Orolda abadiy harbiy nazorat: Tramp, Daniya va Grenlandiya tarixiy shartnomani imzoladi

·47·Dunyo
Orolda abadiy harbiy nazorat: Tramp, Daniya va Grenlandiya tarixiy shartnomani imzoladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • AQSH Prezidenti Donald Tramp, Daniya Bosh vaziri Mette Frederiksen va Grenlandiya Bosh vaziri Yens-Frederik Nilsen dunyodagi eng yirik orol — Grenlandiya ustidan harbiy va strategik nazoratni qayta taqsimlovchi uch tomonlama kelishuvni imzoladi.
  • Ushbu hujjat 1951 yilgi Sovuq urush davri bitimi o‘rnini egallab, AQSHga orolda ikkita yirik harbiy baza qurish, mavjud bazalarni qayta ochish va qo‘shimcha bazalar barpo etish huquqini beradi.

Arktika va Shimoliy Atlantika mintaqasining global xavfsizlik arxitekturasini tubdan o‘zgartirib yuboradigan mislsiz tarixiy voqea yuz berdi. AQSH Prezidenti Donald Tramp, Daniya Bosh vaziri Mette Frederiksen hamda Grenlandiya Bosh vaziri Yens-Frederik Nilsen dunyodagi eng yirik orol — Grenlandiya ustidan harbiy va strategik nazoratni qayta taqsimlovchi muhim uch tomonlama kelishuvga rasman qo‘l qo‘ydilar. Nufuzli BBC nashri tarqatgan tafsilotlarga ko‘ra, ushbu hujjat 1951 yilgi Sovuq urush davri bitimi o‘rnini egallagan bo‘lib, Daniya rahbari uni «abadiy davom etishi mumkin bo‘lgan keng qamrovli va yaxshiroq bitim» sifatida tavsifladi.

Grenlandiya Bosh vaziri esa shartnomani uchala tomon uchun ham manfaatli deb atab: «Sizning xavfsizligingiz — bizning xavfsizligimiz, bizning xavfsizligimiz — sizning xavfsizligingiz», deya rasmiy izoh berdi. Nyu-Yorkda BMT Bosh Assambleyasi minbaridan turib bayonot bergan Tramp AQSH orolda zudlik bilan ikkita yirik harbiy baza qurishini e’lon qildi. Kelishuv Narsarsuak hamda Mesters-Vigdagi bazalarni qayta ochish, kerak bo‘lsa qo‘shimcha bazalar barpo etish, shuningdek, Amerika harbiy samolyotlari, kemalari va dronlarining orol hududida cheklanmagan harakatlanishini kafolatlaydi.

Eng muhimi, bitim NATOga a’zo bo‘lmagan davlatlarning, xususan Rossiya va Xitoyning Grenlandiyaga kirishi, harbiy ishtiroki va hatto strategik infratuzilmaga sarmoya kiritishini butunlay taqiqlaydi. Trampning 2019 yildagi «Grenlandiyani sotib olish» yoki uni kuch bilan egallash haqidagi jangovar tahdidlari nihoyat diplomatik mutlaq harbiy nazorat bitimi bilan yakunlandi.

Xo‘sh, Vashington Shimoliy muz okeani darvozasini qanday qilib mutlaq qulfladi, mahalliy aholi bundan qanday iqtisodiy foyda ko‘radi va yangi kelishuv Arktikadagi kuchlar muvozanatini qanday o‘zgartiradi?

«Ikki yangi baza, Rossiya va Xitoyga «qizil chiziq» hamda abadiy maqom»: Kelishuvning 5 ta asosiy nuqtasi

Grenlandiya bo‘yicha imzolangan tarixiy hujjatning eng muhim bandlari:

  • Ikkita strategik harbiy baza: AQSH Narsarsuak va Mesters-Vigda ikkita muhim bazani qayta tiklaydi va zarurat bo‘lganda qo‘shimcha bazalar ochish huquqiga ega bo‘ladi;

  • Erkin harakat va razvedka: Amerika harbiy uchoqlari, dronlari va floti orol uzra erkin harakatlanadi; AQSH va Daniya josuslikka qarshi birgalikda kurashadi;

  • NATOga kirmagan davlatlarga mutlaq taqiq: Yevropa Ittifoqi va NATOdan tashqari hech bir davlat orolda harbiy ishtirokka, strategik aktivlar nazoratiga yoki yopiq ma’lumotlarga ega bo‘lolmaydi;

  • Muddatsiz va bekor bo‘lmas hujjat: Shartnomaning amal qilish muddati cheklanmagan; agar Grenlandiya kelajakda mustaqillikka erishsa ham, u NATO a’zosi va xavfsizlik bo‘yicha Daniyaning huquqiy vorisi bo‘lishga majbur;

  • Mahalliy aholiga imtiyozlar: Mahalliy kompaniyalar AQSH harbiylarini xizmat va mahsulotlar bilan ta’minlashda ustuvorlikka ega bo‘ladi, an’anaviy turmush tarzi himoya qilinadi.

Grenlandiyaning harbiy maqomi: 1951 yilgi eski bitim va Trampning yangi kelishuvi taqqosi

Tarixiy hujjatlarning muhim farqlari va strategik kengayishi:

Mezonlar va parametrlar

1951 yilgi kelishuv (2004 yilgi qo‘shimcha bilan)

Donald Tramp davridagi yangi shartnoma

Imzolovchi tomonlar

Daniya va AQSH (2004 yildan Grenlandiya qo‘shilgan)

AQSH (Tramp), Daniya (Frederiksen) va Grenlandiya (Nilsen)

AQSH harbiy bazalari soni

Faqat 1 ta baza faoliyat yuritgan (Pituffik / sobiq Tule)

Kamida 3 ta: Pituffik, Narsarsuak va Mesters-Vig (+ qo‘shimcha ochish huquqi)

Harbiy texnika harakati

Baza hududi va belgilangan koridorlar bilan cheklangan

Samolyotlar, dronlar va kemalar uchun mutlaq erkin harakatlanish

Uchinchi davlatlar maqomi

Aniq iqtisodiy va investitsiyaviy cheklovlar yo‘q edi

NATOdan tashqari davlatlarga harbiy va investitsiyaviy to‘liq taqiq

Mustaqillik istiqboli

Kelajakdagi maqom ochiq qoldirilgan edi

Mustaqil bo‘lgan taqdirda ham NATOga kirish va AQSH bazalarini saqlash sharti

Mahalliy iqtisodiyot manfaati

Faqat umumiy madaniy va an’anaviy aloqalar

Mahalliy kompaniyalarga AQSH bazalari ta’minotida ustuvorlik berilishi

Geosiyosat va harbiy xavfsizlik ekspertizasi: Nega bu bitim Arktikani butunlay qulfladi?

Xalqaro harbiy ekspertlar va xavfsizlik tahlilchilarining xulosalari:

  • «Sotib olish» fikridan strategik shartnomaga: 2019 yilda Tramp orolni sotib olish taklifi bilan diplomatik mojaro keltirib chiqargan, keyinchalik hatto bosib olishni gapirgan edi; yangi shartnoma Vashingtonga sotib olishsiz ham yer ustidan to‘liq harbiy nazoratni taqdim etdi va Kopengagen bilan nizolarga barham berdi;

  • Xitoy va Rossiyaga qarshi mustahkam qalqon: Xitoy «Qutb ipak yo‘li» doirasida Grenlandiya aeroportlari va nodir metall konlarini moliyalashtirishga urinayotgan, Rossiya esa Arktikani harbiylashtirayotgan edi; yangi shartnomadagi qat’iy investitsiyaviy cheklovlar Pekin va Moskvaning orolga yo‘lini butunlay kesib tashlaydi;

  • Arktika ustidan havo va dron nazorati: Mesters-Vig va Narsarsuak bazalarining qayta tiklanishi AQSH harbiy-havo kuchlariga Shimoliy Atlantika va Shimoliy muz okeani bo‘ylab raketalar, suvosti kemalari hamda strategik bombardimonchilarni nazorat qilish uchun mukammal platsdarm beradi;

  • Grenlandiya mustaqilligi jilovlandi: Mahalliy siyosatchilar Daniyadan to‘liq ajralib chiqish niyatida edi; yangi shartnoma mustaqil Grenlandiyani ham avtomat ravishda NATO va Vashington harbiy soyaboni ostida qolishga yuridik jihatdan majburlaydi.

Daniya, Grenlandiya va AQSH o‘rtasidagi ushbu kelishuv XXI asrning eng muhim geosiyosiy to‘qnashuv maydoni bo‘lgan Arktikada Amerika gegemonligini rasman mustahkamladi.

Sizningcha, Donald Trampning Grenlandiya ustidan harbiy nazoratni kengaytirishi Arktikada Rossiya va Xitoy bilan qarama-qarshilikni yumshatadimi yoki yangi Sovuq urush o‘chog‘ini paydo qiladimi? Bunday abadiy harbiy bazalar mahalliy aholi manfaatlariga qanchalik mos keladi deb o‘ylaysiz? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va dunyo siyosatini o‘zgartirayotgan ushbu strategik tahlilni barcha do‘stlaringiz bilan baham ko‘ring!

Grenlandiya shartnomasiNarsarsuakMesters-VigDaniya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Sovuq urush davri qaytmoqda»: AQSH Grenlandiyadagi tashlandiq harbiy bazasini tiklamoqda«Sovuq urush davri qaytmoqda»: AQSH Grenlandiyadagi tashlandiq harbiy bazasini tiklamoqdaKecha 16:26Grenlandiya haqidagi yolg‘on fosh bo‘ldi: Tramp va Daniya o‘rtasidagi kelishuv sirlari ochildiGrenlandiya haqidagi yolg‘on fosh bo‘ldi: Tramp va Daniya o‘rtasidagi kelishuv sirlari ochildi19 sentabr 22:15«Biz sotib olamiz»: Daniya Grenlandiyani AQSHga topshirdi, Tramp esa 52-shtatni e’lon qildi«Biz sotib olamiz»: Daniya Grenlandiyani AQSHga topshirdi, Tramp esa 52-shtatni e’lon qildi19 sentabr 08:52500 yilgacha yashaydigan noyob akula Irlandiya sohilidan topildi500 yilgacha yashaydigan noyob akula Irlandiya sohilidan topildi11 iyul 15:49«Eronni yo‘q qilaymi?!»: Tramp BMT minbaridan dunyoni larzaga soluvchi bayonotlar berdi«Eronni yo‘q qilaymi?!»: Tramp BMT minbaridan dunyoni larzaga soluvchi bayonotlar berdiBugun 06:43HR mutaxassisi kompaniyalar nega 4 kunlik ish haftasiga o‘tmasligining achchiq sirini ochdiHR mutaxassisi kompaniyalar nega 4 kunlik ish haftasiga o‘tmasligining achchiq sirini ochdiBugun 06:17
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota