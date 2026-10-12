Seyshel orolida 180 mingta ulkan toshbaqa yashashi ma’lum bo‘ldi

·49·Dunyo
Seyshel orolida 180 mingta ulkan toshbaqa yashashi ma’lum bo‘ldi

Hind okeanida joylashgan Seyshel orollaridagi Oldabra atollida ulkan toshbaqalar soni qariyb 180 mingta ekani aniqlandi. Yangi tadqiqot natijalari bu hudud dunyodagi erkin yashovchi ulkan toshbaqalarning eng yirik makonlaridan biri ekanini yana bir bor ko‘rsatdi.

The Guardian nashrining xabar berishicha, olimlar 2018–2022 yillarda to‘plangan kuzatuv ma’lumotlarini tahlil qilib, atollda taxminan 180 mingta katta va voyaga yetayotgan toshbaqa borligini hisoblagan. Bu ko‘rsatkich avvalgi tadqiqotlarda qayd etilgan raqamlardan ancha yuqori.

Qizig‘i, ushbu toshbaqalar soni Seyshel orollarining butun aholisi sonidan ham ko‘p. Mamlakatda odamlar soni taxminan 135 ming nafarni tashkil etadi.

Toshbaqalar soni qanday qilib bunchalik ko‘paydi?

Olimlarning ta’kidlashicha, bu natija tabiatni muhofaza qilish bo‘yicha ko‘p yillik sa’y-harakatlar samarasini ko‘rsatadi. XIX asrda ovlash va boshqa inson faoliyati tufayli Oldabra atollidagi ulkan toshbaqalar soni 1 mingtadan ham kamayib ketgan edi.

Keyinchalik hududni muhofaza qilish choralari kuchaytirildi. 1982 yilda esa atoll YUNЕSKOning Jahon merosi ro‘yxatiga kiritildi. Shu tariqa noyob hayvonlarning tabiiy yashash muhitini saqlab qolishga katta e’tibor qaratildi.

Tadqiqotchilarning fikricha, avvalgi hisob-kitoblarda ayrim toshbaqalar ko‘zdan qochib ketgan bo‘lishi mumkin. Yangi usullar esa o‘simliklar orasida yoki uzoqroq hududlarda yashiringan hayvonlarning taxminiy sonini ham hisobga olish imkonini bergan.

Seyshel orollariAldabra atolliUlkan toshbaqaYUNЕSKO Jahon merosi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Deyarli 200 yoshli Jonatan toshbaqa yana bir tug‘ilgan kunini nishonladiDeyarli 200 yoshli Jonatan toshbaqa yana bir tug‘ilgan kunini nishonladi8 oktabr 14:11100 yoshga yaqin toshbaqa tarix yaratdi: u ilk bor ona bo‘lib, 16 ta bolali bo‘ldi!100 yoshga yaqin toshbaqa tarix yaratdi: u ilk bor ona bo‘lib, 16 ta bolali bo‘ldi!28 sentabr 16:02Braziliyada 10 yil pol ostida qolib ketgan toshbaqa tirik holda topildi — u qanday omon qoldi?Braziliyada 10 yil pol ostida qolib ketgan toshbaqa tirik holda topildi — u qanday omon qoldi?16 avgust 17:53AQSHda 5,2 grammlik ikki boshli toshbaqa tug‘ildiAQSHda 5,2 grammlik ikki boshli toshbaqa tug‘ildi6 oktabr 09:00AQSHda ikki boshli toshbaqa tug‘ildiAQSHda ikki boshli toshbaqa tug‘ildi23 sentabr 15:071832 yilda tug‘ilgan toshbaqa hanuzgacha yashamoqda (video)1832 yilda tug‘ilgan toshbaqa hanuzgacha yashamoqda (video)19 iyun 20:01
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi