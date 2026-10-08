Shimoliy Orolda suv sathi 44 metrga ko‘tarilishi mumkin
Qozog‘iston Jahon banki bilan hamkorlikda Shimoliy Orolda suv sathini Boltiq tizimi bo‘yicha 44 metrga yetkazishni rejalashtirmoqda. Mazkur loyiha orqali Orol dengizining shimoliy qismida suv hajmini yanada oshirish va ekologik holatni yaxshilash ko‘zda tutilgan. Bu haqda Qozog‘iston Bosh vaziri matbuot xizmati xabar berdi.
Qayd etilishicha, so‘nggi 20 yildan ortiq vaqt davomida Shimoliy Orol maydoni 36 foizga kengaygan. Shu davr mobaynida suv hajmi ham qariyb ikki barobar oshib, 23,4 milliard kub metrga yetgan. Shu bilan birga, suvning minerallashuv darajasi ikki barobar kamaygan.
Loyihaning navbatdagi bosqichida Orolni tiklashda muhim inshootlardan biri hisoblangan Ko‘karal to‘g‘onini rekonstruksiya qilish rejalashtirilgan. Jahon banki bilan hamkorlikda ishlab chiqilgan loyiha doirasida suv sathini Boltiq tizimi bo‘yicha 44 metrga ko‘tarish ko‘zda tutilmoqda.
Hisob-kitoblarga ko‘ra, keyingi 5–6 yil ichida Shimoliy Orol maydonini 3,9 ming kvadrat kilometrga, undagi suv hajmini esa 34 milliard kub metrga yetkazish rejalashtirilgan. Bu o‘z navbatida dengiz hududidagi ekologik sharoitni yanada yaxshilashga xizmat qilishi kutilmoqda.
Shu bilan birga, Qozog‘iston Orolning qurib qolgan tubida ko‘kalamzorlashtirish va o‘rmon-melioratsiya ishlarini ham davom ettirmoqda. Ma’lum qilinishicha, hozirgacha 1,1 million gektar maydonda o‘rmon-melioratsiya tadbirlari amalga oshirilgan.
Qurib qolgan dengiz tubini o‘simliklar bilan qoplash maqsadida 3,4 ming tonna saksovul va sho‘rga chidamli o‘simliklar urug‘i sepilgan. Shuningdek, 56,2 million tup saksovul ko‘chati ekilgan.
Ko‘chatlarni yetishtirish uchun maxsus pitomnik ham tashkil etilgan. Maydoni 33 gektarni tashkil etuvchi ushbu pitomnik yiliga 3 million dona ko‘chat tayyorlash quvvatiga ega.
Qozog‘iston Orol dengizi bilan bir qatorda Kaspiy dengizining ekologik holatiga ham e’tibor qaratmoqda. Mamlakat Kaspiy dengizini saqlab qolish bo‘yicha davlatlararo dastur tayyorlamoqda.
Mazkur dasturda Kaspiy dengizi sathining pasayishi, bioxilma-xillikni asrash, suvning ifloslanishiga qarshi kurashish hamda ekologik monitoring tizimini takomillashtirish kabi masalalarga alohida e’tibor qaratilishi rejalashtirilgan.
Shu tariqa Qozog‘iston Orol va Kaspiy dengizlarining ekologik holatini yaxshilash, suv resurslarini asrash hamda ushbu hududlarda tabiiy muhitni tiklashga qaratilgan bir qator loyihalarni amalga oshirmoqda.
Izohlar 0
…