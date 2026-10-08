Shimoliy Orolda suv sathi 44 metrga ko‘tarilishi mumkin

·2·Dunyo
Shimoliy Orolda suv sathi 44 metrga ko‘tarilishi mumkin

Qozog‘iston Jahon banki bilan hamkorlikda Shimoliy Orolda suv sathini Boltiq tizimi bo‘yicha 44 metrga yetkazishni rejalashtirmoqda. Mazkur loyiha orqali Orol dengizining shimoliy qismida suv hajmini yanada oshirish va ekologik holatni yaxshilash ko‘zda tutilgan. Bu haqda Qozog‘iston Bosh vaziri matbuot xizmati xabar berdi.

Qayd etilishicha, so‘nggi 20 yildan ortiq vaqt davomida Shimoliy Orol maydoni 36 foizga kengaygan. Shu davr mobaynida suv hajmi ham qariyb ikki barobar oshib, 23,4 milliard kub metrga yetgan. Shu bilan birga, suvning minerallashuv darajasi ikki barobar kamaygan.

Loyihaning navbatdagi bosqichida Orolni tiklashda muhim inshootlardan biri hisoblangan Ko‘karal to‘g‘onini rekonstruksiya qilish rejalashtirilgan. Jahon banki bilan hamkorlikda ishlab chiqilgan loyiha doirasida suv sathini Boltiq tizimi bo‘yicha 44 metrga ko‘tarish ko‘zda tutilmoqda.

Hisob-kitoblarga ko‘ra, keyingi 5–6 yil ichida Shimoliy Orol maydonini 3,9 ming kvadrat kilometrga, undagi suv hajmini esa 34 milliard kub metrga yetkazish rejalashtirilgan. Bu o‘z navbatida dengiz hududidagi ekologik sharoitni yanada yaxshilashga xizmat qilishi kutilmoqda.

Shu bilan birga, Qozog‘iston Orolning qurib qolgan tubida ko‘kalamzorlashtirish va o‘rmon-melioratsiya ishlarini ham davom ettirmoqda. Ma’lum qilinishicha, hozirgacha 1,1 million gektar maydonda o‘rmon-melioratsiya tadbirlari amalga oshirilgan.

Qurib qolgan dengiz tubini o‘simliklar bilan qoplash maqsadida 3,4 ming tonna saksovul va sho‘rga chidamli o‘simliklar urug‘i sepilgan. Shuningdek, 56,2 million tup saksovul ko‘chati ekilgan.

Ko‘chatlarni yetishtirish uchun maxsus pitomnik ham tashkil etilgan. Maydoni 33 gektarni tashkil etuvchi ushbu pitomnik yiliga 3 million dona ko‘chat tayyorlash quvvatiga ega.

Qozog‘iston Orol dengizi bilan bir qatorda Kaspiy dengizining ekologik holatiga ham e’tibor qaratmoqda. Mamlakat Kaspiy dengizini saqlab qolish bo‘yicha davlatlararo dastur tayyorlamoqda.

Mazkur dasturda Kaspiy dengizi sathining pasayishi, bioxilma-xillikni asrash, suvning ifloslanishiga qarshi kurashish hamda ekologik monitoring tizimini takomillashtirish kabi masalalarga alohida e’tibor qaratilishi rejalashtirilgan.

Shu tariqa Qozog‘iston Orol va Kaspiy dengizlarining ekologik holatini yaxshilash, suv resurslarini asrash hamda ushbu hududlarda tabiiy muhitni tiklashga qaratilgan bir qator loyihalarni amalga oshirmoqda.

Qozog‘istonJahon bankiShimoliy OrolKaspiy dengizi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

34 yil kutilgan mo‘jiza: Shotlandiya orolida chaqaloq tug‘ildi34 yil kutilgan mo‘jiza: Shotlandiya orolida chaqaloq tug‘ildi25 sentabr 17:01Orolda abadiy harbiy nazorat: Tramp, Daniya va Grenlandiya tarixiy shartnomani imzoladiOrolda abadiy harbiy nazorat: Tramp, Daniya va Grenlandiya tarixiy shartnomani imzoladi23 sentabr 06:53Nepaldagi suv toshqini 5 ta filni Hindistonga oqizib ketdi (video)Nepaldagi suv toshqini 5 ta filni Hindistonga oqizib ketdi (video)27 avgust 20:31Yaponiyada favqulodda holat, 2 million aholi evakuatsiya qilinmoqda!Yaponiyada favqulodda holat, 2 million aholi evakuatsiya qilinmoqda!10 sentabr 08:32Grenlandiya haqidagi yolg‘on fosh bo‘ldi: Tramp va Daniya o‘rtasidagi kelishuv sirlari ochildiGrenlandiya haqidagi yolg‘on fosh bo‘ldi: Tramp va Daniya o‘rtasidagi kelishuv sirlari ochildi19 sentabr 22:15Hindistonda suv ombori to‘lib, favqulodda holat e’lon qilindiHindistonda suv ombori to‘lib, favqulodda holat e’lon qilindi31 avgust 16:10
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?