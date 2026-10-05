47 ming harbiy: Rossiya Markaziy Osiyo yo‘nalishidagi yangi harbiy ssenariyni mashq qilmoqda

·84·Dunyo
47 ming harbiy: Rossiya Markaziy Osiyo yo‘nalishidagi yangi harbiy ssenariyni mashq qilmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Rossiya Federatsiyasi qurolli kuchlari Markaziy Osiyo va Kaspiy dengizi havzasida «Sentr-2026» nomli keng ko‘lamli harbiy mashg‘ulotlarni boshladi.
  • Ushbu mashg‘ulotlarda 47 mingdan ortiq shaxsiy tarkib ishtirok etmoqda va ular Markaziy Osiyodan kutilayotgan ehtimoliy harbiy agressiyani qaytarish hamda Kaspiyda xavfsizlikni ta’minlash kabi murakkab jangovar ssenariylarni amalda sinamoqda.

Rossiya Federatsiyasi qurolli kuchlari Markaziy Osiyo strategik yo‘nalishi va Kaspiy dengizi havzasida keng ko‘lamli harbiy mashg‘ulotlarni boshladi. «Sentr-2026» qo‘mondonlik-shtab mashqlari doirasida mintaqadan kutilayotgan ehtimoliy harbiy agressiyani qaytarish va Kaspiyda xavfsizlikni ta’minlash bo‘yicha murakkab jangovar ssenariylar amalda sinalmoqda.

Mazkur yirik strategik mashg‘ulotlarga 47 mingdan ortiq shaxsiy tarkib, shuningdek, quruqlik va dengiz kuchlarining salmoqli qismi jalb etilgan.

«Sentr-2026» ssenariysi: Shartli dushmanning Markaziy Osiyodan bostirib kirishi

Rossiya Mudofaa vazirligi e’lon qilgan rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, o‘quv-mashg‘ulotlarining asosiy ssenariysi Markaziy Osiyo hududidan to‘satdan hujum boshlagan shartli dushman kuchlariga qarshi turishga asoslangan.

Harbiy bo‘linmalar quyidagi asosiy bosqichlar bo‘yicha harakatlanmoqda:

  • Hujumni qaytarish: Shartli dushmanning birinchi zarbasini to‘xtatish va chegara chizig‘ini himoya qilish;

  • Egallab olingan yerlarni ozod qilish: Raqib qo‘liga o‘tib ulgurgan hududlarni qarshi hujum orqali qaytarib olish;

  • «Xavfsizlik zonasi»ni shakllantirish: Bostirib kirish xavfini butunlay bartaraf etish maqsadida bevosita qo‘shni davlat yoki chegaradosh hudud ichida maxsus xavfsizlik bufer zonasini yaratish.

Kaspiy flotiliyasining o‘rni: Dengizdan zarba va desantga qarshi mudofaa

Quruqlikdagi shiddatli manyovrlar bilan bir qatorda operatsiyada Rossiyaning Kaspiy flotiliyasi kuchlari ham faol qatnashmoqda:

  • Dengizdan artilleriya va raketa ko‘magi: Harbiy kemalar quruqlikdagi qo‘shinlarning oldinga siljishini dengiz orqali qo‘llab-quvvatlamoqda;

  • Desantga qarshi operatsiyalar: Sohil bo‘yi infratuzilmasini raqib desantlari tushishidan himoya qilish va strategik dengiz yo‘llarini blokadaga olish amaliyotlari bajarilmoqda.

Markaziy Osiyo yo‘nalishi va Kaspiy dengizi bo‘ylab bir vaqtning o‘zida olib borilayotgan ushbu keng qamrovli harbiy mashg‘ulotlar mintaqadagi xavfsizlik arxivasi hamda global geosiyosiy o‘zgarishlar fonida xalqaro tahlilchilar va harbiy ekspertlarning jiddiy e’tiborini tortmoqda.

Sentr-2026Rossiya Mudofaa vazirligiKaspiy flotiliyasiMarkaziy Osiyo strategik yo‘nalishi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Belarus Polsha va Litva chegarasiga qo‘shin tashladi: NATOning «axilles tovoni» qurshovdami?Belarus Polsha va Litva chegarasiga qo‘shin tashladi: NATOning «axilles tovoni» qurshovdami?17 sentabr 14:50Qozog‘istonda KXSHTning shov-shuvli «Rubej-2026» mashg‘ulotlari boshlandiQozog‘istonda KXSHTning shov-shuvli «Rubej-2026» mashg‘ulotlari boshlandi14 sentabr 23:55Yevropa Rossiya bilan bog‘liq yangi xavfdan ogohlantirildiYevropa Rossiya bilan bog‘liq yangi xavfdan ogohlantirildi19 sentabr 08:27Iti bilan birga mashq qilgan ayol internetni zabt etdiIti bilan birga mashq qilgan ayol internetni zabt etdi9 avgust 14:01Boltiqbo‘yida yangi temir devor: Latviya Rossiya va Belarusga avtobus qatnovini taqiqlamoqdaBoltiqbo‘yida yangi temir devor: Latviya Rossiya va Belarusga avtobus qatnovini taqiqlamoqda9 sentabr 11:37FlyDubai bortidagi qonli fojia: Uchuvchi samolyotni qulatmoqchi bo‘ldi (video)FlyDubai bortidagi qonli fojia: Uchuvchi samolyotni qulatmoqchi bo‘ldi (video)30 sentabr 15:13
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota