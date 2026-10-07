Uch yoshli 35 kg qizaloqni mukbangga jalb qilgan ota-ona tanqid qilindi

·61·Dunyo
Uch yoshli 35 kg qizaloqni mukbangga jalb qilgan ota-ona tanqid qilindi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Xitoyda uch yoshli qizaloqni mukbang kontentiga jalb qilgan ota-ona jamoatchilikning qattiq tanqidiga uchradi, chunki qizning vazni 35 kilogrammga yetgan edi.
  • Ota-ona qizining ishtahasi yaxshi ekanligini ta’kidlab, uni majburan ovqatlantirishganini rad etdi.
  • Internet foydalanuvchilarining bosimi natijasida videoplatformalar qizning akkauntlarini blokladi va ota-ona ijtimoiy tarmoqlardan chiqib ketdi.

Xitoyda bir juftlik uch yoshli qizini kamera qarshisida juda ko‘p miqdorda ovqat iste’mol qilishga jalb qilgani uchun jamoatchilikning qattiq tanqidiga uchramoqda.

Internetda keng tarqalgan mukbang trendida blogerlar katta miqdordagi ovqatni kamera oldida iste’mol qilib, bu jarayonni tomoshabinlar uchun kontent sifatida namoyish etadi. XXI asrning eng bahsli internet hodisalaridan biri sifatida qaraladigan ushbu yo‘nalish nafaqat ovqatni ko‘ngilochar maqsadda ortiqcha sarflash bilan bog‘liq tanqidlarga sabab bo‘lgan, balki salomatlik uchun jiddiy xavflar tug‘dirishi va ayrim holatlarda mukbang blogerlarining o‘limi bilan ham bog‘langan.

Shu sababli ota-onalar o‘zlarining uch yoshli farzandini bunday kontentga jalb qilgani ko‘plab internet foydalanuvchilarining noroziligiga sabab bo‘ldi.

Joriy oy boshida Xitoy ommaviy axborot vositalarida “Peysi” taxallusi bilan tanilgan uch yoshli qiz haqidagi holat xabar qilindi. Ma’lumotlarga ko‘ra, ota-onasi uni mukbang kontenti qahramoniga aylantirgan va qizining turli taomlarni iste’mol qilayotganini tasvirga olib, videolarni ijtimoiy tarmoqlarga joylashtirgan.

Peysining ota-onasi Douyin — Xitoydagi TikTok'ka o‘xshash platformada joylagan videolari sarlavhalarida “3 yoshli 66 funtlik (33 kilogrammlik) semiz qizcha” va “ajoyib ishtaha” kabi iboralardan foydalangan.

Videolarda qizga qovurilgan tovuq va yog‘li go‘sht kabi kaloriyasi yuqori taomlar berilayotgani ko‘rsatilgan. Bu taomlarni iste’mol qilish jarayoni esa asosan uning kuzatuvchilariga ko‘ngilochar kontent taqdim etish maqsadida tasvirga olingan.

Qizning vazni 35 kilogrammga yetgach, jamoatchilik vakillari bundan jiddiy xavotir bildirib, uning ota-onasi bilan yuzma-yuz gaplashgan. Internet foydalanuvchilari juftlikdan mukbang videolarini to‘xtatishni so‘ragan.

Uch yoshli 35 kg qizaloqni mukbangga jalb qilgan ota-ona tanqid qilindi

Biroq ota-ona o‘z harakatlarini himoya qilgan. Ular Peysi tug‘ilganida 4,5 funt, ya’ni taxminan 2,25 kilogramm vaznga ega bo‘lganini va qizining shunchaki ishtahasi yaxshi ekanini ta’kidlagan.

Juftlik qizini majburan ovqatlantirishganini rad etgan. Shuningdek, ular videolar orqali topilayotgan mablag‘ oziq-ovqat xarajatlarini qoplashga zo‘rg‘a yetayotganini bildirgan.

Jamoatchilikning bosimi tobora kuchaygach, videoplatformalar Peysining akkauntlarini blokladi. Shundan so‘ng uning ota-onasi ham ijtimoiy tarmoqlardagi akkauntlarini o‘chirib tashladi.

Bolalarni ijtimoiy tarmoqlarda kontentga jalb qilish masalasi

Peysi bilan bog‘liq holat Xitoy ijtimoiy tarmoqlarida e’tibor va ko‘rishlar sonini oshirish maqsadida voyaga yetmagan bolalardan foydalanish amaliyotiga yana bir bor e’tibor qaratdi.

So‘nggi yillarda bolalar ishtirokidagi mukbang va prank videolaridan tortib, ular orqali turli mahsulotlarni targ‘ib qilishgacha bo‘lgan kontent turlari kengayib bormoqda.

Bunday kontentlarda voyaga yetmaganlarning ishtirok etishi esa ularning manfaatlari, xavfsizligi va huquqlarini himoya qilish masalasini dolzarb qilib qo‘ymoqda. Peysining holati ham ijtimoiy tarmoqlarda bolalardan kontent yaratish maqsadida foydalanish qanday oqibatlarga olib kelishi mumkinligi haqida yana bir bor bahslarni kuchaytirdi.

PeysiDouyinmukbang trendbolalarni ovqatlantirish
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qizini 13 yil enagaga tashlab ketgan er-xotin ota-ona huquqidan mahrum qilindiQizini 13 yil enagaga tashlab ketgan er-xotin ota-ona huquqidan mahrum qilindi22 sentabr 10:21Xitoyda ayol o‘g‘lining to‘yida kelin aslida o‘z yo‘qolgan qizi ekanini bilib qoldiXitoyda ayol o‘g‘lining to‘yida kelin aslida o‘z yo‘qolgan qizi ekanini bilib qoldi2 avgust 17:23Rossiyada pedofil 5 yoshli qizchani zo‘rlamoqchi bo‘lganda, bolalar qutqarib qoldiRossiyada pedofil 5 yoshli qizchani zo‘rlamoqchi bo‘lganda, bolalar qutqarib qoldi1 iyun 15:3570 yoshli ayol asrab olgan 17 yoshli qizini maymunga almashtirdi70 yoshli ayol asrab olgan 17 yoshli qizini maymunga almashtirdi8 sentabr 14:36Ota-onasi izlagan qiz 35 yil davomida yonida yashagan ekanOta-onasi izlagan qiz 35 yil davomida yonida yashagan ekan17 iyul 18:49Erdo‘g‘on onasi bilan bog‘liq ko‘z yoshga to‘la eng shaxsiy xotirasini so‘zlab berdiErdo‘g‘on onasi bilan bog‘liq ko‘z yoshga to‘la eng shaxsiy xotirasini so‘zlab berdi6 sentabr 17:27
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?