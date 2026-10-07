Hindiston Ukraina urushi bo‘yicha o‘z sulh rejasini taqdim etdi - nimalar taklif qilindi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Hindiston Ukrainadagi urushni tugatish va mintaqada tinchlik o‘rnatish maqsadida o‘z sulh rejasini taqdim etdi.
- Ushbu reja energetika va infratuzilmalarga zarbalarni to‘xtatish, Qora dengizda tijorat kemalariga hujumlarni barham topish hamda don va energiya resurslarining to‘siqsiz yetkazib berilishini kafolatlashni o‘z ichiga oladi.
- Hindiston tashqi ishlar vaziri Subrahmanyam Jaishankar ushbu taklifni o‘tgan oyda Kiyevga tashrifi chog‘ida Ukraina tomoniga topshirgan.
Global Janubning yetakchi davlatlaridan biri bo‘lgan Hindiston Ukrainadagi urushni bartaraf etish va mintaqada tinchlik o‘rnatish yo‘lida muhim diplomatik qadam tashladi. Mamlakatning nufuzli Hindustan Times nashri bergan xabarga ko‘ra, rasmiy Dehli Kiyevga o‘zaro hujumlarni to‘xtatish va muhim logistika yo‘llarini himoya qilishga qaratilgan maxsus sulh rejasini taqdim etdi.
Ushbu tashabbus jahon oziq-ovqat hamda energetika xavfsizligini ta’minlash bilan bir qatorda, harbiy harakatlarning global ta’minot zanjirlariga yetkazayotgan zararini kamaytirishni maqsad qilgan.
Hindiston taklif etgan sulh rejasining asosiy bandlari
Hindiston diplomatiyasi ilgari surgan tinchlik paketi bir nechta hayotiy muhim shartlarni o‘z ichiga oladi:
Energetika va infratuzilmaga zarbalarni to‘xtatish: Tomonlar qish mavsumi arafasida bir-birining energetika tizimlari, elektr stansiyalari va muhim hayotiy infratuzilmalariga raketa va dron hujumlari uyushtirishni to‘liq to‘xtatishi lozim;
Qora dengizdagi xavfsizlik va tijorat kemalari: Qora dengiz havzasida harakatlanayotgan tinch fuqarolik va savdo kemalariga qilingan hujumlarga chek qo‘yish;
Uzluksiz ta’minot yo‘laklari: Mintaqaviy portlar orqali dunyo bozorlariga don, qishloq xo‘jaligi mahsulotlari va energiya resurslarini to‘siqlarsiz va barqaror yetkazib berishni kafolatlash.
Kiyevga tashrif chog‘idagi muzokaralar va Dehlining manfaatlari
Mazkur muhim takliflar Ukraina rahbariyatiga bevosita yuqori diplomatik darajada yetkazilgan:
Jaishankarning missiyasi: Hindustan Times ma’lumotlariga ko‘ra, tinchlik tashabbusi o‘tgan oyda Hindiston tashqi ishlar vaziri Subrahmanyam Jaishankarning Kiyevga rasmiy tashrifi doirasida Ukraina tomoniga topshirilgan;
Energetik muvozanat: Hindiston rejasida o‘z milliy manfaatlarini ham ochiq hisobga olgan — xususan, jahon bozorida narxlar barqarorligini saqlash maqsadida Rossiya energiya ta’minotining uzluksizligini ta’minlash masalasi ko‘zda tutilgan.
Hindistonning mazkur sulh tashabbusi urushayotgan tomonlar o‘rtasida murosa topish va global iqtisodiy inqirozlarning oldini olish yo‘lidagi navbatdagi jiddiy geosiyosiy harakat sifatida xalqaro ekspertlar diqqat markaziga tushmoqda.
Izohlar 0
…