Shavkat Mirziyoyev, Vladimir Putin va mintaqa yetakchilari Turkmanistonda yig‘iladi

·83·Dunyo
Shavkat Mirziyoyev, Vladimir Putin va mintaqa yetakchilari Turkmanistonda yig‘iladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Rossiya Prezidenti Vladimir Putin 8 oktyabrda Turkmanistonga tashrif buyurib, Ashxoboddagi MDH Davlat rahbarlari kengashi va Kaspiy ekologik sammitida ishtirok etadi.
  • Ushbu yubiley MDH sammitida Hamdo‘stlikka a’zo barcha 9 davlat, jumladan O‘zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev va boshqa yetakchilar qatnashadi.
  • Sammitda ko‘p tomonlama hamkorlik yakunlari sarhisob qilinib, mintaqaviy xavfsizlik va iqtisodiy integratsiya masalalari muhokama qilinadi.

Markaziy Osiyo mintaqasi navbatdagi yirik xalqaro siyosiy muloqot markaziga aylanmoqda. Rossiya Federatsiyasi Prezidenti Vladimir Putin 8 oktyabr kuni ikki kunlik rasmiy tashrif bilan Turkmanistonga jo‘nab ketdi. Mazkur tashrif doirasida Ashxobodda ikkita yirik anjuman — Mustaqil Davlatlar Hamdo‘stligi (MDH) Davlat rahbarlari kengashi hamda Kaspiy ekologik sammiti bo‘lib o‘tadi.

Bo‘lajak MDH sammiti Hamdo‘stlik uchun yubiley yilida o‘tkazilmoqda — shu yilning dekabr oyida tashkilot tuzilganiga 35 yil to‘ladi. Assotsiatsiyalashgan a’zo maqomiga ega Turkmaniston prezidenti Serdar Berdimuhamedov mezbonlik qilayotgan ushbu diplomatik haftalik mintaqaviy xavfsizlik va iqtisodiy integratsiya nuqtayi nazaridan muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Barcha yetakchilar bir davrada: Sammitda kimlar ishtirok etadi?

Yubiley sammitida Hamdo‘stlikka a’zo barcha 9 davlat rahbarlari to‘liq tarkibda qatnashishi kutilmoqda:

  • Ishtirokchilar safi: O‘zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev, Rossiya Prezidenti Vladimir Putin, Ozarbayjon Prezidenti Ilhom Aliyev, Belarus Prezidenti Aleksandr Lukashenko, Qozog‘iston Prezidenti Qasim-Jomart Toqayev, Qirg‘iziston Prezidenti Sadir Japarov, Tojikiston Prezidenti Emomali Rahmon hamda Armaniston Bosh vaziri Nikol Pashinyan;

  • Tarixiy ilk qadam: MDH tarixida ilk bor kengaytirilgan tarkibdagi majlisga Islom Respublikasi Prezidenti Mas’ud Pezeshkiyon taklif etildi. U shuningdek Kaspiy ekologik sammitida ham qatnashadi;

  • Dastur jadvali: Tashrifning birinchi kuni — 8 oktyabr madaniy tadbirlar va dastlabki muzokaralardan iborat bo‘lsa, asosiy ish kuni 9 oktyabr kuniga to‘g‘ri keladi.

Hujjatlar va kun tartibi: Qaysi yo‘nalishlarga urg‘u beriladi?

9 oktyabr kungi yig‘ilishda davlat rahbarlari ko‘p tomonlama hamkorlik yakunlarini sarhisob qilib, kelgusi ustuvor vazifalarni belgilab olishadi:

  • Hamkorlik paketlari: Sammit doirasida huquq-tartibot, axborot xavfsizligi, madaniy-gumanitar aloqalarni kengaytirish hamda tashqi siyosiy muvofiqlashtirishni mustahkamlashga qaratilgan muhim hujjatlar qabul qilinadi;

  • Mintaqaviy va xalqaro masalalar: Yetakchilar global beqarorlik fonida MDH ichidagi iqtisodiy barqarorlik va chegaralar xavfsizligini muhokama qilishadi.

Kaspiy ekologik sammiti: Sayozlanish xavfi va «Beshlik» bahsi

MDH majlisi bilan bir qatorda Kaspiybo‘yi davlatlari — Rossiya, Turkmaniston, Ozarbayjon, Eron va Qozog‘iston rahbarlari ishtirokida muhim ekologik forum tashkil etilmoqda:

  • Asosiy tahdid — sayozlanish: Ekologik anjumanda dengiz suvi sathining keskin pasayishi, havzaning tabiiy muhitini asrash va ekologik xavfsizlikni ta’minlash asosiy diqqat markazida bo‘ladi;

  • Hamkorlik mexanizmi: Kreml vakili Yuriy Ushakovning qayd etishicha, «kaspiy beshligi» mintaqada tinchlikni saqlash va bioresurslarni muhofaza qilish bo‘yicha amaliy qadamlarni ko‘rib chiqadi.

Parda ortidagi uchrashuvlar: Pezeshkiyon bilan suhbat va norasmiy muloqotlar

Sammit maydonlari doirasida qator ikki tomonlama muhim muzokaralar ham ko‘zda tutilgan:

  • Eron va Rossiya muloqoti: 9 oktyabr kuni Vladimir Putinning Eron Prezidenti Mas’ud Pezeshkiyon bilan yakkama-yakka uchrashuvi bo‘lib o‘tadi. Unda Yaqin Sharqdagi keskinlashgan harbiy-siyosiy vaziyat va ikki tomonlama loyihalar ko‘rib chiqiladi;

  • Boshqa yetakchilar bilan aloqalar: Armaniston Bosh vaziri Pashinyan bilan alohida rasmiy uchrashuv rejalashtirilmagan bo‘lsa-da, sammit doirasida MDH yetakchilarining norasmiy «oyoq ustida» yoki ishchi tushlik chog‘idagi qisqa muzokaralari istisno etilmayapti.

Ashxoboddagi mazkur ikki yirik sammit mintaqaviy birdamlikni sinovdan o‘tkazayotgan murakkab geosiyosiy vaziyatda Markaziy Osiyo, Kavkaz va Kaspiy havzasi kelajagiga ta’sir ko‘rsatadigan strategik platformaga aylanmoqda.

Mustaqil Davlatlar Hamdo‘stligi sammitiKaspiy ekologik sammitiVladimir Putin Turkmaniston tashrifSerdar Berdimuhamedov
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tramp Rossiya rahbari bilan bir soatlik muloqot tafsilotlarini ochiqladiTramp Rossiya rahbari bilan bir soatlik muloqot tafsilotlarini ochiqladi10 sentabr 10:25Bugun 74 yoshga to‘lgan Vladimir Putin tug‘ilgan kunini qanday o‘tkazadi?Bugun 74 yoshga to‘lgan Vladimir Putin tug‘ilgan kunini qanday o‘tkazadi?Kecha 09:20Tramp Putin bilan navbatdagi uchrashuvga tayyorligini aytdi: Mayami nega shubha ostida?Tramp Putin bilan navbatdagi uchrashuvga tayyorligini aytdi: Mayami nega shubha ostida?23 sentabr 09:48«Moskvada muhim sinov»: Pashinyan Putin bilan temir yo‘l taqdirini hal qiladi!«Moskvada muhim sinov»: Pashinyan Putin bilan temir yo‘l taqdirini hal qiladi!20 sentabr 11:28Muhim muloqot: Toqayev Putin bilan bo‘lajak oliy darajadagi uchrashuvlar rejasini kelishib oldiMuhim muloqot: Toqayev Putin bilan bo‘lajak oliy darajadagi uchrashuvlar rejasini kelishib oldi22 sentabr 08:43Si Szinpin va Narendra Modi Putin bilan muloqotda Ukraina bo‘yicha yordam taklif qildiSi Szinpin va Narendra Modi Putin bilan muloqotda Ukraina bo‘yicha yordam taklif qildi13 sentabr 18:17
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?