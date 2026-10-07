Hindiston Ukraina urushi bo‘yicha o‘z sulh rejasini taqdim etdi - nimalar taklif qilindi?

·43·Dunyo
Hindiston Ukraina urushi bo‘yicha o‘z sulh rejasini taqdim etdi - nimalar taklif qilindi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Hindiston Ukrainadagi urushni tugatish va mintaqada tinchlik o‘rnatish maqsadida o‘z sulh rejasini taqdim etdi.
  • Ushbu reja energetika va infratuzilmalarga zarbalarni to‘xtatish, Qora dengizda tijorat kemalariga hujumlarni barham topish hamda don va energiya resurslarining to‘siqsiz yetkazib berilishini kafolatlashni o‘z ichiga oladi.
  • Hindiston tashqi ishlar vaziri Subrahmanyam Jaishankar ushbu taklifni o‘tgan oyda Kiyevga tashrifi chog‘ida Ukraina tomoniga topshirgan.

Global Janubning yetakchi davlatlaridan biri bo‘lgan Hindiston Ukrainadagi urushni bartaraf etish va mintaqada tinchlik o‘rnatish yo‘lida muhim diplomatik qadam tashladi. Mamlakatning nufuzli Hindustan Times nashri bergan xabarga ko‘ra, rasmiy Dehli Kiyevga o‘zaro hujumlarni to‘xtatish va muhim logistika yo‘llarini himoya qilishga qaratilgan maxsus sulh rejasini taqdim etdi.

Ushbu tashabbus jahon oziq-ovqat hamda energetika xavfsizligini ta’minlash bilan bir qatorda, harbiy harakatlarning global ta’minot zanjirlariga yetkazayotgan zararini kamaytirishni maqsad qilgan.

Hindiston taklif etgan sulh rejasining asosiy bandlari

Hindiston diplomatiyasi ilgari surgan tinchlik paketi bir nechta hayotiy muhim shartlarni o‘z ichiga oladi:

  • Energetika va infratuzilmaga zarbalarni to‘xtatish: Tomonlar qish mavsumi arafasida bir-birining energetika tizimlari, elektr stansiyalari va muhim hayotiy infratuzilmalariga raketa va dron hujumlari uyushtirishni to‘liq to‘xtatishi lozim;

  • Qora dengizdagi xavfsizlik va tijorat kemalari: Qora dengiz havzasida harakatlanayotgan tinch fuqarolik va savdo kemalariga qilingan hujumlarga chek qo‘yish;

  • Uzluksiz ta’minot yo‘laklari: Mintaqaviy portlar orqali dunyo bozorlariga don, qishloq xo‘jaligi mahsulotlari va energiya resurslarini to‘siqlarsiz va barqaror yetkazib berishni kafolatlash.

Kiyevga tashrif chog‘idagi muzokaralar va Dehlining manfaatlari

Mazkur muhim takliflar Ukraina rahbariyatiga bevosita yuqori diplomatik darajada yetkazilgan:

  • Jaishankarning missiyasi: Hindustan Times ma’lumotlariga ko‘ra, tinchlik tashabbusi o‘tgan oyda Hindiston tashqi ishlar vaziri Subrahmanyam Jaishankarning Kiyevga rasmiy tashrifi doirasida Ukraina tomoniga topshirilgan;

  • Energetik muvozanat: Hindiston rejasida o‘z milliy manfaatlarini ham ochiq hisobga olgan — xususan, jahon bozorida narxlar barqarorligini saqlash maqsadida Rossiya energiya ta’minotining uzluksizligini ta’minlash masalasi ko‘zda tutilgan.

Hindistonning mazkur sulh tashabbusi urushayotgan tomonlar o‘rtasida murosa topish va global iqtisodiy inqirozlarning oldini olish yo‘lidagi navbatdagi jiddiy geosiyosiy harakat sifatida xalqaro ekspertlar diqqat markaziga tushmoqda.

HindistonUkraina-Rossiya urushiSubrahmanyam JaishankarGlobal Janub
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Urush tugash arafasida: Ukraina to‘liq va shartsiz o‘t ochishni to‘xtatishga tayyorligini e’lon qildiUrush tugash arafasida: Ukraina to‘liq va shartsiz o‘t ochishni to‘xtatishga tayyorligini e’lon qildi23 sentabr 22:23«To‘xtatib qolish rejasi»: Makron BMT sammitida Trampga Ukraina bo‘yicha bosim o‘tkazmoqchi«To‘xtatib qolish rejasi»: Makron BMT sammitida Trampga Ukraina bo‘yicha bosim o‘tkazmoqchi22 sentabr 15:59«Urushni qishgacha tugatamiz»: Tramp va Zelenskiy Nyu-Yorkda yopiq eshiklar ortida uchrashdi«Urushni qishgacha tugatamiz»: Tramp va Zelenskiy Nyu-Yorkda yopiq eshiklar ortida uchrashdi23 sentabr 08:36Si Szinpin va Narendra Modi Putin bilan muloqotda Ukraina bo‘yicha yordam taklif qildiSi Szinpin va Narendra Modi Putin bilan muloqotda Ukraina bo‘yicha yordam taklif qildi13 sentabr 18:17Rossiya va Ukrainada sulh: Gʻalaba kuni va inson hayoti ustuvorligiRossiya va Ukrainada sulh: Gʻalaba kuni va inson hayoti ustuvorligi5 may 10:46Zelenskiy Tramp bilan Oq uydagi kutilmagan uchrashuvni yakunladiZelenskiy Tramp bilan Oq uydagi kutilmagan uchrashuvni yakunladi28 iyul 21:16
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?