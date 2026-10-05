47 ming harbiy: Rossiya Markaziy Osiyo yo‘nalishidagi yangi harbiy ssenariyni mashq qilmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Rossiya Federatsiyasi qurolli kuchlari Markaziy Osiyo va Kaspiy dengizi havzasida «Sentr-2026» nomli keng ko‘lamli harbiy mashg‘ulotlarni boshladi.
- Ushbu mashg‘ulotlarda 47 mingdan ortiq shaxsiy tarkib ishtirok etmoqda va ular Markaziy Osiyodan kutilayotgan ehtimoliy harbiy agressiyani qaytarish hamda Kaspiyda xavfsizlikni ta’minlash kabi murakkab jangovar ssenariylarni amalda sinamoqda.
Rossiya Federatsiyasi qurolli kuchlari Markaziy Osiyo strategik yo‘nalishi va Kaspiy dengizi havzasida keng ko‘lamli harbiy mashg‘ulotlarni boshladi. «Sentr-2026» qo‘mondonlik-shtab mashqlari doirasida mintaqadan kutilayotgan ehtimoliy harbiy agressiyani qaytarish va Kaspiyda xavfsizlikni ta’minlash bo‘yicha murakkab jangovar ssenariylar amalda sinalmoqda.
Mazkur yirik strategik mashg‘ulotlarga 47 mingdan ortiq shaxsiy tarkib, shuningdek, quruqlik va dengiz kuchlarining salmoqli qismi jalb etilgan.
«Sentr-2026» ssenariysi: Shartli dushmanning Markaziy Osiyodan bostirib kirishi
Rossiya Mudofaa vazirligi e’lon qilgan rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, o‘quv-mashg‘ulotlarining asosiy ssenariysi Markaziy Osiyo hududidan to‘satdan hujum boshlagan shartli dushman kuchlariga qarshi turishga asoslangan.
Harbiy bo‘linmalar quyidagi asosiy bosqichlar bo‘yicha harakatlanmoqda:
Hujumni qaytarish: Shartli dushmanning birinchi zarbasini to‘xtatish va chegara chizig‘ini himoya qilish;
Egallab olingan yerlarni ozod qilish: Raqib qo‘liga o‘tib ulgurgan hududlarni qarshi hujum orqali qaytarib olish;
«Xavfsizlik zonasi»ni shakllantirish: Bostirib kirish xavfini butunlay bartaraf etish maqsadida bevosita qo‘shni davlat yoki chegaradosh hudud ichida maxsus xavfsizlik bufer zonasini yaratish.
Kaspiy flotiliyasining o‘rni: Dengizdan zarba va desantga qarshi mudofaa
Quruqlikdagi shiddatli manyovrlar bilan bir qatorda operatsiyada Rossiyaning Kaspiy flotiliyasi kuchlari ham faol qatnashmoqda:
Dengizdan artilleriya va raketa ko‘magi: Harbiy kemalar quruqlikdagi qo‘shinlarning oldinga siljishini dengiz orqali qo‘llab-quvvatlamoqda;
Desantga qarshi operatsiyalar: Sohil bo‘yi infratuzilmasini raqib desantlari tushishidan himoya qilish va strategik dengiz yo‘llarini blokadaga olish amaliyotlari bajarilmoqda.
Markaziy Osiyo yo‘nalishi va Kaspiy dengizi bo‘ylab bir vaqtning o‘zida olib borilayotgan ushbu keng qamrovli harbiy mashg‘ulotlar mintaqadagi xavfsizlik arxivasi hamda global geosiyosiy o‘zgarishlar fonida xalqaro tahlilchilar va harbiy ekspertlarning jiddiy e’tiborini tortmoqda.
Izohlar 0
…