasida umumjamoa hisobida 2-o‘rinni egallab turibdi.

O'zbekistonIroda SirojiddinovaGuayaquilEkvador
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ramazon Temirov UFC tarixidagi eng yaxshilar va shaxsiy maqsadlarini ochiqladiRamazon Temirov UFC tarixidagi eng yaxshilar va shaxsiy maqsadlarini ochiqladiBugun, 09:29Viktor Gyokeres Barselona klubiga oʻtishni har kuni taklif qilmoqdaViktor Gyokeres Barselona klubiga oʻtishni har kuni taklif qilmoqdaBugun, 09:19Arsenal bosh murabbiyi Mikel Arteta Bruno Gimaraesning jarohati haqida maʼlumot berdiArsenal bosh murabbiyi Mikel Arteta Bruno Gimaraesning jarohati haqida maʼlumot berdiBugun, 09:11Julian Alvares transferi: futbolchi Arsenaldan bosh tortmoqdaJulian Alvares transferi: futbolchi Arsenaldan bosh tortmoqdaBugun, 08:57Aleksey Batrakov «Galatasaroy»ga o‘tdi: transfer summasi ma’lum bo‘ldiAleksey Batrakov «Galatasaroy»ga o‘tdi: transfer summasi ma’lum bo‘ldiBugun, 08:51ESPN reytingi: dunyodagi eng kuchli yarimhimoyachi kim?ESPN reytingi: dunyodagi eng kuchli yarimhimoyachi kim?Bugun, 06:20
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
«Real» yangi safar libosini namoyish etdi: rang kutilmagan (foto)
«Real» yangi safar libosini namoyish etdi: rang kutilmagan (foto)